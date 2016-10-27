Новые технологии в арсенале приморских медиков

Еще несколько лет назад в случае тяжелых диагнозов поездка приморских пациентов в центральные клиники страны или за рубеж была чуть ли не единственным способом борьбы за жизнь и здоровье. Сегодня, к счастью, многое изменилось. Приморские врачи осваивают новые методы и технологии лечения, в наших клиниках появляется современная техника, позволяющая оперативно ставить точный диагноз и проводить сложнейшие, но в то же время малотравматичные операции.

Эти перемены произошли благодаря планомерной работе по развитию медицинской отрасли, которая велась сначала в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011­2013 годы, а затем в рамках действующей региональной программы развития здравоохранения края на 2013­2020 годы. О том, каких результатов удалось добиться, и самое главное - какую современную медицинскую помощь оказывают теперь в крупнейших приморских клиниках, «Журналу Здоровья» рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края Ольга МЕХАНЦЕВА.

На пике новых технологий и медицинских знаний стремится быть Приморская краевая клиническая больница №1, которая, можно сказать, является родоначальником здравоохранения в Приморье - в этом году ей исполняется 123 года. Между тем именно этой больнице принадлежит приоритет по внедрению на Дальнем Востоке ряда видов высокотехнологичной медицинской помощи. В их числе - аорто­коронарное шунтирование при ишемической болезни сердца, эндоваскулярная рентгенохирургическая дилятация и стентирование сосудов, эндовидеохирургическое лечение заболеваний желчного пузыря и малого таза, эндопротезирование крупных суставов, лазерная пункционная деструкция грыж межпозвонковых дисков, хирургическое удаление новообразований надпочечников.

Сосуды под защитой

- В ПККБ №1 создан региональный сосудистый центр, главной целью которого является снижение смертности от сосудистых заболеваний сердца и головного мозга: инфарктов и инсультов, - говорит Ольга Дмитриевна. - Сегодня он оказывает в круглосуточном режиме медицинскую помощь больным с угрожающими жизни состояниями при остром коронарном синдроме, консультативную и лечебно­диагностическую помощь больным, находящимся на лечении в кардиологических отделениях других медицинских организациях, проводит отбор пациентов, подлежащих получению высокотехнологичной медицинской помощи при остром коронарном синдроме. Доктора центра внедряют в клиническую практику современные методы диагностики и лечения острого коронарного синдрома и профилактики осложнений, оказывают диагностическую помощь при обследовании пациентов с ишемической болезнью сердца, пороками сердца и нарушением сердечного ритма.

Этот центр оснащен современным ангиографическим комплексом Innova 3100­IQ, который в круглосуточном режиме оказывает медицинскую помощь пациентам первичных сосудистых отделений, он позволяет одновременно проводить и диагностику, и лечение. В 2015 году, по данным ПККБ № 1, в центре была оказана медицинская помощь более 1600 пациентам. За 6 месяцев 2016 года в региональный сосудистый центр поступило более 1200 человек.

С февраля 2016 года в ПККБ № 1 возобновил работу региональный сосудистый центр для оказания помощи пациентам с острыми инсультами. Отделение рассчитано на 30 коек, здесь круглосуточно оказывают помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

- Успех лечения и восстановление пациента зависит от того, насколько быстро он был доставлен, а затем как оперативно был поставлен диагноз и начато лечение, - поясняет Ольга Механцева. - В сосудистых центрах благодаря наличию современных компьютерных томографов диагноз удается поставить очень быстро. Одним из современных методов лечения ишемического инсульта является тромболизис, который хорошо освоили наши специалисты.

Первые в Приморье

Недавно в больнице приступили к выполнению уникальных операций на сердце. Клиника стала первым и единственным учреждением в Приморье, где сегодня проводят операции радиочастотной абляции - это один из самых современных методов лечения ряда заболеваний сердца, такая помощь нужна людям с тяжелыми нарушениями ритмов сердца. Важно, что радиочастотная абляция относится к малоинвазивным, то есть малотравматичным вмешательствам. Для этого на базе отделения нарушения ритмов сердца имеются все необходимое оборудование и лаборатория.

