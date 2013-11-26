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"Болезнь молодых" губит иммунитет приморцев
Синдром хронической усталости (СХУ) официально признан учеными болезнью современности. Частые стрессы, недосыпание и неправильное питание негативно сказываются на защитной функции организма человека, позволяя развиваться различным заболеваниям. Второе название СХУ — «Болезнь молодых».
Медики называют стрессовые ситуации причиной №1 в ослаблении иммунитета. Организм человека лучше себя чувствует, когда сохраняется постоянство окружающей среды. Если она нарушается из-за большого количества эмоций, недосыпаний, то клетки защиты не работают. Организм перестает сопротивляться вирусам и инфекциям. Такой период врачами называется «безмолвием иммунной системы».
«Важно то, как человек относится к стрессовой ситуации. Кто-то легко справляется с проблемами, а для кого-то каждая мелочь настоящий стресс. Если человеку тяжело преодолеть трудности, помочь ему может врач психолог, либо психотерапевт, — рассказала аллерголог-иммунолог Краевого клинического центра Специализированных видов медицинской помощи на Черемуховой, 11 Антонина Стадник. — Мы живем в сложное время, и часто люди сами не могут справиться с проблемами, поэтому нет ничего страшного в обращении к специалистам».
Врач добавила, что сегодня однозначных советов по сохранению иммунитета нет. Поэтому важна консультация специалиста для определения оптимального лечения. Например, прием лекарственных препаратов нельзя начинать без консультации, иначе они будут приносить больше вреда, чем пользы. Если у человека есть желание заниматься спортом, закаляться или ходить на массаж, то это будет способствовать усилению защитной функции. Если же это в тягость, то и толку не будет. Важно любить свой организм и понимать его, тогда и проблем с иммунитетом не возникнет.
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