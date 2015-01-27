Жители Владивостока все чаще обращаются за медпомощью в частную больницу "Фальк"

Инвестор «Фальк Медикал Владивосток» Роб Макдональд о платной медицинской помощи, отличительных особенностях Больницы Фальк и выборе партнеров в России

Не прошло и года, как во Владивостоке открылось многопрофильное медицинское учреждение с иностранным капиталом - Больница Фальк, пишет деловая газета "Золотой Рог". Его появление серьезно повысило планку медицинских услуг в Приморье и составило альтернативу лечению за рубежом по ряду направлений, включая онкологию.

На прошлой неделе приморскую столицу посетил председатель совета директоров компании «Фальк Медикал Владивосток», инвестиционный директор компании «Меридиан Кэпитал» Роб МАКДОНАЛЬД, что стало поводом для встречи и разговора с ним о возможностях платной медицины в Приморье, политике ценообразования, кадровом потенциале и о том, легко ли строить бизнес во Владивостоке иностранному инвестору.

Досье "Золотого Рога": «Фальк Медикал Владивосток» - совместный проект группы компаний Falck (Дания) и Meridian Capital Group - реализуется в столице Приморья с марта 2014 года и представляет собой многопрофильную больницу, включающую одновременно поликлинику, стационар, травмпункт и службу скорой помощи. Среди её специалистов терапевты, педиатры, онкологи, гинекологи, андрологии, травматологи, хирурги, кардиологи, лоры. На базе больницы выполняется целый ряд хирургических вмешательств, включая операции по замене суставов, удалению онкологических образований и т.д.

- Г-н Макдональд, это не первый ваш визит во Владивосток, судя по всему, пристально следите за развитием своего проекта. Довольны промежуточными результатами?

- Да, все идет по плану. По крайней мере, нам удалось сломать один из стереотипов, характерных для российских пациентов, которые обычно доверяют какому-то конкретному доктору. Нам же хотелось доказать, что доверять можно медицинскому учреждению в целом. В центре нашего внимания пациент, получающий максимально эффективную медицинскую помощь от целого ряда докторов и, что немаловажно, отличный сервис. Ведь не секрет, что приморцы выбирают диагностику и лечение в Сингапуре или Корее не только из-за качества медицинских услуг, но и из-за уровня обслуживания. Поэтому мы постарались не только оснастить больницу самым современным оборудованием, укомплектовать штатом грамотных врачей, но и обеспечить достойный сервис, сравнимый с зарубежным. Так, например, у нас 24 часа в сутки работает специалист по взаимодействию с пациентами. Все, что связано с пребыванием больного в стационаре, контролируется конкретным сотрудником, телефон которого указан в приветственном письме пациенту. Также отмечу, что наши доктора не вовлечены ни в какую другую деятельность, кроме лечения пациентов. Все денежные и административные вопросы решаются другими специалистами больницы.

Поскольку мы находимся в самом начале большого пути, случаются и ошибки, но у нас есть стремление совершенствоваться. Поэтому для нас очень важна обратная связь. Генеральный директор лично беседует с каждым пациентом стационара, пытаясь понять, что его устраивает, что - нет. Мы не боимся выходить на форумы, где обсуждается наша больница, и никогда не игнорируем замечания: разбирается каждый случай. И это, кстати, здорово мотивирует и дисциплинирует медперсонал.

У нас недавно был пациент из Южной Кореи, получивший травму из-за гололеда, так он признался, что не ожидал получить в России столь оперативную и качественную медицинскую помощь. Ему 74 года, он много путешествует, и ему есть с чем сравнивать. Подобные отзывы мы слышали и от других наших пациентов, которые говорят, что у нас не хуже, чем в Корее, но дешевле.

- Тем не менее ваши цены нельзя назвать низкими…

- Они адекватны тому качеству услуг и сервиса, что мы предоставляем (и поскольку мы очень аккуратны в своих тратах, то стараемся по максимуму снизить финансовую нагрузку на пациентов). При этом мы не нацелены исключительно на премиум-класс. Если обстоятельства не позволяют человеку заплатить из собственных средств, он может получить на выгодных условиях кредит в одном из банков, с которыми мы работаем.

Сравнивая стоимость услуг в каких бы то ни было медучреждениях, надо хорошо разбираться в условиях, которые они предлагают. Поэтому мы проводим т.н. ознакомительные туры по больнице для корпоративных клиентов. Пациенты сегодня взыскательные, хотят знать, за что платят деньги, и это абсолютно нормально. Как и то, что каждый волен выбирать, на чем готов сэкономить.

Недавно пациентка отказалась от операции у нас в пользу государственной больницы, где ей назвали сумму на 100 тыс. рублей ниже. Но при этом она две недели провела в стационаре, ожидая этой самой операции, а потом получила более дешевый имплант ограниченной подвижности. У нас бы ей провели операцию практически сразу, взяв необходимые анализы, и установили имплант нового поколения. Но это ее выбор.

- Во Владивосток «Фальк» пришел с непривычной для себя моделью многопрофильной больницы, в то время как за рубежом его имя ассоциируется прежде всего со скорой медицинской помощью. Почему?

