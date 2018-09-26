Приморье ставит диагноз

Регион попытается перетянуть дальневосточников из азиатских медцентров

Основная причина выбора для воплощения нового проекта в Приморье - повернуть вспять активные потоки медицинского туризма дальневосточников в медицинские центры Южной Кореи, Китая, Японии и Сингапура (а это ежегодно около 20 тыс. человек) и привлечь дополнительные потоки во Владивосток из северного Китая. То есть, и деньги в регионе оставить, и заработать на экспорте медицинских услуг. Тем более, что соседний Китай, по прогнозам специалистов, в ближайшие пять лет станет крупнейшим источником спроса на выездной медицинский туризм.

«Мы видим, что глобальный медицинский туризм – это очень быстро растущий сектор. И в этом тренде участвуют многие правительства восточных стран. Именно поэтому мы сегодня обсуждаем создание на территории Свободного порта Владивосток международного медицинского кластера по образу и подобию пока единственного в России медкластера в Сколково», - отметил старший партнер, управляющий директор, председатель в России The Boston Consulting Group Владислав БУТЕНКО, открывая одну из деловых встреч IV Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как преимущество для создания медкластера специалисты отмечают наличие во Владивостоке соответствующей образовательной инфраструктуры – факультета биомедицины в ДВФУ: для привлечения и удержания специалистов нужны исследования, так как профессионалам интересно заниматься не только лечением, но и исследованием, самообразованием.

Еще один плюс: на кластер будет распространен специальный федеральный закон, созданный для регулирования деятельности подобного объекта в Сколково. Это легче, чем начинать всю работу с нуля.

В очереди уже 25 тысяч

Убежденный сторонник создания медицинского кластера во Владивостоке, вице-президент Ассоциации агентств медицинского туризма Евгений ЧЕРНЫШЕВ считает, что его команда хорошо знает ситуацию выездного медицинского туризма на Дальнем Востоке, так как занимается этой темой с 2012 года.

«Цель повернуть с выезда на въезд - действительно амбициозная. На самом деле мы убеждены, что это совершенно разные вопросы, и работа по удержанию пациентов здесь, у нас в регионе, и работа по привлечению иностранных пациентов – это разные работы с разными инструментами. Начну с первого – это отток пациентов с ДВ. О каких цифрах идет речь? По нашим оценкам и по статистике министерств здравоохранения разных стран, в которые едут наши пациенты, выездной рынок медицинского туризма порядка 25 тыс. пациентов в год. Плюс еще эквивалентная цифра - порядка 25 тыс. – оздоровление (сантуры и получение простейших медицинских услуг в приграничном Китае). Если говорить про суммы, то только Южная Корея (лидер по привлечению пациентов с Дальнего Востока) зарабатывает на медицинских услугах порядка 5 миллиардов рублей в год. И прибавьте к этому еще 10-15%, которые наши сограждане тратят на перелеты, проживание и прочие сопутствующие расходы», - говорит Евгений Чернышев.

По его словам, остановить поток можно двумя способами.

«Один нерациональный: если курс доллара, как в 2014 году поднимется в два раза, то естественным образом поток уменьшится. Второй момент, и он более реалистичный: это приход в регион иностранных медицинских центров, которые принесут свою систему менеджмента, протоколы лечения, и которые принесут свой бренд иностранной клиники: так устроено у нас в стране, что россияне больше доверяют иностранцам, чем отечественным специалистам, даже если это иногда неоправданно. Опыт медицинского кластера в Москве, опыт захода туда иностранных инвесторов свидетельствует о том, что бренд зарубежной клиники действительно работает получше, чем отечественный. Снять напряжение у инвесторов и провайдеров медицинских услуг можно следующими фактами: первое – мы находимся в регионе АТР, именно этот регион сегодня демонстрирует высокие темпы развития медицинского туризма и потоков иностранных пациентов. Еще один важный фактор: иностранные клиники приходят в те регионы, которые считаются донорами пациентов, а это как раз - о Дальнем Востоке. Еще хотелось бы озвучить возможности правовой зоны Свободного порта с особым визовым режимом. Подчеркну также транспортную доступность Владивостока по международному авиасообщению».

Будем думать…

Иностранные инвесторы, заинтересованные в развитии кластера, в первую очередь думают про риски исполнения, которые с этим связаны. Чего они опасаются в первую очередь?

«Существует вопрос взаимодоверия между лечащим врачом и пациентом, которого нет в России в достаточной степени. Российские пациенты задают много вопросов, и, насколько я могу себе представить, они не получают ответы на Родине и для этого отправляются в Японию. Кроме того, вопрос менеджмента – тоже очень важный вопрос, - считает директор Medical Excellence Japan Ямада НОРИКО.

