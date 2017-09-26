В лечении онкологии намечается прорыв

Причины роста заболеваемости раком назвали во Владивостоке известные ученые России

Заболеваемость раком - проблема не только Дальневосточного региона, но всей страны и всего мира, считает гость эфира радио «Медиаметрикс. Владивосток», ведущий российский ученый в области эпидемиологии и вирусологии Герман ШИПУЛИН.

Сложности диагностики

«Заболеваемость раком растет. Причины этого ни для кого уже не тайна. Это плохая экология. Это бесконечные пищевые добавки. Наша еда превратилась в провоцирующую химиотерапию. Еда контаминируемая канцерогенами. Каждый раз, когда ты съедаешь что-то, не гарантированно, что производитель не добавил какую-либо пищевую добавку, прошедшую достаточные исследования, доказывающие, что она не вызывает онкологическое заболевание».

По утверждению ученого, хоть причины возникновения у людей рака известны, повлиять на них крайне сложно.

«В ранней диагностике рака существует избитая истина - чем раньше рак диагностируешь, тем вероятность излечиться выше. Методы лечения достаточно развитые, сегодня появились революционные технологии. Диагностика раковых заболеваний позволяет нам влиять в том числе на выживаемость пациентов. Тема эта весьма сложная, потому что фактически мы пытаемся выявить, что такое опухоль. Она собой представляет, по сути, мутирующую нормальную ткань. И очень тяжело найти маркер, позволяющий отличить, мутирует ли ткань или нет.

Говоря начистоту, у нас на сегодня нет универсальных методов ранней лабораторной диагностики рака. Диагностика рака на сегодня ограничивается кабинетом врача с использованием физикальных методов, либо такими тяжелыми методами, как компьютерная томография. То есть методы, как правило, диагностирующие уже развитые заболевания» - рассказал Герман Шипулин.

Говоря о лечении рака в России, он заметил, что в стране есть разработки, направленные на ликвидацию мишени, вызывающей опухоль, но их все же недостаточно.

«Но мы открыты для зарубежных препаратов, говорит заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - Другое дело, что терапия эта крайне дорогая. В связи с экономическим положением нашей страны и наших граждан, вопрос о доступности».

Первые шаги в диагностировании рака в Приморье уже сделаны, считает вирусолог, член Профессрского клуба ЮНЕСКО Михаил ЩЕЛКАНОВ. «Определенные маркеры уже известны. Запланировано их адаптировать на базе медицинского центра ДВФУ. Кроме этого, в рамках ВЭФ было подписано соглашение о создании Центра ядерной медицины. Намечается колоссальный прорыв в лечении онкологических заболеваний на Дальнем Востоке. Причем мощности будут настолько большие, что мы можем развивать такое направление, как медицинский туризм».

Ученый выразил надежду, что появление подобного центра, в том числе, сможет изменить существующую тенденцию, при которой россияне лечат рак за границей - в Южной Корее, Израиле, Германии и других странах.

«Весь Владивосток заклеен объявлениями: «Лечитесь в Корее». Надеюсь, что когда-нибудь Корея будет заклеена: «Лечитесь во Владивостоке».

Намечается колоссальный прорыв в лечении онкологических заболеваний на Дальнем Востоке. Причем мощности будут настолько большие, что мы можем развивать такое направление, как медицинский туризм

Невеселый рейтинг

К сожалению, статистика неумолима: в Приморье за 2016 год выросло число заболеваемости людей раком на 2%, сообщает РИА VladNews. Ежегодно наблюдается рост численности заболевших на 1-2%. Программа «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» нацелена на профилактику и раннюю диагностику коварного недуга. О своевременном информировании населения и какие виды заболеваемости рака преобладают, рассказала заместитель главного врача по медицинской части Приморского краевого онкологического диспансера Людмила ГУРИНА.

По словам замглавврача, на первом месте - рак легких у всех полов, на втором месте - рак молочной железы, на третьем - рак органов пищеварения, а вот дальше мы делим мужчин и женщин. У мужчин на первом месте рак легкого, потом рак органов пищеварения, рак мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа). Лидером заболевания среди мужчин стал рак предстательной железы, а у женщин на первом месте рак молочной железы, на втором рак женской репродуктивной системы (матки, придатков, шейки матки).

«Рак шейки матки молодеет - это связано с объективными причинами. Молодые девушки подвержены беспорядочным сексуальным связям, в результате заражаются различными болезнями, в том числе вирусами папилломы человека, который может запустить каскад генетических мутаций, изменений и привести к раку. Есть и рак молочной железы, но таких молодых женщин с таким диагнозом очень мало. А вот рак шейки матки наблюдается чаще всего у женщин от 25 лет», - рассказывает Людмила Ивановна.

Лидером заболевания среди мужчин стал рак предстательной железы, а у женщин на первом месте рак молочной железы, на втором рак женской репродуктивной системы (матки, придатков, шейки матки)

Приморскому краю нужен хоспис

Сейчас врачи и больные бьют тревогу, что Приморскому краю нужен хоспис. Хоспис является медицинским социальным учреждением для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным. Благодаря учреждению больные смогли бы получить улучшенное качество жизни пациентов. Данную проблему уже давно поднимает Андрей Александрович ДЕНЕЖ - единственный в Приморье врач противоболевой терапии и паллиативной помощи в Приморском краевом онкологическом диспансере.

Андрей Денеж занимается распространением в крае паллиативной помощи и формированием общественного внимания к проблемам неизлечимо больных людей. Вот уже 10 лет он пытается убедить местные власти в острой необходимости создания в Приморье хосписа - места, где у специалистов будет возможность обеспечить полноценную жизнь без боли и страданий умирающим от онкологических заболеваний.





"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.