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Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
Он освободил должность после многочисленных жалоб пациентов
Главный врач Черниговской центральной районной больницы, которого на встрече с врио губернатора Олега Кожемяко критиковали жители района, освободил занимаемую должность по собственному желанию. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности, сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения Приморского края.
«Черниговская центральная районная больница включена в реестр организаций, имеющих социальную значимость для Приморского края. А значит, главврач назначается на должность только после прохождения конкурса на замещение должности руководителя», - сообщили в отделе координации, подготовки и управления персоналом департамента здравоохранения, пояснив, что победителей по итогам собеседования определит конкурсная комиссия. «На втором этапе каждый из претендентов должен ответить на пять вопросов, каждый из которых оценивается членами комиссии по 10-балльной системе. Собеседование считается пройденным, если количество баллов составляет не менее 35-ти», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось о ведомственной проверке в связи с крупной кредиторской задолженностью в Черниговской центральной районной больнице. Проверка была инициирована врио губернатора края Олега Кожемяко после того как на встрече с жителями Черниговки в его адрес поступили жалобы на работу руководства данного учреждения. Сфера здравоохранения является одним из приоритетных направлений в работе Олега Кожемяко.
Напомним, по обращению врио губернатора Приморского края Правительство России направит региону 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию закредитованности медучреждений. Первые 850 миллионов рублей поступят уже в ноябре этого года. Данные средства позволят погасить задолженности медицинскому персоналу, погасить задолженности по коммунальным платежам поликлиник и больниц.
Врио губернатора Приморья побывал в Черниговской центральной районной больнице 11 ноября. Тогда были приняты ряд решений и даны поручения. В эту больницу уже определен новый аппарат для рентгена. Также до конца года поступят три новые машины скорой помощи, произведено дооснащение больницы эндоскопическим оборудованием.
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