Новые больничные: без смены содержания

С 01 июля 2011 года в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности» на территории России вводится новый бланк листка временной нетрудоспособности.

За комментариями мы обратились к Юлии КУРБАЦКОЙ, начальнику отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

- Юлия Эдуардовна, чем отличаются новые бланки больничных листов от старых?

- От прежнего больничного его отличает прежде всего размер - теперь это лист формата А4, основной цвет стал голубым с желтыми полями, заполняется только лицевая сторона, а оборотная дает подробную инструкцию по правилам заполнения бланка. На ней же крупным планом по центру нанесен водяной знак - логотип Фонда социального страхования. Причина нетрудоспособности, отметки о нарушении режима, родственные связи, условия исчисления пособия теперь выражаются комбинацией цифр, а не словами. Кроме того, новый больничный содержит более десятка степеней защиты.

Главная цель изменения бланка – возможность его прочтения компьютером. Все записи должны выполняться либо печатными буквами чернилами черного цвета, либо с применением печатающих устройств в специально отведенных ячейках. В настоящее время ФСС разработал специальную программу для заполнения больничного на компьютере. Ее можно скачать бесплатно по адресу www.fss.ru.

- Скажите, а что делать тем, кто долгое время находится на больничном и имеет на руках бюллетень старого образца?

- Все листки нетрудоспособности старого образца, выданные по 30 июня 2011 года включительно, являются действительными до окончания периода нетрудоспособности, в них указанного. По окончании указанного периода их закроют в установленном порядке. Переоформления на больничный лист нового образца не требуется. Все «больничные», выданные на бланках прежнего образца и закрытые надлежащим образом, являются законным основанием для назначения пособия, расходы на выплату которого подлежат возмещению во всех территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации. Бланки старого образца как документа строгой отчетности подлежат ликвидации в порядке, установленном законодательством.

- Скажите, Приморский край в достаточном количестве обеспечен новыми больничными?

- Да, конечно! Все 218 медицинских учреждений, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности в части работ по экспертизе временной нетрудоспособности, уже получили квартальную потребность бланков. А всего годовая потребность медучреждений края в бланках не превышает 500 тысяч.

- Как врачи относятся к нововведению?

- Это не первая замена больничных: Фонду соцстраха периодически приходится менять бланки как в связи с изменением законодательства, так и с целью защиты от подделок. Так что врачи воспринимают это как необходимость движения в русле времени. Специалисты нашего отдела проводят сейчас разъяснительную работу на семинарах, в личных встречах со специалистами клинико-экспертной работы, главными врачами. Начиная с 1 июля телефон нашего отдела (222-73-30) не смолкает: мы даем консультации по заполнению больничных как медикам, так и страхователям – бухгалтерам, кадровикам предприятий, также заполняющим свою часть больничного листа.

А вообще, новый больничный лист гораздо удобнее предыдущего в части его заполнения. Достаточно внимательно почитать на обороте инструкцию по его заполнению. Со временем, когда в медучреждениях появится возможность электронной обработки больничного листа, значительно сократится и время его заполнения. Как следствие – сократится время ожидания приема пациентами.