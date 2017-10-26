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Призрак свиного гриппа постучал в дверь приморцев
В Россию возвращается свиной грипп, - поспешили заявить СМИ на прошлой неделе. В Приморском крае со 2 октября введен мониторинг по распространению заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Случай заболевания свиным гриппом действительно был зафиксирован в одном из южных регионов России. Заболела семья из четырех человек. Одна из них - беременная женщина. В Роспотребнадзоре подтвердили: это первый случай заболевания данным видом гриппа, обозначаемым как H1N1, в сезоне 2017. "Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1... Важно, что вирусы гриппа уже есть на нашей территории", - сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, По информации Роспотребнадзора, одна из заболевших женщин не так давно вернулась из Саудовской Аравии. Рост вируса H1N1 наблюдается в Китае и в южном полушарии.
Однако, как сообщили «Журналу здоровья» в Роспотребнадзоре Приморского края, у нас все спокойно. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории Приморского края расценивается как обычная, превышение эпидемического порога среди населения не зарегистрировано. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов с начала эпидемического сезона вирусов гриппа не обнаружено. В структуре положительных находок, обнаружены вирусы не гриппозной этиологии - парагриппа, аденовирусы, РС – вирусы и другие.
В октябре в Приморье продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 23 октября за счет средств федерального бюджета привито 39% населения края - 740 091 чел., из них взрослых - 559 787 чел., детей – 180 304 чел.
В управлении Росптребнадзора напоминают, что грипп страшен последствиями. К группе риска осложнений после гриппа относятся дети до 5 лет, взрослые старше 60 л., страдающие различными хроническими заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ (диабетом).
Юрий РОГОВ, «Журнал здоровья».
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