Для того, чтобы Россия со своей стороны смогла повысить уровень здравоохранения и несколько сократить отток российских пациентов, необходимо проведение реформ в российском здравоохранении, которые бы сдерживали этот поток, уверен директор департамента глобального здравоохранения, Института развития индустрии здравоохранения Республики Кореи (KHIDI) ЧВА Соп Пэ.

«Пока не будет выполнен ряд условий, в том числе политических и системообразующих, позволяющих иностранным специалистам работать в России и приносить с собой иностранный опыт, перенимание этого опыта будет значительно осложнено. Поэтому необходимо введение нормативов, работать над законодательной базой, которая бы допускала интеграцию российской системы здравоохранения с иностранной. Для того, чтобы увеличить силу бренда российских медицинских услуг, необходима гораздо более обширная работа над законами, чем федеральный закон о работе медицинского кластера. Также я считаю, что важным является обмен опытом между российскими и корейскими специалистами как на уровне больниц, так и на уровне отдельных врачей. Необходима также переориентация фокуса при оказании медицинских услуг – например, в Корее этот фокус абсолютно направлен на пациентов», - говорит он.

Заместитель генерального директора Hokuto Social Medical Corporation Такао НИСИДА представляет японскую компанию, которая уже руководит двумя клиниками во Владивостоке – у него есть практический опыт предоставления медицинских услуг в качестве оператора по российскому законодательству:

«Работая в России, мы ориентируемся на российское законодательство и не навязываем в одностороннем порядке ту систему, которой мы придерживаемся в Японии. Нам необходимо хорошо знать и те, и другие законы и применять те решения, которые являются наилучшими, - говорит он.

Не зарабатывать, а обучать

Не все местные специалисты считают удачной идею копирования медкластера в Сколково. Так, проректор по медицинским вопросам, директор школы биомедицины ФГАО УВО ДВФУ Юрий ХОТИМЧЕНКО настаивает на необходимости создания, в первую очередь, системы подготовки медицинских кадров и высокотехнологичной базы:

- Честно говоря, пока мы не ответили на вопрос: что такое международный медицинский кластер. Мне кажется, что кластер – это когда есть наука, образование, бизнес и государственная администрация в лице или правительства России, или администрации края. Если мы понимаем под кластером то, что очень много иностранных фирм придут на территорию Русского острова – я к этому отношусь пессимистически. Во-первых, вряд ли придут. Я знаю много примеров, когда приходили, а потом уходили. Нам, конечно, хочется – завтра сделаем медицинский кластер, и к нам приедут все лечиться, и продолжительность жизни увеличится с 74 до 80. Но для этого нужны десятилетия методичной системной работы.

Мне кажется, медкластер лучше позиционировать как Международный центр медицинских технологий для привлечения специалистов лучших иностранных клиник, обладающих новыми технологиями, которые отсутствуют в России. И мы должны эти технологии здесь воспроизводить, но не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы обучать наших российских врачей новым медицинским технологиям. Вначале обучим клиники Владивостока, затем клиники Артема, Хабаровска – и это будет целая сеть новых медицинских технологий.

Почему российский онкологический больной едет в Токио или на Хоккайдо – потому что там есть технологии лечения, которых нет у нас. Вот когда у нас на острове Русском будет стоять синхротрон, и наш центр сможет обучать соответствующих специалистов-врачей, тогда будет сделан реальный шаг в сторону создания условий для лечения наших пациентов.

Сейчас Минздрав не хочет разрешать нам перенимать международные технологии: мол, иначе международный бизнес нас перебьет, и мы сами не сможем развиваться. А если мы заявим, что создаем центр трансфера технологии как образовательный центр, то Минздрав не будет против.

Но сегодня мы не можем пригласить сюда не то, что инвестора – мы не можем пригласить ведущего профессора, чтобы он преподавал у нас хирургию или терапию. Нет средств. Поэтому я бы обрадовался, если бы доля национального дохода на здравоохранение была бы не 3% - как была, не 4% - как обещается, а 8% - как во Франции, Англии или США. Понимаете? Тогда можно будет решить многие проблемы и создавать систему подготовки высококлассных медицинских кадров.

МНЕНИЕ

Тосио ФУДЗИМОТО, глава парка инноваций в области здоровья Сёнан, Takeda Pharmaceutical Company Limited:

- Для привлечения инвесторов самое главное – создать сначала сильные стороны, а потом привлечь к этому инвесторов, показав им сильные стороны постепенного роста возможностей. Когда будет основа, стержень – тогда можно будет расширять все, что будет вокруг этого центра.

На фото: Приморские врачи готовы на практике доказать, что лечение на родине будет качественным и недорогим.

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