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Призрак свиного гриппа постучал в дверь приморцев

26 Октября 2017, 17:48 | Приморье

В Россию возвращается свиной грипп, - поспешили заявить СМИ на прошлой неделе. В Приморском крае со 2 октября введен мониторинг по распространению заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Случай заболевания свиным гриппом действительно был зафиксирован в одном из южных регионов России. Заболела семья из четырех человек. Одна из них - беременная женщина. В Роспотребнадзоре подтвердили: это первый случай заболевания данным видом гриппа, обозначаемым как H1N1, в сезоне 2017. "Мы в этом году ждем возврата в новом штаммовом варианте пандемического гриппа A/H1N1... Важно, что вирусы гриппа уже есть на нашей территории", -  сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова,   По информации Роспотребнадзора, одна из заболевших женщин не так давно вернулась из Саудовской Аравии. Рост вируса H1N1 наблюдается в Китае и в южном полушарии.

Однако, как сообщили «Журналу здоровья» в Роспотребнадзоре Приморского края, у нас все спокойно. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории Приморского края расценивается как обычная, превышение эпидемического порога среди  населения не зарегистрировано. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов с начала эпидемического сезона вирусов гриппа не обнаружено. В структуре положительных находок, обнаружены вирусы не гриппозной этиологии - парагриппа, аденовирусы, РС – вирусы и другие.

В октябре в Приморье продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 23 октября за счет средств федерального бюджета привито 39% населения края -  740 091  чел.,  из них взрослых -  559 787  чел., детей –  180 304 чел.

В управлении Росптребнадзора напоминают, что грипп страшен последствиями. К группе риска осложнений после гриппа относятся дети до 5 лет, взрослые старше 60 л., страдающие различными хроническими заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ (диабетом).

Юрий РОГОВ, «Журнал здоровья».

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Теги: доступная медицина  здоровье 






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