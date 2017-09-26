От осенней хандры спасет здоровый образ жизни

Гороскоп здоровья на октябрь

ОВНЫ

Несмотря на некоторые неприятности, которые готовит нам в октябре осенняя погода, вы будете себя чувствовать, в общем, неплохо. Продолжая вести здоровый образ жизни, вы легко справитесь с приступами хандры. Старайтесь только не слишком переутомляться, иначе у вас появится непреодолимое желание забросить походы в бассейн или спортзал. Вместо этого начнет накапливаться раздражение и усталость, которые в результате закончатся нервным срывом. Употребляйте в пищу больше фруктов и продуктов, богатыми белками. Исключите из рациона питания тяжелую и жирную пищу. Укрепляйте иммунитет, займитесь профилактикой почечных заболеваний.

ТЕЛЕЦ

В этом месяце вам вряд ли придется жаловаться на плохое самочувствие. Тем не менее не забывайте о профилактике гриппа и ОРВИ. В хорошую погоду будьте больше на свежем воздухе, совершайте пешие прогулки. Это положительным образом скажется не только на вашем настроении, но и сне. Обращайте внимание на качество продуктов питания. Старайтесь избегать тяжелой и острой пищи. Пейте больше свежих овощных и фруктовых соков. Полезно употреблять пищу, богатую белком: нежирное мясо, птицу, рыбу. Если вы почувствовали дискомфорт в пояснице, не старайтесь сразу принимать обезболивающие препараты - обратитесь к мануальному терапевту или хорошему массажисту. Сделайте своей привычкой утром, не вставая с постели, потянуться несколько раз одновременно руками назад и от себя пятками. Позвоночник будет вам за это благодарен, Не забывайте о спортзале и бассейне. Разумные физические нагрузки улучшают обмен веществ в организме, и вам не придется переживать об избыточном весе.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине месяца вы будете заняты прохождением диагностического обследования и решением тех проблем со здоровьем, которые позаимствовали из прошлого месяца. Если же вам удалось подобного миновать, то сейчас самое время больше внимания уделить своей физической форме, поэтому спорт и фитнес должны занять приоритетное место. Во второй половине месяца уязвимо сердце, а также не перегружайте почки. В это время особенно важно точно придерживаться выбранной схемы лечения или оздоровления.

РАК

Светила по-прежнему советуют держать руку на пульсе хронических недугов, они вполне могут обостриться. В середине осени постарайтесь снабдить свой организм большим количеством кальция и иных веществ, укрепляющих костную систему. Сбалансированное питание и, что очень важно, по режиму, а не один раз в день, вечером перед телевизором, поможет нормализовать работу ЖКТ. Дамам можно посоветовать не упускать отличное время для косметических процедур. В это время особенно эффективными будут травяные чаи, настойки, ароматерапия (в том числе и афродизиаки добавят пикантности вашей интимной жизни).

ЛЕВ

Психическое состояние неустойчивое. Возможны стрессовые ситуации. Чтобы справиться с неуравновешенностью и раздражительностью, прибегните к помощи расслабляющих ванн и дыхательных упражнений. Хорошие результаты обещают упражнения из хатха-йоги. Оберегайте ноги от переохлаждения и травм. Повышается восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Позаботьтесь о мерах по профилактике ОРВИ и гриппа, особенно если уже имеются хронические заболевания носоглотки и верхних дыхательных путей. Приступайте к закаливающим процедурам. С этой же целью полезно употребление лука и чеснока.

ДЕВА

При лечении заболеваний отдайте предпочтение натуральным препаратам. Применение синтетических лекарственных препаратов может вызвать обострение аллергии. Чтобы предупредить воспалительные заболевания в желчном пузыре и желчных путях, следует вовремя избавляться от очагов воспаления в носоглотке, полости рта (кариес, пародонтоз). Уязвимы ступни ног. Не допускайте их переохлаждения. Для улучшения циркуляции лимфы и крови используйте ножные ванны, массаж. Употребляйте продукты с повышенным содержанием фосфора, железа, йода. С перепадами настроения и раздражительностью помогут справиться физические нагрузки и свежий воздух.

