www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 59.74 р.
EUR: 67.93 р. 10 CNY: 91.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Узнайте правду о своем здоровье

27 Октября 2016, 17:41 | Приморье

Каждый из нас раз в три года имеет право пройти комплекс обследований и сдать ряд анализов, даже не имея никаких жалоб и показаний. Все исследования проводятся в рамках бесплатной диспансеризации, для участия в которой достаточно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

О порядке прохождения диспансеризации рассказывает заведующая отделением профилактики Владивостокской поликлиники №1 Светлана БЕЗУГЛАЯ.

Граждане проходят диспансеризацию в лечебном учреждении по месту жительства, работы, учебы или там, где они получают первичную медико­санитарную помощь. Обратиться следует в кабинет медицинской профилактики, имея на руках паспорт и полис ОМС. Здесь вам предложат заполнить анкету, проведут опрос и выдадут направления на основные анализы и исследования. Все это необходимо, чтобы выявить на ранней стадии признаки хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких, глаукому) или факторы риска, принять меры и таким образом в дальнейшем избежать проблем со здоровьем.


 

 

 

 

Согласно ст. 24 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны обеспечить условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Диспансеризация проводится в два этапа. Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует два визита. Первый - занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования зависит от возраста). Второй визит проводится обычно через 1­6 дней (зависит от времени получения результатов исследований) к участковому терапевту для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

Тем, кто родился в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 годах следует поторопиться, чтобы успеть пройти диспансеризацию до конца текущего года.

В 2017 году под диспансеризацию попадают родившиеся в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Чтобы анализы получились достоверными, сдавать их необходимо натощак. Если же у вас на руках есть результат флюорографии давностью не более одного года, покажите его медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.

Если по результатам первого этапа диспансеризации будет установлена необходимость в дополнительном обследовании, участковый терапевт направит на второй этап диспансеризации. Врачи­специалисты будут уточнять диагнозы и назначать для этого дополнительные обследования. На профилактику заболеваемости нацелена краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края».

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.

Автор:
Теги: доступная медицина 











Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru