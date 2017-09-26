Опасное похмелье

С последствиями чрезмерного употребления алкоголя лучше всего помогут справиться врачи

Традиция употребления алкоголя существует не только в российском обществе: питейная культура характерна и для стран Европы, и для стран Азии. Среди населения земного шара есть люди, которые никогда не употребляли алкоголь, есть и их противоположность, злоупотребляющая спиртными напитками.

Но все же большая часть населения потребляет алкоголь от случая к случаю, по особым поводам. И далеко не всем удается полностью контролировать выпитую дозу - последствия токсического воздействия алкоголя отрицательно сказывается на самочувствии и трудоспособности. «Программа развития здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы» направлена в том числе и на борьбу и профилактику пагубных привычек приморцев.

К каким специалистам можно обратиться за помощью в случае серьезного ухудшения самочувствия после чрезмерного употребления алкоголя, выяснил «Журнал Здоровья».

«Существует определенное количество алкоголя - так называемая «алкогольная единица», которое человек может переработать благодаря биохимическим процессам в организме, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер», врач высшей категории, к.м.н. Наталья МАКСИМЕНКО. - Одна алкогольная единица составляет 10 г алкоголя (спирта), перерабатывается в среднем в течение часа и содержится примерно в 250 мл пива крепостью 4,8%; 100 мл сухого вина (12%); 70 мл крепленого вина (18%); 30 мл крепких напитков (40%). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «безопасное», или «безрисковое», число «алкогольных единиц» в сутки составляет для мужчин - до 4 единиц и для женщин - до 2 единиц. Недельное потребление мужчинами более 35 единиц, а женщинами более 21 единиц влечет за собой высокий риск алкогольных проблем, в литературе определяется как тяжелое пьянство. Признано, что тип алкогольного напитка имеет существенно меньшее значение для организма, чем абсолютное количество потребляемого алкоголя».

Но в нашем обществе не принято пить крепкие напитки в таких «малых» дозах, разовое потребление достигает минимум 100 грамм без интервала в 1 час. А это уже ударные, стрессовые дозы для организма. И как бы мы положительно ни «окрашивали» алкоголь, он остается токсическим веществом для организма и негативно воздействует на человека.

К тому же далеко не всегда человек может сохранить контроль над собой и воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя. Расплата за несдержанность наступает очень скоро - уже через несколько часов алкогольная интоксикация может отравить жизнь человека. «Людям без алкогольной зависимости, принявшим среднюю дозу алкоголя, можно снять это состояние самостоятельно. Необходимо обильное питье, которое вымывает все продукты метаболизма, оставшиеся от распада алкоголя. Для этого подойдет негазированная вода с лимоном, которая ускорит окислительные процессы», - пояснила Наталья Максименко.

Но по ее словам, если состояние человека вызывает опасения у него самого или у его близких, без помощи специалиста уже не обойтись - необходимо прибегнуть к процедуре детоксикации. Обратиться можно в медицинское учреждение, которое имеет лицензию на оказание наркологических услуг. В краевом наркологическом диспансере детоксикацию могут провести специалисты стационара, амбулаторного отделения, а работники наркологического центра «Феникс» окажут эту услугу с выездом на дом - осмотрят пациента и поставят капельницу. Причем услуги детоксикации оказываются как на бюджетной основе, так и анонимно платно.

«При обращении в амбулаторное отделение и стационар есть определенные преимущества по сравнению с домашней детоксикацией. В медицинском учреждении в случае каких­либо осложнений, а это могут быть нарушение сердечного ритма, повышение артериального давления, сердцебиение и др., с пациентом дополнительно работают врачи других специальностей - терапевт, невролог, есть возможность по показаниям сделать дополнительные лабораторные анализы. Ведь алкогольное опьянение наносит удар всему организму - сбой может возникнуть в работе желудка, печени, поджелудочной железы, сердечной мышцы и так далее. Нередко эти сбои могут потребовать экстренной помощи, которую врач нарколог не сможет оказать в домашних условиях», - добавила Наталья Максименко.

Именно поэтому специалисты рекомендуют вызывать врачей на дом только в случае легкой степени опьянения. В остальных - лучше обратиться в медицинское учреждение, в котором врачи смогут оказать квалифицированную помощь, если состояние пациента вызовет опасения.

Справка "Журнала Здоровья": В последние годы потребление спиртного в России быстро снижается (почти на треть за период 2011­2016 гг. - с 18 до 12,8 литров на человека в год). По данным Минздрава, на начало 2017 года потребление алкоголя в стране снизилось до 10 литров на взрослого человека в год, тогда как рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения норма составляет 8 литров. Тем не менее уровень потребления алкоголя по­прежнему очень высок и серьезно снижает качество жизни, в том числе и на Дальнем Востоке, население которого все еще отдает предпочтение крепким напиткам, потребление которых выше, чем в Центральных регионах. Данные приводятся без учета алкоголя, произведенного самостоятельно населением.

Наталья КОМИССАРОВА.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.