Преимущества радиочастотной абляции очевидны: по сравнению с открытыми операциями больной намного легче ее переносит и уже через несколько дней может быть выписан домой. После операции у пациента не остается послеоперационных швов, не требуется никакого другого лечения. Радиочастотная абляция в ПККБ №1 проводится с применением самого современного, дорогостоящего медицинского оборудования, которое приобреталось в течение трех лет. Последнее приобретение - рентгеноскопическая установка нового поколения, которая вместе с электрофизиологическим комплексом позволяет проводить весь спектр интервенционных операций при нарушениях сердечного ритма.

- Очень важно, что теперь, чтобы поправить здоровье с помощью передовой кардиохирургии, жителям края не придется обращаться в клиники других регионов. Краевая больница №1 проводит данные операции бесплатно в рамках программы оказания высокотехнологической помощи. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделены 14 млн рублей, что позволит выполнить 50 операций, - поясняет Ольга Механцева.

Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывает и ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2». Она является единственной медицинской организацией в Приморском крае, где выполняется такая помощь в рамках ОМС по профилям «гематология», «онкология», «эндокринология», «детская эндокринология», «офтальмология» (дети). Так, в гематологическом отделении проводится комплексная консервативная терапия заболеваний крови, комплексная и высокодозная химиотерапия острых лейкозов и других злокачественных заболеваний крови.

Для пациентов с диабетом

В отделениях эндокринологии № 1 и № 2 у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа с поражением почек и множественными осложнениями есть возможность установки систем постоянного подкожного введения инсулина (инсулиновых помп). До 2014 года данный вид помощи был доступен только в Эндокринологическом научном центре Москвы. За три года в ГБУЗ ККБ № 2 было установлено уже 33 помпы, в том числе 11 - детям, - сообщили в клинике.

В детском офтальмологическом отделении ГБУЗ ККБ № 2 проводят реконструктивно­пластическое хирургическое лечение при врожденных аномалиях (пороках развития): исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц, устранение врожденного птоза верхнего века.

В Приморском центре микрохирургии глаза (взрослое офтальмологическое отделение ГБУЗ ККБ № 2) взрослое население Приморского края получает ВМП по комплексному хирургическому лечению глаукомы и витреоретинальной патологии органа зрения. В отделении челюстно­лицевой хирургии в рамках ВМП выполняют удаление обширных образований в области лица и шеи с выделением и сохранением ветвей лицевого нерва и пластическая коррекция при наличии врожденных пороков челюстно­лицевой области. Это очень востребованный вид помощи, особенно у маленьких детей.

В отделении хирургии с 2016 года выполняют высокотехнологичные операции радикального лечения рака щитовидной железы - тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва. Врачи причисляют ее к числу щадящих для пациента, ведь зачастую такие операции раньше приводили к серьезным осложнениям. В арсенале хирургов ККБ № 2 расширенные и реконструктивно­пластические операции на органах грудной полости (пластика гигантских булл легкого).

В дневном стационаре Приморского центра микрохирургии глаза также осваиваются современные технологии. Так, за счет средств ОМС выполняется введение луцентиса, этот препарат применяется при нарушениях кровообращения, которые часто встречаются у молодого трудоспособного населения, и позволяет вернуть остроту зрения и социально реабилитировать пациентов. Только в 2016 году такую помощь получили почти 300 человек.

Как заметила Ольга Механцева, персонал клиник, о которых шла речь, реально нацелен на овладение современными медицинскими технологиями. Высокую оценку работе приморских медиков дала во время своего визита во Владивосток министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА. Она побывала в региональном сосудистом центре и отметила, что центр работает в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, на самом современном оборудовании. Высок уровень подготовки врачей, так что в целом центр можно сравнить с большими федеральными учреждениями, расположенными в европейской части страны. Для приморских медиков эта оценка очень важна, она означает, что движение идет в правильном направлении.

Ирина БАРАННИК. Фото Юрия Танича.

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.