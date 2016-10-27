Лечебная вертикаль

Как получить направление поликлиники в краевую больницу - по полису ОМС

Насколько бы хорошо ни лечили нас в поликлинике, порой возникает необходимость в консультации более квалифицированного специалиста, в более сложных диагностических исследованиях, а иногда и госпитализации в краевое лечебное учреждение. Как добиться этого, причем бесплатно? С какими проблемами пациент может столкнуться?

Разобраться в этом нам помогут руководители Приморской краевой клинической больницы №1 - заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга ТОПЧИЙ и заместитель главного врача по хирургической работе Дмитрий ТИТОВ.

Есть два уровня оказания медицинской помощи населению. Первый уровень - территориальный. Это амбулаторное учреждение, к которому человек приписан и где получает первичную помощь. Если у лечащего врача возникают какие­либо сложности в постановке диагноза, выборе тактики лечения или пациент, к примеру, нуждается в оперативном вмешательстве, которое не может быть выполнено на базе районной больницы, лечебное учреждение первого уровня обязано направить пациента на второй уровень оказания медицинской помощи - в краевое лечебное учреждение.

Одним из ведущих лечебных учреждений края является Приморская краевая клиническая больница №1, которая оказывает медицинскую помощь по 18 специальностям. В составе больницы - Краевая консультативная поликлиника.









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Как же приморцам попасть на консультацию к специалисту краевой поликлиники или на плановую госпитализацию в краевую больницу?

- Поясню на конкретном примере, - говорит Ольга Топчий. - Пациента из Спасска с диагнозом острый бронхит лечат в поликлинике в течение месяца, но болезнь не отступает. Доктор не знает, что делать дальше, не уверен в поставленном диагнозе и направляет больного к нам на консультацию. Направление выписывается на специальном бланке, имеет номер, содержит паспортные данные больного, предварительный диагноз и цель, с которой его направляют на консультацию (неясный диагноз, определение тактики лечения, решение вопроса о госпитализации и т.д.).

С этим направлением пациент приезжает к нам на консультацию. Но будет лучше, так как это плановое оказание консультативной помощи, если он запишется на прием заранее.

Для этого в своей поликлинике или же ЦРБ ему необходимо обратиться к уполномоченному лицу, имеющему доступ к электронной регистрации с расписанием специалистов, с просьбой записать на прием.

Второй вариант - записаться самостоятельно через кол­центр краевой поликлиники: тел. (423) 240­06­24 с 8.00 до 19.00.

Записавшись, человек приезжает к нам в указанное время, доктор осматривает его, согласовывает дату госпитализации, если она необходима, и говорит, какие обследования ему следует сделать.

Если же лечащий врач уверен, что больному необходимо стационарное лечение, он созванивается с нами по поводу даты госпитализации, и пациент приезжает, уже имея на руках необходимые обследования. Если какие­то виды обследования, например, компьютерную томографию, сделать в районной поликлинике не представляется возможным, наш консультант их доделает и госпитализирует больного в отделение. Но в госпитализации нуждаются не более 30% пациентов, остальные - либо в более совершенной диагностике, либо в осмотре более высокоспециализированными врачами.

В плане диагностики. При наличии очереди на какие­то обследования (УЗИ нижних конечностей, шеи и т.д.) приоритет отдается жителям из районов края, так как у жителей Владивостока больше возможностей сделать эти обследования в других лечебных учреждениях города - диагностическом центре или даже в поликлиниках.

Бывает, что принимаем больных по полису ОМС и без направления от лечащего врача. Если ко мне обращается житель отдаленного района края и я как врач­кардиолог вижу, что его проблема значимая, с которой лучше разобраться сейчас, то даю разрешение на бесплатную консультацию у специалиста. Особенно, если обратился пенсионер, инвалид, с выраженным болевым синдромом. Как врач я не могу отказать ему в помощи, отправив за направлением. Если же человек просто решил получить консультацию квалифицированного специалиста, приходится объяснять, что одного желания для этого недостаточно. В этом случае консультация оказывается на платной основе.

