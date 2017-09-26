Запланированная беременность

Планирование беременности в настоящее время является достаточно актуальным вопросом. Ученые, проведя исследования, выявили, что многочисленные осложнения, возникающие во время беременности, можно предотвратить при условии правильной подготовки женского организма: выявления всевозможных заболеваний, а также их своевременной корректировки.

Именно поэтому семейной паре, решившей завести детей, необходимо не только осознанно подойти к этому решению, но и пройти данную подготовку. Специалист высшей категории, акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Приморского краевого перинатального центра Надежда ДОЛГОПОЛОВА рассказала «Журналу Здоровья» о том, что включает в себя понятие планирование беременности и какие мероприятия необходимо выполнить.

- Планирование беременности - это целый комплекс профилактических, диагностических и лечебных мероприятий, результатом которых является подготовка к полноценному зачатию, вынашиванию и рождению здорового ребенка. Надежда Николаевна, когда ее рекомендуют начинать?

- Подготовку к столь важному вопросу необходимо начинать как минимум за 4 месяца до зачатия, идеальный срок планирования беременности - 6 месяцев. Чтобы беременность протекала благоприятно, необходимо посетить врачей, пройти обследования, сдать анализы. Все начинается с врача гинеколога, который своевременно выявит патологию органов малого таза, «скрытые» инфекции, которые протекают незаметно, но могут навредить плоду. Консультация генетика также важна, ведь именно он может определить наличие хромосомных отклонений. Далее проходят узких специалистов, а именно: терапевта, окулиста, стоматолога, лор-врача. При необходимости назначается консультация и других врачей.

Не менее важны и анализы: на TORH-инфекции (герпес, краснуха, гепатиты и др.); на инфекции, передающиеся половым путем, клинический анализ крови. Необходимо обратить внимание на резус-фактор, так как у будущих родителей с разными группами крови может быть несовместимость. Немаловажное значение имеет избыточный вес, нарушение цикла - необходима консультация эндокринолога. Поэтому своевременная сдача анализов, посещение врачей и обследование поможет минимизировать всевозможные риски.

- Что делать будущей матери, у которой обнаружили хронические заболевания, требующие постоянного лечения и приема препаратов?

- Ряд лекарственных средств оказывает тератогенное действие (нарушение эмбрионального развития). Любые лекарственные средства женщинам назначают только в том случае, если возможный лечебный эффект для материнского организма вне всяких сомнений будет превышать риск нежелательного или даже вредного воздействия на развивающийся и растущий плод. Поэтому, при обнаружении хронических заболеваний подключается еще один врач - клинический фармаколог.

- А как следует подойти к отмене оральных контрацептивов, если женщина их применяет?

- Прием оральных контрацептивов отменяют за два-три месяца до беременности, но делать это нужно не самостоятельно, а с врачом. В настоящее время существуют такие контрацептивные препараты, которые могут войти в мероприятия по подготовке к беременности - они включают фолиевую кислоту, которая играет важную роль в развитии нервной трубки плода. Кроме того, она необходима для нормального роста и развития плаценты. Ежедневное поддержание нормального уровня фолиевой кислоты за несколько месяцев до беременности способствует снижению риска врожденных пороков развития плода.

- В каких медицинских учреждениях можно получить консультацию всех необходимых специалистов и пройти исследования в комплексе?

- Программа «Развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» много внимания уделяет женскому и семейному здоровью. На сегодняшний день во взрослых поликлиниках достаточно специалистов, которые помогут паре пройти комплексное обследование.

Но, как говорилось ранее - будущим родителям может потребоваться помощь более узких специалистов. Поэтому во время подготовки к беременности пара консультируется с врачами женских консультаций, взрослых поликлиник и медико-генетических учреждений.

- Когда будущие родители выполнили все вышеперечисленные рекомендации, и никаких серьезных угроз не обнаружено, что они должны делать далее?

- Дальше паре рекомендуется здоровый образ жизни. Партнеры начинают принимать витаминные комплексы, которые назначаются врачом в женской консультации. Рекомендуется правильное питание: сбалансированное и насыщенное белковой, растительной пищей (диета подбирается только при наличии хронических заболеваний). Исключаются физические, психоэмоциональные нагрузки, а также вредные производственные факторы и привычки.

- При наступлении беременности женщина следует другим мероприятиям?

- Беременная женщина, как только узнает о своей беременности, в обязательном порядке должна обратиться к врачу гинекологу и следовать всем его рекомендациям.

- За последнее время увеличилось ли количество пар, пришедших с целью подготовки к беременности?

- Их не стало меньше, если сравнивать с предыдущим периодом, но хотелось бы, чтобы таких пар стало больше, благодаря различным просветительским мероприятиям, которые проходят на базе женских консультаций. Конечно же, врачи, даже без предварительной подготовки делают все возможное, чтобы достичь благополучного родоразрешения: помогают выносить беременность, сохраняя здоровье мамы и малыша. Но без соответствующих предварительных мер это может потребовать колоссальных, а порой и экстремальных усилий. Я надеюсь, что со временем пар, планировавших беременность, станет больше. Не стоит забывать, что планирование беременности - ответственный этап, позволяющий зачать и родить здорового малыша.













Наталья КОМИССАРОВА.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.