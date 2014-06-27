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О работе приморских врачей теперь знает вся Россия
Медицина Приморского края достойно представлена на VIII Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», который проходил в Москве с 18 по 20 июня.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, основными Форума стали развитие профилактической медицины и формирование здорового образа жизни россиян, пропагандируемые Министерством здравоохранения РФ.
Весомый вклад в воспитание здорового населения внес и Приморский край, представленный делегацией КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", Тихоокеанским государственным медицинским университетом, а также АНО «Венец» и Приморский общественный фонд социальной поддержки и защиты военнослужащих, ветеранов локальных войн и конфликтов.
«Специалисты клинико-диагностического центра максимально продемонстрировали в Москве достижения Приморского края в области профилактической медицины и формирования здорового образа жизни населения. Информационные баннеры, рассказывающие о прогулке с врачом и других акциях Центра, были дополнены разнообразными раздаточными материалами и арт-терапийными «каменными» картинами приморского художника Бориса Цоя», - рассказала главный врач КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр" Анжела Кабиева.
Отметим, организаторами и участниками Форума стали Минздрав России, Минспорт, Минсельхоз, Минобрнауки, Роспотребнадзор, Ростуризм, Торгово-промышленный союз, РСПП, правительство Москвы, а также представители учреждений и управлений здравоохранения со всей России.
В дискуссиях выступили Лео Бокерия, Виктор Садовничий, Геннадий Онищенко, Ирина Роднина, Иосиф Кобзон и многие другие. На выставках и мастер-классах рассказывалось об охране здоровья работающих, качестве и безопасности продуктов, социальном туризме и т. д.
Традиционно посетители выставки смогли бесплатно пройти профобследование на стендах ведущих федеральных медцентров России.
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