ВЕСЫ

Опасность получения травм на производстве сохраняется в течение первых двух декад месяца. Много хлопот может доставить собственная нервозность и повышенная эмоциональность. Заблаговременно примите профилактические меры. Физиотерапевтические процедуры, рентгеновские обследования нежелательны. Тяга к перееданию может вызвать нарушение в функционировании печени. Могут обостриться проблемы, связанные с избыточным весом. Повышайте физическую активность. Также уязвимы ноги. Защищайте их от переохлаждения. Обувь должна быть теплой и непромокаемой.

СКОРПИОН

Нерегулярное питание может вызвать проблемы с пищеварением. Возможны аллергические реакции. Соблюдайте рекомендации врача. Постарайтесь изменить свое меню в пользу увеличения доли овощей и фруктов. В свой рацион желательно включить продукты с высоким содержанием железа: гранат, вишня, печень. Из растений полезны мята, мелисса, ревень, иван-чай. Ваше физическое состояние на подъеме. Тем не менее нервная система потребует поддержки. Совмещайте физические нагрузки и успокаивающие травяные сборы. Воздержитесь от участия в коллективных мероприятиях. Возможны неприятные происшествия. В преддверии холодного времени года большое значение приобретают мероприятия по укреплению иммунитета. Больше двигайтесь на свежем воздухе. Принимайте контрастный душ.

СТРЕЛЕЦ

Не занимайтесь самолечением, обратитесь к специалистам, если почувствуете себя плохо. Рекомендуются различного рода физические нагрузки и процедуры по накоплению энергии. Боритесь с внутренней вялостью и депрессией. Плохие эмоции будут способствовать понижению устойчивости вашего организма к инфекциям. Постарайтесь сохранить жизненные силы. Обратите внимание на рацион питания, не перегружайте печень, она станет очень уязвимой. Поберегите себя от перегрузок. Положение Луны предупреждает о возможности нервных срывов и истерик. Будьте особенно внимательны к своему здоровью, так как его состояние напрямую будет отражаться на вашей привлекательности. Вам следует заняться дыхательными упражнениями, они вернут вам оптимизм и бодрость.

КОЗЕРОГ

В начале месяца последите за своим самочувствием, особенно если есть хронические заболевания. Уделяйте больше внимания себе, находите время для отдыха, полезна витаминотерапия. В октябре вы особенно подвержены простудным заболеваниям. Наиболее уязвимы почки, поэтому старайтесь их никоим образом не перегружать. Также высока вероятность воспалительных процессов. Если занимаетесь спортом, не рвитесь к рекордам, можете не рассчитать силы и получить растяжение. Также в середине осени для вас самое время позаботиться об укреплении своей костной системы, поэтому больше молочных продуктов, кальция, одним словом.

ВОДОЛЕЙ

Если у вас уязвимы почки и печень, то сейчас все еще сохраняется опасность обострения недугов, связанных с этими органами. Стоит избегать переохлаждений и простудных заболеваний, они могут дать осложнения и протекать в тяжелой форме. В октябре стоит позаботиться о костной системе, включите в свой рацион питания продукты, богатые кальцием. Если вам предстоит пройти курс лечения или вы проходите обследование - одним словом, какие-то сложности со здоровьем имеются, старайтесь не обсуждать это с посторонними людьми, поменьше говорите о своих болячках.

РЫБЫ

В сентябре вам стоит позаботиться о профилактических мерах, особенно если знаете, где нужно «подлатать» организм. Укрепляйте иммунитет и не увлекайтесь косметическими процедурами. Для поддержания эмоционального равновесия показаны практика йоги, а также физические нагрузки, спорт. Уязвимая зона - почки и половая система в целом.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.