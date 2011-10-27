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Льготные лекарства для онкобольных поступят в аптеки Приморского края до 10 ноября
На встрече первого вице-премьера Правительства РФ с населением Черниговского района жительница мунобразования пожаловалась на отсутствие в аптеках села лекарств, которые должны выдаваться бесплатно льготным категориям граждан. Лекарственный кризис продолжается в Черниговке более 3-х месяцев. Нет инсулина и других жизненно важных препаратов.
Шувалов предложил жительнице вместе пройти в аптеку. В аптеке выяснилось, что ситуация с лекарствами непростая. Порой некоторые лекарственные препараты из льготного списка появляются, но здесь же разбираются очередниками. На сегодняшний день в центральной аптеке с. Черниговка 15 рецептов дожидаются прихода медицинских препаратов.
Вице-губернатор Приморского края Любовь Дроздова заверила Игоря Шувалова, что до 10 ноября в аптеки будут поставлены льготные препараты для больных онкологическими заболеваниями, до 20 числа – для больных сахарным диабетом. Потребность в остальных лекарствах на 100 процентов будет закрыта до 1 декабря.
Игорь Шувалов подчеркнул, что взял вопрос на личный контроль. «Нам, вместе с краевыми властями, необходимо отработать такой механизм, чтобы льготники получали лекарства вовремя. На закупку льготных лекарств дополнительно выделено 80 миллионов рублей и в ближайшее время мы должны исправить ситуацию. От этого зависят жизни людей. Это ненормальная ситуация. Люди не должны вымаливать лекарственные препараты, обивать пороги аптек в ожидании. Я поручу краевым властям обеспечить бесперебойное поступление лекарств из льготного списка и лично проконтролирую поступление медикаментов», - заявил первый зампред Правительства России Игорь Шувалов.
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