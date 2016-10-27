Узнайте правду о своем здоровье

Каждый из нас раз в три года имеет право пройти комплекс обследований и сдать ряд анализов, даже не имея никаких жалоб и показаний. Все исследования проводятся в рамках бесплатной диспансеризации, для участия в которой достаточно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

О порядке прохождения диспансеризации рассказывает заведующая отделением профилактики Владивостокской поликлиники №1 Светлана БЕЗУГЛАЯ.

Граждане проходят диспансеризацию в лечебном учреждении по месту жительства, работы, учебы или там, где они получают первичную медико­санитарную помощь. Обратиться следует в кабинет медицинской профилактики, имея на руках паспорт и полис ОМС. Здесь вам предложат заполнить анкету, проведут опрос и выдадут направления на основные анализы и исследования. Все это необходимо, чтобы выявить на ранней стадии признаки хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких, глаукому) или факторы риска, принять меры и таким образом в дальнейшем избежать проблем со здоровьем.

















Согласно ст. 24 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечить условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Диспансеризация проводится в два этапа. Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует два визита. Первый - занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования зависит от возраста). Второй визит проводится обычно через 1­6 дней (зависит от времени получения результатов исследований) к участковому терапевту для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

Тем, кто родился в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 годах следует поторопиться, чтобы успеть пройти диспансеризацию до конца текущего года.

В 2017 году под диспансеризацию попадают родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Чтобы анализы получились достоверными, сдавать их необходимо натощак. Если же у вас на руках есть результат флюорографии давностью не более одного года, покажите его медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.

Если по результатам первого этапа диспансеризации будет установлена необходимость в дополнительном обследовании, участковый терапевт направит на второй этап диспансеризации. Врачи­специалисты будут уточнять диагнозы и назначать для этого дополнительные обследования. На профилактику заболеваемости нацелена краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края».

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.