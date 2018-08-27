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В Приморье участились случаи обращений по поводу укусов змей

27 Августа 2018, 17:37 | Приморье

У змей скоро начнется период брачных игр

Сезон сбора грибов и дикоросов продолжается в Приморье. В связи с этим участились случаи обращений по поводу укусов змей. Последствия могут быть очень серьезными, если не обратиться к специалистам, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья

В департаменте здравоохранения напоминают, при подобной травме срочно требуется обратиться в медицинское учреждение.

«Специализированное токсикологическое отделение в крае одно – Центр острых отравлений городской больницы № 2 на Русской, 57 во Владивостоке, она больше известна как “тысячекоечная”. Сюда доставляют пациентов со всех уголков Приморья», – отметили в ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что в Приморье обитают три условно опасные с биологической точки зрения змеи -– щитомордник, гадюка и медянка.

«Яд этих змей разрушает эритроциты, поэтому на месте укуса появляются отек и синяки – первые признаки отравления. Сейчас, ближе к осени, у змей начнется период брачных игр, за которым последует кладка. Период с июля по начало сентября – самый опасный», – отмечают специалисты.

Врачи подчеркивают, последствия укуса могут быть очень серьезными, если не обратиться к специалистам.

«Нервы и сосуды в месте укуса сдавливаются, поэтому там нарушается кровоснабжение. Нервная ткань очень нежная, повреждается быстро, а восстанавливается медленно. И если вовремя не обратиться к врачу или вообще не лечить отравление, можно стать инвалидом», – говорят в отделении токсикологии.

Врачи дают несколько советов:

– Если вы все-таки стали жертвой змеиного нападения, то первая рекомендация врачей – не впадать в панику. Нарушение сознания, обмороки и головокружения – это все от страха. Достаточно успокоиться, обездвижить конечность и обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

– Категорически запрещается высасывать яд из раны: во рту могут быть порезы или кариес, в таком случае отравившихся будет уже двое. И, тем более, не нужно надрезать место укуса или перетягивать конечность – яд распространяется слишком быстро и своими действиями пострадавшему можно только навредить.

– Многие считают, что змеиный яд можно нейтрализовать алкоголем, но это вовсе не так. Алкоголь притупит боль и чувство страха, но не больше. 

– Оказать первую помощь при укусе змеи могут в любом медучреждении. При необходимости пациентов переводят из городских и районных больниц в «тысячекоечную», где есть возможность применять специфические методы лечения.

– Чтобы обезопасить себя от встречи с опасным хищником, специалисты советуют ходить в лес в резиновых сапогах и вооружившись палкой, а главное – внимательно смотреть под ноги.

Фото – Ирина Маслова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: здоровье  безопасность 






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