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В следующем году зарплата вспомогательного медперсонала в Приморье увеличится

27 Октября 2011, 15:40 | Приморье

Игорь Шувалов: «Значимые изменения, происходящие в сфере здравоохранения, должны обсуждаться вместе жителями муниципальных образований края»

Об этом первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов сообщил на встрече с жителями Михайловского муниципального района. Тогда необходимость принятия даже самых неприятных решений будет ясна, и они не будут вызвать отторжения у населения.

- Как известно, сейчас мы работаем по программе модернизации сферы здравоохранения, - сообщил Шувалов. - По всей стране на эти цели предусмотрено больше 300 млрд рублей, на Приморский край в течение двух лет будет направлено 6,6 миллиардов. Мы ремонтируем здания, закупаем оборудование, обучаем медперсонал. Действительно, в процессе модернизации сферы здравоохранения происходят изменения - например, больницы превращаются в поликлиники или закрываются. Проблема в том, что эти решения не обсуждаются руководством муниципальных образований с жителями. Людям не говорят о планах, не объясняют, почему одно учреждения укрепляется или перепрофилируется, а для этого ведь есть причины – например, нужно укрепить материальную базу или усилить учреждение квалифицированными кадрами. Чтобы такие решения не вызывали отторжения, их надо обсуждать в местной прессе, на сходах, иначе никакой модернизации не будет.

Говоря о модернизации сферы здравоохранения, Игорь Шувалов подчеркнул, что для сохранения здоровой профессиональной конкуренции Владивостокский государственный медицинский университет не стали присоединять к Дальневосточному Федеральному университету.

- Медицинский университет мы сохранили, будем укреплять его по линии Минздравсоцразвития, - отметил вице-премьер. - Так что он по-прежнему будет обеспечивать кадрами все Приморье. Одновременно с этим, будем создавать такие условия, чтобы медработники не уезжали из края.

Первый вице-премьер дал также поручение администрации Приморья, к которой со следующего года перейдут полномочия по содержанию муниципальных медучреждений, убедиться в том, что зарплата вспомогательного персонала действительно увеличилась и провести индексацию заработной платы.

Также Шувалов упомянул, что скоро у больных отдаленных районов края появится возможность в экстренных случаях попасть в медучреждения Владивостока на вертолете санитарной авиации, который должен поступить в край в начале декабря.

Автор: Пресс-служба "Единой России"
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