- Потому что иначе мы бы непременно столкнулись с проблемой: диагноз оперативно поставлен - что дальше? Куда везти пациента, кто предоставит ему оперативную и качественную медпомощь? Кроме того, в нашей больнице не надо ждать очереди на операцию, как принято в других мед учреждениях. Поэтому мы решили предложить полный цикл медпомощи.

- И какое из направлений оказалось более успешным?

- Сложно сказать, приморцы пока только изучают наши возможности. Однозначно востребована служба скорой помощи (наши машины, без преувеличения, обладают самой технологичной начинкой на Дальнем Востоке), у нас даже есть круг постоянных пациентов, знающих докторов по именам. Оказывается экстренная медицинская помощь по гинекологии, травматологии, хирургии и комплексные программы экспресс-диагностики check up.

Кроме того, «Фальк» - единственный на Дальнем Востоке частный медицинский центр, имеющий лицензию на проведение химиотерапии и паллиативного лечения. В отдельной паллиативной палате больной получает противоболевую терапию и психологическую поддержку. Также нашим пациентам доступна такая редкая услуга, как страхование онкорисков, на которую обычно неохотно идут страховщики.

Наше преимущество - оперативность. Мы позиционируем больницу как медучреждение, которое оказывает неотложную качественную помощь здесь и сейчас. Приведу случай из практики. Поступила пациентка с сильным болевым синдромом, оперативно провели диагностику, обнаружив онкологическое новообразование в кишечнике. Операция была сделана немедленно, шесть дней стационара, три курса химиотерапии, и все, она здорова. Нам удалось сэкономить драгоценное время.

- Мало оснастить больницу суперсовременным оборудованием, должны быть диагносты, которые сумеют на нем работать, опытные хирурги и т.д. Где брали кадры?

- В основном это приморские специалисты - штатные либо приглашенные, работающие по контракту, в т.ч. и совмещающие практику у нас с работой в государственных больницах. В сложных клинических случаях привлекаем зарубежных коллег: cовременные технологии и средства связи позволяют оперативно провести любую консультацию.

Отправляем персонал на стажировки за рубеж (не только врачей, но и средний медицинский персонал). Так, в скором времени в Италию летят один из наших хирургов и главная медицинская сестра. Мы, кстати, не случайно выбрали эту страну. Итальянцы близки россиянам по духу, с ними проще установить человеческий контакт, чем, допустим, с немцами или датчанами, а это очень важно - не просто считать технологию работы, а проникнуться ее духом и философией.

Летом во Владивосток прилетал консультант нашей больницы, один из ведущих мировых специалистов по лазерной лор-хирургии, доктор Роберто ПРОШЕДДО, в январе - один из ведущих радиологов Сингапура, доктор КВЕК Бун Хан. В обоих случаях, помимо тренинга и консультаций для наших докторов, они проводили семинары для приморских врачей. Более того, благодаря сложившимся связям, они делали это бесплатно! Мы не приглашаем на эти тренинги докторов из частных клиник, но нам совсем не жалко поделиться знаниями с докторами, работающими в государственных учреждениях и параллельно практикующими у нас.

- В больницу уже инвестировано более 700 миллионов рублей. С точки зрения бизнеса это успешный проект?

- С момента его запуска не прошло еще и года, и итоги подводить рано, но быстрых денег мы и не ожидали. Более того, «Меридиан Кэпитал» планирует дальнейшее развитие медицинских проектов в шести российских городах. Это будет сеть International Hospitals. Больницы будут в буквальном смысле сделаны в Германии, затем перевезены и смонтированы в России.

- Владивосток оказался удобным городом для бизнеса? Много препонов пришлось преодолевать?

- Генеральный директор лично занималась вопросами лицензирования и строительства и, признаться, испытывала определенные опасения, отправляясь впервые в департамент здравоохранения Приморского края и Санэпиднадзор. Оказалось, напрасно. Мы изначально старались делать все по правилам, по закону: принесли на утверждение технологические планы еще до того, как начали строительные работы. Нас консультировали, нам помогали, отвечали на все наши вопросы. Мы отвечали тем же. То, что видел инспектор на чертеже, он видел и в реальности. Мы не искали никаких обходных путей. В итоге были приятно удивлены профессиональным подходом проверяющих органов. А вот строительство принесло нам массу хлопот. В процессе работы нам пришлось поменять шесть (!) строительных компаний-подрядчиков. Причины банальны: безответственность, воровство, непрофессионализм…

И тем не менее слухи о невозможности вести бизнес в России сильно преувеличены, я занимаюсь этим уже 20 лет, инвестируя в самые разные проекты. В первую очередь надо правильно подобрать людей и исключить коррупционные вопросы.

- То есть вы бы рекомендовали Приморье иностранным коллегам-инвесторам?

- При наличии надежных и компетентных людей, на которых можно положиться, реализуя тот или иной проект, - да. Проблема инвесторов с негативным опытом работы в России в том, что они встречали на пути «неправильных» людей. У вас, вообще, любят обходить любые правила и нормы, мотивируя: ну это ведь Россия, здесь нельзя по-другому! И вот незаметно для себя ты нарушаешь закон, попадаешь в ловушку и становишься объектом для манипуляции коррумпированных личностей. Дальний Восток не исключение. Мне предлагали поучаствовать в проектах самых разных сфер, сулили невероятную выгоду при небольших вложениях, но я всегда помню вашу поговорку о бесплатном сыре (смеется).

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.