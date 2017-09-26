Эта безобидная родинка

Клетки, отвечающие в организме человека за выработку пигмента, имеют название меланоциты. Летний загар, который мы так любим и к которому так стремимся, был бы без них невозможен. Еще одно их порождение - пигментные пятнышки, веснушки и родинки, которые встречаются на теле практически любого человека. Милые и безобидные до того момента, пока можно жить, не придавая значения тому, что меланоциты и меланома - слова, имеющие общий грамматический корень…

Собеседница «Журнала Здоровья» - Юлия ГАВРИЛОВА, заведующая Лечебным центром косметологии Приморского краевого клинического кожно-венерологического диспансера, врач дерматолог с двадцатилетним стажем, согласилась помочь читателям вовремя распознать опасную родинку. Профилактике онкологических заболеваний уделяется серьезное внимание в региональной программе «Развитие здравоохранения Приморского края».

- Юлия Валерьевна, вы - руководитель специализированного медицинского учреждения, в которое обращаются люди со всего Приморского края. Как вы оцениваете, насколько высок риск перерождения нейтральных кожных образований в онкологические заболевания?

- К сожалению, риск не так низок, как хотелось бы. По официальной российской статистике, на сегодняшний день кожа - самая высокая зона локализации онкологических заболеваний. Сейчас ежедневно два-три пациента нашего Центра получают направления на онкологические обследования. Притом что обращаются в центр около 50 человек в день.

Но мне не хотелось бы никого пугать. Именно в силу специализации нашего центра статистика у нас может быть несколько завышенной. К тому же определенные виды этих заболеваний, в частности, базалиомы, не дают метастаз и полностью излечимы. Главное - вовремя начать лечение.

- Подобная статистика может быть связана и с улучшением диагностических методов…

- Отчасти так и есть. Да и общая грамотность населения растет, идет популяризация первичных медицинских знаний. В результате все меньше людей тратят время на самолечение, что позволяет раньше поставить верный диагноз.

- Какие родинки представляют собой наибольшую опасность развития онкологических заболеваний и как их распознать неспециалисту?

- Начнем с того, что родинку следует отличать от сосудистого образования, папилломы (бородавки), вирусных заболеваний, возрастных изменений кожи и т.п. Сделать это со стопроцентной гарантией может только врач.

То, что принято называть родинками, - это папилломатозные невусы, состоящие из клеток, которые могут залегать как на поверхности кожи, так и в ее глубине. Как правило, родинки существуют у нас с самого детства: человек рождается с пигментными пятнышками, а потом, к подростковому возрасту, все родинки проявляются. Отсюда - восприятие, что «эта родинка всегда тут была».

Самое главное правило, которое должны взять на вооружение все без исключения, - незамедлительно обращаться к врачу, когда родинка, существующая с детства и незаметная для нас, начала изменяться: болеть, кровить, мокнуть, чесаться.

Родинка должна быть всегда одного размера, одной формы: круглая, с четкими контурами, резкими границами, со всех сторон абсолютно одинаковая. Если вы видите, что c одной стороны появилась неровность, значит, пора идти к доктору.

Окраска у родинки также должна быть одинаковой: у разных людей она может быть разного цвета, в зависимости от типа кожи, или даже различаться по цвету на теле одного человека, но не должна меняться на протяжении всей жизни. Если на родинке появилась корочка, шелушение, образовались узелочки, если она изменилась на ощупь - все это тоже повод показаться врачу.

Тем более необходимо показать врачу образования, появившиеся недавно, не ждать и не наблюдать их самостоятельно, даже если они ровные и круглые. Существует узловая форма меланомы, которая вырастает за считанные дни, и при этом внешне - почти полная копия папилломы. Только врач-онколог может их различить.

- Существует точка зрения, что участки кожи, где есть родинки, следует прикрывать, находясь на солнце. Насколько это соответствует действительности?

