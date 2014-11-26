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В Приморье отстранен от должности главврач больницы
Павел Серебряков отстранил от должности главного врача Чугуевской больницы, сообщает www.primorsky.ru.
Вице-губернатор Павел Серебряков отстранил от должности главного врача Чугуевской центральной районной больницы Михаила Раксина.
Поводом для увольнения послужили крайне низкий показатель выполнения государственной программы по диспансеризации и высокий уровень младенческой смертности на территории Чугуевского района.
Вице-губернатор Павел Серебряков еще в июне акцентировал внимание главврачей на том, что второй этап диспансеризации взрослого населения должен оставаться приоритетным для медицинских учреждений. Стоит отметить, что уже тогда Чугуевская ЦРБ и еще шесть ЛПУ вошли в список отстающих.
В настоящее время диспансеризацию в крае прошли почти 112 тысяч приморцев – это почти 88 процентов запланированных к осмотру. По итогам 11 месяцев – одни из самых высоких показателей выполнения программы медосмотра граждан в Лесозаводской центральной больнице, Пограничной ЦРБ, краевой клинической больнице №2 и в Пожарской ЦРБ. Тем временем в Чугуевском районе эти показатели одни из самых низких.
Исполняющим обязанности главного врача Чугуевской ЦРБ назначен Андрей Фокин, который до этого времени являлся начмедом учреждения.
Напомним, во время визита Владимира Миклушевского в Чугуевский район в рамках Большого проезда жители неоднократно жаловались Губернатору на низкое качество медицинского обслуживания на территории.
«У нас нет ни флюорографа, ни аппарата УЗИ, все ездят лечиться в Арсеньев и во Владивосток платно. Если специалисты и приезжают, то очередь с пяти утра и прием платный», - рассказала жительница.
Глава региона подчеркнул, что уже наслышан о проблемах в сфере здравоохранения района.
«Я знаю, что у вас плохо работает медицина, поэтому направил вице-губернатора Павла Серебрякова провести проверку в вашей поликлинике. Сейчас мы рассматриваем вариант достройки здания больницы, потому что здание, в котором сейчас располагается поликлиника вовсе не годится для этих целей», - заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, что спустя месяц после визита главы региона современный флюорографический аппарат был закуплен для Чугуевской центральной районной больницы. Новое рентгенологическое оборудование уже поступило в учреждение.
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