Онкоцентр откроется во Владивостоке до конца года?

Завоз и монтаж медицинского оборудования в новые корпуса онкологического диспансера начнется после 15 ноября. Перед этим, 1 ноября, достраиваемое медучреждение будет подключено к отоплению. Об этом на заседании комитета по социальной политике ЗАКСа сообщил и.о. директора департамента градостроительства Приморья Максим Веденев.

Для медицинского учреждения уже закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

«Уже после 15 ноября можно осуществлять прием и монтаж оборудования, которое пока находится на ответственном хранении», – отметил Максим Веденев.

Он также подчеркнул, к назначенной даты в помещениях, предназначенных для установки оборудования будут проведены все клининговые работы с учетом необходимых санитарных требований.

Отметим, в настоящее время в новых корпусах онкодиспансера продолжаются строительные работы, которые ведет подрядная организация «ТехПромАтлант». Компании предстоит завершать работу, начатую другим подрядчиком, договор с которым расторгнут, в том числе – исправлять допущенные нарушения. На завершение строительства из бюджета края направлено 194 миллиона рублей.

Напомним, что на прошлой неделе строящийся объект посетил врио губернатора края Андрей Тарасенко, который распорядился подготовить график работ с указанием точных сроков по каждому этапу.

«Подрядчику и главному врачу необходимо скоординировать свою работу по вводу объекта в эксплуатацию. Как только строители сдают этаж, сразу же должны заходить врачи, контролировать установку оборудования и готовить помещения к приёму пациентов», – подчеркнул глава региона.

По поручению Андрея Тарасенко, работы по благоустройству территории будут выполнены по отдельному контракту. Это позволит провести их уже после запуска корпусов в эксплуатацию, так как благоустройство можно проводить только в тёплое время года.

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.