Проект "Доступная медицина" продолжается

Проект «Доступная медицина», начатый «Журналом Здоровья» в прошлом году при поддержке Департамента информационной политики Приморского края, продолжается. В 2016 году «Журнал Здоровья» вновь стал одним из победителей конкурсного отбора СМИ, осуществляющих производство и распространение социально значимой информации.

В рамках проекта мы знакомим читателей с новыми методиками и технологиями лечения, доступными теперь приморцам в региональных клиниках, рассказываем о правах на получение бесплатной медицинской помощи. По традиции страницы журнала предоставлены приморским врачам, которые отвечают на вопросы читателей. Как всегда, в сфере нашего внимания - здоровый образ жизни. Материалы проекта читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N6, октябрь, 2016.