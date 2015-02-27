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Еще 62 приморца стали Почетными донорами
Торжественная церемония вручения удостоверений и знаков отличия еще 62 жителям Приморья, активным участникам донорского движения, состоялась сегодня в большом зале администрации, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Вручая документы, руководитель департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, отметил что доноры - это особая категория людей.
«Вы отдаете частичку себя для спасения жизни других людей. Благодаря вам, вашей активной жизненной позиции незнакомые вам люди получают шанс на выздоровление», - сказал он.
Директор департамента также отметил, что Почетные доноры Приморья – это люди самого разного возраста, профессий и социального положения. А география донорского движения в Приморье простирается от Дальнегорска до Находки.
Отмечено, что в последнее время приморцы стали активными участниками акций по сдаче крови. В неделю краевая станция переливания крови принимает от 500 до 700 человек. Каждую неделю около 100 приморцев становятся донорами впервые.
«Сегодня нет проблемы с донорской кровью. Доноры проявляют активность, их количество ежемесячно увеличивается», – рассказала главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева.
Напомним, помимо знаков отличия, звание «Почетный донор России» дает еще и льготы. Для таких людей предусмотрено внеочередное лечение, льготные путевки на отдых и ежегодная денежная выплата в размере 12 тысяч рублей.
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