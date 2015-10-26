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Грудь нараспашку. Неделя борьбы против рака груди проводится в Приморье с 19 по 23 октября

26 Октября 2015, 19:39 | Приморье

В эти дни все желающие могут проконсультироваться у врача, провести обследование в медучреждениях по месту жительства. Задача медицинских работников - обратить внимание на нарастающую с каждым годом проблему: рост числа злокачественных заболеваний и не снижающуюся смертность от рака, пишет "Журнал Здоровья"

- В крае постоянно проводятся мероприятия по профилактике онкологических заболеваний, формированию, как мы говорим, онкологической настороженности и раннему выявлению заболеваний, - рассказывает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Приморского края Ольга МЕХАНЦЕВА. - В октябре решили сделать акцент на профилактике рака груди, что связано, в первую очередь, с ростом числа злокачественных новообразований груди. Мы вновь и вновь пытаемся донести до каждой женщины, что вовремя выявленное онкологическое заболеваний (на 1­й и 2­й стадиях) лечится, человек оперируется и может жить еще долго и счастливо!

Но, по мнению специалистов, грамотность населения в этой сфере оставляет желать лучшего, далеко не у каждого в приоритете здоровье и профилактика. И как результат - болезнь выявляется слишком поздно, тогда, когда бороться с ней крайне трудно.

- Неделя борьбы с раком груди организована Департаментом здравоохранения совместно с онкологическим диспансером, при самом активном участии главного врача Михаила ВОЛКОВА, главного онколога департамента Людмилы ГОРИНОЙ. Мы рекомендуем руководителям государственных медицинских организаций Приморского края провести в рамках недели обследование пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, на наличие злокачественных новообразований молочной железы, организовать обследования пациентов, обратившихся на предмет выявления опухолей к врачам гинекологам, хирургам, терапевтам и медработникам смотровых кабинетов, - говорит Ольга Механцева.

Такая работа, по словам специалиста, проводится всегда, но в указанную неделю ей будет уделено особое внимание. Кроме того, при малейшей настороженности и выявлении какой­то патологии пациенту будет предложено углубленное обследование с последующим направлением на консультацию в поликлиническое отделение окнодиспансера.

- Хочу еще раз подчеркнуть, что люди должны и сами заботиться о своем здоровье и благополучии, за вас никто это не сделает. И наша неделя - прекрасная возможность для того, чтобы сделать первый шаг. Кроме того, женщинам следует и самим быть начеку (с учетом не очень благополучной ситуации в регионе) и уметь правильно проводить осмотр своих молочных желез, - подчеркивает Ольга Механцева. - Эта процедура (осмотреть себя после душа) должно войти в ежедневную практику каждой женщины, как утренние гимнастика и чашечка кофе. Рекомендации по диагностике и проведению самодиагностики молочных желез также в эти дни можно получить в медицинских учреждениях.

В общем, для того чтобы поймать болезнь на самой ранней стадии или убедиться, что все в порядке, нужно все­таки прийти в медицинскую организацию, в смотровой кабинет. И его не стоит бояться.

- Зачастую пациенты, пришедшие в поликлинику, хотят попасть к врачу, минуя смотровой кабинет, - говорит начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению. - То и дело слышишь вопрос: «Можно без смотрового кабинета?» Нет, без смотрового кабинета нельзя! Это еще одна возможность ранней диагностики опасных болезней. Зачем же от нее добровольно отказываться?

 "Журнал Здоровья".

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Теги: журнал здоровья 



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