ПАЦИЕНТ С «БУКЕТОМ»

Порой возникают и конфликтные ситуации, когда человек, имея на руках направление на госпитализацию, приезжает в больницу, а его не кладут…

- Подобное имеет место, когда при госпитализации у больного обнаруживается сочетанная патология - хирургическая плюс терапевтическая, - поясняет Дмитрий Титов. - К примеру, человек обращается в свою поликлинику, где у него диагностируется заболевание щитовидной железы. Ему делают минимальный объем исследований и выдают направление на операцию. Пациент приезжает в стационар, наши доктора осматривают его и выясняется, что помимо заболевания щитовидной железы, у него проблемы с сердцем, сахарный диабет, патология легочной системы, то есть целый «букет» заболеваний. А в направлении об этом ни слова. Нет ни заключения кардиолога, ни заключения эндокринолога и т.д. То есть пациент направлен на госпитализацию недообследованным. Как оперировать такого больного? Как он будет выходить из наркоза?

Представьте, что житель далекой глубинки добрался до Владивостока к концу рабочего дня, когда прием в нашей поликлинике уже закончился, а к госпитализации он не готов. Что нам остается делать? Либо отправить больного домой - на дообследование, либо госпитализировать и проводить необходимые обследования уже на госпитальном этапе. Но с 1 октября 2016 года нам это запрещено в связи с введением тарифов оплаты медицинских услуг по клинико­статистическим группам. Хирургическая койка весьма дорогая, и пациенты на ней должны оперироваться, а не обследоваться. Иначе следующий больной не сможет вовремя занять эту койку и придется отодвигать очередь. Это плохо и для больных, и для больницы.

Поэтому если лечащий врач районной поликлиники считает, что данное заболевание подлежит оперативному лечению, и при этом у пациента имеется несколько сопутствующих заболеваний, он должен направить такого пациента в краевую консультативную поликлинику. Чтобы специалисты, включая хирурга, оценили его состояние, назначили или провели весь перечень необходимых обследований. Получив результаты, хирург нашей поликлиники определяет, готов ли пациент к операции, при необходимости консультируется с заведующим отделением и лишь после этого назначает дату госпитализации.

НЕ ТОТ МАРШРУТ

В 2015 году в Приморье стартовала новая организационная технология - маршрутизация пациента. В переводе на понятный обывателю язык маршрутизация избавляет пациента от необходимости мыкаться по лечебным учреждениям в поисках нужного специалиста, которого не оказалось в родной поликлинике. А консультация необходима. В этом случае вместе с направлением пациент получает от лечащего врача и маршрут следования, где указано, в какое лечебное учреждение ему необходимо обратиться. Аналогично и в случаях диагностики и госпитализации.

Но наряду с несомненными плюсами есть у маршрутизации и свои минусы.

- У нас сложилась определенная специфика оказания медицинской помощи. В частности - хирургической, которая годами отработана именно в краевой больнице. Больного направляли в нашу консультационную поликлинику, а затем уже госпитализировали в отделение. Сейчас же больной, следуя маршрутизации, направляется не в краевую, а в любую другую консультативную поликлинику, которая для него прописана в маршрутной карте. И там доктор, следуя каким­то клиническим рекомендациям, назначает больному определенный набор обследований, после чего говорит: все, вы готовы, можете госпитализироваться в краевую больницу. Он приезжает, наш хирург осматривает его и говорит: нет дорогой, чтобы мы вас прооперировали, вам нужны еще два, а то и три дополнительных обследования. И опять возвращаемся к уже вышеизложенной ситуации: проводить обследования в условиях стационара мы не имеем права, так что будем вынуждены отказывать больному в плановой госпитализации.

БОЛЬНИЦЕ НЕ ХВАТАЕТ БОЛЬНЫХ

Как свидетельствует медицинская статистика, люди не стали меньше болеть, не стали меньше нуждаться в оперативном лечении. Но вот какой парадокс: в стационарах пустуют койки. В той же краевой больнице число госпитализаций по сравнению с прошлым годом снизилось процентов на двадцать! Более того, и посещаемость консультационной поликлиники тоже снизилась!

- Я сомневаюсь, что люди стали меньше болеть или меньше нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, но у нас в больнице сегодня простаивают койки, - подтверждает Ольга Топчий. - Сегодня свободные места есть во всех отделениях, кроме проктологии и общей хирургии. А наше отделение травматологии и ортопедии является первопроходцем в эндопротезировании суставов. Здесь качественно и успешно ставят эндопротезы на протяжении двадцати лет, а сейчас испытывают недобор пациентов. В настоящее время у нас есть возможность бесплатно поставить эндопротезы тазобедренного сустава 25 больным, но нет желающих, потому что лечебные учреждения просто не направляют к нам таких пациентов.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.