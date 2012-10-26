Приморское здравоохранение перейдет на одноканальное финансирование

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. В соответствии с Концепцией развития здравоохранения РФ до 2020 года и поручением Президента РФ с 1 января 2013 года учреждения здравоохранения Приморского края перейдут на одноканальное финансирование.

Как рассказали в департаменте здравоохранения края, со следующего года учреждения здравоохранения Приморья будут получать средства из одного источника - Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Проект бюджета ТФОМСа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов уже поступил на рассмотрение краевого парламента.

Напомним, сейчас за счет средств ТФОМСа финансируется пять статей расходов, в том числе заработная плата медицинских работников, питание больных в стационарах, приобретение медикаментов и мягкого инвентаря. С 2013 года все текущее финансирование, в том числе оплата коммунальных услуг и налогов, будет осуществляться через фонд. В том числе и расходы по национальному проекту «Здоровье» по проведению диспансеризации всех категорий граждан, дополнительным выплатам участковым врачам и медицинским сестрам, а также расходы на финансирование скорой медицинской помощи.

Проект бюджета фонда на ближайшие три года запланирован без дефицита. Доходная и расходная части на 2013 год составит 16,6 миллиарда рублей. В течение 2014-2015 годов также прогнозируется увеличение бюджета ТФОМСа на 12,7 процента и 24,8 процента соответственно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отметим, проект бюджета ТФОМСа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов будет рассмотрен в первом чтении на очередном заседании краевого парламента 31 октября.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края Олега Бубнова, одноканальное финансирование значительно упростит работу медицинских учреждений региона. Все поступившие на счета больниц и поликлиник финансовые ресурсы главные врачи смогут распределять по своему усмотрению, что позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств. Кроме того, одноканальное финансирование позволит получать гражданам медицинские услуги независимо от места жительства.