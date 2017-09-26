Продукты для долголетия: выбираем правильно

Доказано, что наше здоровье зависит от воздуха, которым мы дышим, от воды, от пищи, от уровня здравоохранения... Список этот можно продолжить, но сегодня мы остановимся на пище - как правильно выбирать полезные продукты, какие из них буквально напичканы вредными для здоровья веществами, а какие можно спокойно покупать и детям, и пожилым людям. Краевая программа развития здравоохранения уделяет большое внимание профилактике заболеваемости.

Хороших продуктов мало

«Журнал Здоровья» беседует с профессором Юрием ПРИХОДЬКО, директором Департамента пищевых наук и технологий ДВФУ. С точки зрения науки продукты питания таят в себе разные опасности, от биологических (стафилококк, сальмонелла, грибки, паразиты) до пищевых добавок. Последних в современной пищевой промышленности используется более тысячи наименований. В развитых странах они основательно изучаются, какие-то вещества убираются из списка разрешенных, какие-то добавляются, и многие ученые считают, что они представляют собой минимальную опасность.

Значительно опаснее гормоны и антибиотики, применяемые при выращивании животных и птиц. Но опять-таки по нормативам животноводы должны прекращать использовать их за 10 дней до убоя, и тогда из организма животного они понемногу выводятся, а на прилавок попадет мясо с минимальным, безопасным для здоровья содержанием опасных веществ. И тут начинаются вопросы: все ли производители соблюдают эти предписания? Хуже того: совсем недавно появились на рынке синтетические гормоны, их воздействие на организм человека и животного вообще мало изучено.

Что делать? Покупать парное мясо у фермеров? Но Владимир ЛЯХ, главный специалист Департамента пищевых наук и технологий ДВФУ, остужает мой оптимизм, говоря, что парным является мясо только в течение 3-4 часов с момента забоя. Лучше всего, если мясо созревает в течение от суток до двух недель в состоянии глубокой заморозки. Вы ведь не хотите с котлетой получить еще и паразитов?

А если свести потребление мяса до минимума? Перейти на рыбу? Последний вариант хорош тем, что океаническая рыба на сегодня - самый безопасный продукт. Гормонами ее никто не пичкает. Но выращенная искусственно рыба, особенно пресноводная, вызывает вопросы: где, чем, как ее кормили?

Массовым явлением стала замена сливочного масла растительными жирами. И хотя Юрий Вадимович утверждает, что пальмовое масло не вредно, что его тысячелетиями употребляют в странах Юго-Восточной Азии, он категорически не считает положительным явлением превращение сливочного масла в спреды и маргарины.

Но есть основания для осторожного оптимизма. Еще в 2009 году большая часть молочной продукции поступала на прилавки магазинов с заменой натурального молока на сухое молоко, глютены, пальмовое масло. Сегодня стало заметно больше шансов купить качественную молочку.

Колбаса полезной не бывает!

Этим категорическим заявлением меня огорошил кандидат технических наук Владимир Лях. Он напоминает, что в странах с сухим климатом испокон веку мясо сушили, а с влажным - коптили. Но нынешние колбасы, в которых натуральное мясо заменяют более дешевыми аналогами белкового сырья и пищевыми добавками, обсуждению не подлежат.

Если вы выбираете продукт, на котором написано, что он соответствует ГОСТу, то скорее всего это изделие безопасно, оно изготовлено с соблюдением всех необходимых норм. Вы можете в Интернете найти номер ГОСТа и проверить, что он предполагает.

В большинстве случаев производители, декларирующие соответствие своей продукции ГОСТу, не рискуют включать в состав той же сметаны или вареной колбасы ингредиенты, не предусмотренные стандартами. Но если читаете про ТУ (технические условия), то имейте в виду: в эти самые условия производитель может записать все, что угодно.

Хлеб наш насущный

Читаешь этикетки на хлебе и думаешь: «Что это за улучшители вкуса, консерванты?». Владимир Лях не видит в этом проблемы. Да, применяются консерванты для увеличения сроков реализации хлеба, но для здоровья они опасности не представляют. Есть пекарни, которые выпускают хлеб по старинным технологиям, но у них он очень дорогой - до 180 рублей за маленькую булку. Вряд ли выдержит такие расходы на хлеб бюджет пенсионера.