- Более чем соответствует. На фоне ультрафиолетового излучения возможны любые изменения, поэтому родинки надо защищать с самого детства. Существуют типы кожи, обладателям которых вообще не стоит загорать.

Солнце как источник ультрафиолетового излучения - это дополнительная нагрузка на меланоциты, если эта нагрузка чрезмерна, то это может привести к их повреждению. Способы защиты здесь очевидны - использование кремов для загара с солнцезащитными фильтрами.

Водные виды спорта (такие, как набирающий популярность SUP-board) требуют дополнительной солнечной зашиты или гидрокостюма, поскольку ультрафиолет сквозь воду не проходит, а отражается от нее. Тепловой ожог сквозь неспециализированную одежду мы не получим, но доза ультрафиолетового облучения может оказаться нежелательно высокой.

Самое главное правило, которое должны взять на вооружение все без исключения, – незамедлительно обращаться к врачу, когда родинка, существующая с детства и незаметная для нас, начала изменяться: болеть, кровить, мокнуть, чесаться.

- Вы могли бы дать рекомендации, куда рациональнее обращаться, если возникает желание или необходимость удаления?

- Следует отдавать себе отчет, что удаление родинки - это не просто косметическая, а медицинская процедура, которая может иметь непредсказуемые последствия. Любой врач руководствуется принципом «не навреди». Если же удалять не в специализированных клиниках, без гистологии, есть риск удалить меланому, поэтому очень важно идти в специализированное учреждение.

Состояние кожи врач-дерматолог диагностирует в течение получаса. Доктора знают все признаки перерождения, и, если возникнут хоть малейшие сомнения, вас направят к онкологу. Можно сразу направиться к дерматоонкологу, то есть специалисту, который может оказать необходимую помощь и распишет лечение, если необходимо.

С точки зрения дерматоонкологии, в Приморском крае самые подходящие для обращения места - онкодиспансер, кожвендиспансер (в штате только нашего центра работают три дерматоонколога), клиника «Примамед», которая специализируется на онкологии и оснащена оборудованием не хуже онкодиспансера. В этих местах вас будут лечить, а не только диагностировать.

- Любую ли родинку при удалении отправляют на гистологический анализ?

- Специалист никогда не удалит неопознанную родинку. Если выясняется, что родинка «нехорошая», то в удалении пациенту отказывают, направлют в онкодиспансер, и только там принимают решение, что делать дальше.

Те образования, которые вызывают сомнения, никогда не удаляются лазером, поскольку после этого гистологический анализ материала невозможен. Врач примет решение - удалить ли образование радиоволнами, электрокоагулянтом или хирургическим сечением. В этих случаях иссеченная родинка вместе со здоровыми тканями отправляется в онкодиспансер на анализы, где врач-гистолог и дает заключение.

Биопсия не требуется, если это образование другого типа - папиллома (бородавка), гемангиома (сосудистая опухоль). Такие образования не требуют гистологического вмешательства, но опять же, чтобы понять, что это именно они, нужна консультация врача.

- Какие из описанных вами процедур, можно сделать бесплатно, по полису Обязательного медицинского страхования?

- По полису можно пройти практически все процедуры. Можно обратиться к дерматологу в муниципальной поликлинике, если ему что-то не понравится, он направит к терапевту. Далее вы сдаете анализы, и при обнаружении отклонений, получаете электронную очередь в онкодиспансер - врач прямо из поликлиники может вас туда записать и передать результаты ваших анализов и медкарту.

В онкодиспансере сейчас есть фотодинамическая терапия, которая более безопасна, относится к высокотехнологичной помощи и делается абсолютно бесплатно.

Единственное, надо понимать, что при процедурах по полису вам не гарантируется пластических швов, а также потребуется много времени и терпения. На самом деле цены на такого рода услуги, скажем, в нашем Лечебном центре косметологии Приморского краевого клинического кожно-венерологического диспансера весьма демократичны.





Клавдия ЧЕРНИЛЕВСКАЯ.

Фото автора, из сети Интернет.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.