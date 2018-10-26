Во Владивостокской клинической больнице №4 более 2700 человек прошли диспансеризацию

Для удобства горожан созданы все условия для ускоренного прохождения диспансеризации и обеспечения высокого качества проведения осмотров

За девять месяцев в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (ВКБ4) перевыполнены годовые показатели прошлых лет по диспансеризации

По результатам девяти месяцев текущего года комплексные профилактические осмотры уже прошли более 2700 человек. Для сравнения на протяжении последних четырех лет количество пациентов, прошедших диспансеризацию в ВКБ4 не превышало 2500 человек в год. Таким образом 2018 год станет рекордным для лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) по данному показателю, сообщили газете "Золотой Рог" в КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4».

Для удобства заинтересованных сторон в ВКБ4 созданы все условия для ускоренного прохождения диспансеризации и обеспечения высокого качества проведения осмотров. Пациентам достаточно, имея на руках паспорт и страховой полис, обратиться в кабинет медицинской профилактики в рабочие дни с 8 до 15:30.



Тем не менее специалисты отмечают проблему с привлечением жителей города на диспансеризацию. Особенно это касается приоритетного целевого сегмента – трудоспособного населения, которое редко обращается в ЛПУ.



«Основная цель диспансеризации – выявить заболевание на ранней стадии и факторы риска. Это дает возможность своевременно провести превентивные действия по профилактике и лечению болезни. К сожалению, большой процент пациентов проходят диспансеризацию при обращении в поликлинику по другим вопросам. Для нас же важно привлечь ту категорию, которая редко или вообще никогда не обращалась в больницу, не была ранее обследована», - подчеркнула главный врач ВКБ4 Елена Новицкая.



Для этого Владивостокская клиническая больница №4 активно взаимодействует со страховыми компаниями, которые на территории города обеспечивают смс-информирование пациентов, подлежащих диспансеризации.



Кроме того, активно используются выездные формы работы совместно с государственными и коммерческими организациями. По мнению специалистов, важную, если не решающую роль в процессе диспансеризации должны играть работодатели. По словам Елены Новицкой, не нужно забывать, что здоровье - категория экономическая. И грамотный работодатель заинтересован не только в профессиональных качествах своего работника, но и в его здоровье. Для этого необходимо с помощью HR-подразделений контролировать, как минимум, процесс прохождения диспансеризации сотрудниками своих компаний.



«На текущем этапе в России необходимо всеми средствами поднимать значение здоровья как ценности. Нельзя оставаться в парадигме, когда оно занимает вторичную роль», - сказала она.



Диспансеризация показала свою эффективность, поэтому в дальнейшем ее роль будет только возрастать. Согласно указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» планируется охватить всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.



Напомним, что в 2018 г. диспансеризацию могут пройти граждане России, рожденные в следующих годах: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997. Важно, что диспансеризация проводится исключительно по добровольному согласию человека. Пациент вправе отказаться от каких-либо процедур и обследований до проведения или в ходе диспансеризации по своему желанию. Сама процедура проходит в два этапа: на первом сдаются анализы и проводятся необходимые обследования, по результатам которых врач-терапевт оценивает состояние пациента, дает рекомендации, устанавливает группу и выдает паспорт здоровья. На второй этап диспансеризация переходит, если у пациента выявлены какие-либо симптомы и риски развития заболеваний.



Досье "Золотого Рога": КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4» (КГБУЗ «ВКБ №4») - является одним из старейших лечебных учреждений Приморского края. В 1917 году на территории судоремонтных мастерских был открыт первый врачебный медпункт, а в 1934 году больница на 60 койко-мест, реорганизованная в 1943 году в МСЧ «Дальзавода». В последствии на ее базе создана КГБУЗ «ВКБ №4», которая является многопрофильным лечебным учреждением, имеющем в своем составе круглосуточный стационар на 273 коек и поликлинику на 350 посещений в смену. В поликлинике ведется прием прием по 15 врачебным специальностям, работает дневной стационар на 40 коек. С 1999 года в поликлинике развернут городской центр «Диабетическая стопа». В 2013 году на базе медицинского учреждения создан «Центр лечения грыжи».