Активно рекламируется бездрожжевой хлеб, но Владимир Алексеевич не видит особого смысла в этом продукте. Дрожжи - это белок, при температуре 200 градусов они погибают, поэтому бездрожжевой или дрожжевой хлеб одинаково полезны. Тут уж каждый выбирает, что ему по вкусу.

Проблема номер один - трансжиры. Их вредность уже доказана. Эти искусственные вещества организм человека не умеет выводить, и они накапливаются, провоцируя болезни печени, сердечно-сосудистой системы, онкологию. Не стоит покупать ни детям, ни больным, ни пожилым людям фабричных печений, тортов, в которых есть хоть малейшее подозрение на маргарин! Не увлекайтесь рафинированным растительным маслом! Любой врач скажет: если вы озабочены своим здоровьем, то из питания надо полностью исключить всю продукцию с трансжирами.

Продуктовые итоги

Итак, вы живете в Приморье, хотите питаться качественно и недорого. Галина ПУКАС, работающий пенсионер, поделилась своими секретами здорового питания, позволяющими вписаться в пенсионный бюджет. Они с мужем очень любят морскую рыбу. На рынках покупают парную камбалу, в конце лета - начале осени забивают морозильник красной рыбой, которая поступает с Камчатки и Сахалина. Кстати, иногда попадается рыба с икрой. Зимой часто готовят навагу, корюшку подледного лова.

Мясо, в том числе птицы, Галина Петровна варит и первый бульон сливает, потому что уверена - так она избавляется от всех вредных веществ.

Когда начинается пора осенних ярмарок на главной площади Владивостока, семья пенсионеров закупает на зиму дикоросы и мед. Что касается молочных продуктов, то Галина покупает их у фермеров, которые привозят прямо к дому и молоко, и сметану, и даже куриные яйца.

Многие жители Приморья выращивают овощи на даче, и на зиму заготавливают домашние консервы. Это тоже палочка-выручалочка и для здоровья, и для семейного бюджета. И с чем практически нет проблем - это с хлебом и крупами. Самая на сегодня экологически чистая группа продуктов! Так что основания для оптимизма у нас имеются.





Правила выбора качественных продуктов

1. Внимательно изучите название

В большинстве случаев стандартное название продукта - синоним качества, соответствующего государственному стандарту, то есть только «Сметана», и никакой «Сметанки» или «Сметановны», только «Сгущенное молоко», а не «Продукт молочный с сахаром» и т.д.

2. Выбирайте те продукты, на которых указано соответствие ГОСТу

ГОСТ - это совокупность требований к качеству продукта, установленных государством. Соответствие этим требованиям означает, что изделие безопасно для употребления и произведено с соблюдением всех необходимых норм.

3. Качественный товар не может быть самым дешевым

Производители дешевки экономят на сырье, используя самые дешевые и подчас вредные составляющие. Но и самые дорогие товары - не гарант идеального состава. Часто мы переплачиваем за марку и название, получая к обеденному столу продукты с самыми обычными свойствами. Лучше предпочесть товары средней ценовой категории.

4. Выбирайте известных производителей

Крупные производители товаров с хорошей репутацией, рассчитывающие на большой спрос, не станут рисковать своим добрым именем ради минутной выгоды. В большинстве случаев их продукции можно доверять. Но и местные небольшие продовольственные цеха тоже стараются работать качественно - ведь им здесь жить.

5. Всегда смотрите на внешний вид изделия

Видите на прилавке помятую упаковку, деформированные банки, застарелые подтеки или чувствуете неприятный запах - проходите мимо.

6. Проверяйте срок годности

У каждого продовольственного продукта есть свой срок годности, по истечении которого он является непригодным к употреблению.

7. Изучайте состав на этикетке

Там можно найти и все Е-добавки (вредные и не очень), и все заменители натуральных составляющих, и содержание белков, жиров и витаминов, и зачастую даже калорийность.

8. Не попадайтесь на рекламу производителей

Не стоит особо верить надписям «Экологически чистый продукт» или «Натуральный продукт». Это всего лишь рекламные трюки. В официальных документах таких категорий не предусмотрено, а значит и испытаний натуральности или экологичности таких продуктов никто не проводил. Самым верным выбором будут те продукты питания, где присутствует надпись о том, что такой продукт не содержит искусственных красителей и консервантов.

НАТАЛЬЯ ДЕКА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.