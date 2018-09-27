Как перестать себя жалеть

Есть люди, которые умеют принимать решения и выполнять их, а есть люди, у которых с этим трудности.

Как рассказал «Журналу Здоровья» приморский психолог, часто человек жалеет себя, потому что он избалованный, не хочет и не умеет терпеть то, что ему неприятно. Он привык жить в зоне комфорта. Чаще всего эта зона комфорта создана еще в детстве, когда формируются навыки социализации.

Если вы хотите воспитать в себе сильную и независимую личность, нужно наступить на горло своим капризам.

Существуют два типа людей: избалованные, второй - закаленные жизнью, с волей и выдержкой, которые удерживаются от жалости. Потому что она бессмысленна в ряде ситуаций.

Когда жалость не работает? В какой ситуации бесполезно вообще что-то просить? Кроме жалости существуют другие виды манипуляций, с помощью которых можно заставить человека действовать. Мы регулярно попадаем в ситуации, когда жалость не работает. И люди отвыкают пользоваться этим инструментом, отвыкают вообще просить.

Просить бесполезно, если рядом никого нет или если нет нужных специалистов рядом. К примеру, если вы тонете, просить вас спасти бесполезно у человека, не умеющего плавать. То есть просить бесполезно, когда люди технически не могут вам помочь справиться с вашей проблемой.

Как только человек попадает в ситуацию, когда никто ему не будет помогать, то он прекращает жалеть себя и начинает действовать.

Этот принцип работает и в воспитании детей. Родителям не стоит выполнять все капризы чада. Тогда вероятность того, что из ребенка сформируется сильная и уверенная в себе взрослая личность, многократно возрастает.

Татьяна КУРОЧКИНА. "Журнал Здоровья", № 5, июль, 2018 г.