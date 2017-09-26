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За здоровьем - в санаторий
Как грамотно выбрать здравницу для лечения и отдыха
Врачи утверждают, что абсолютно здоровых людей в наше время нет - хотя бы одна болячка имеется у каждого. Курс же санаторно-курортного лечения в несколько раз уменьшает риск ее обострения. «Программа развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» уделяет большое внимание профилактике заболеваний приморцев.
Планируя поездку, стоит определиться: едете ли вы в санаторий отдыхать или лечиться? Предполагается ли общее оздоровление организма или лечение определенного заболевания? Это поможет в выборе здравницы и избавит от разочарований.
Выбирать имеет смысл только те санатории, которые имеют собственную лечебную базу и квалифицированный медицинский персонал. Определиться с конкретным местом помогут информация в Интернете, отзывы знакомых, публикации в прессе. Можно прибегнуть к услугам турфирм. Но все эти способы грешат субъективностью. Поэтому если вы хотите не просто с комфортом отдохнуть, но действительно подлечиться, лучше всего спросить своего лечащего врача.
ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНИ
Если вам за 40 и у вас есть проблемы со здоровьем, следует остановить свой выбор на отдыхе в привычной для вас климатической зоне - приморских здравницах. Ведь перемена климата для ослабленного организма - тяжелый стресс, который может обернуться обострением хронического заболевания и даже привести к новым.
Курорт Шмаковка - идеальный вариант для тех, кто устал от городской суеты, потоков машин, загазованных, пыльных и шумных улиц. Здесь нет присущих Владивостоку туманов, сухое и теплое лето, богатейшая растительность и минеральная вода, так называемый шмаковский нарзан, - панацея для больных желудков и расшатанных нервов.
В Шмаковке четыре санатория: «Жемчужина», «Изумрудный», «Шмаковский» и санаторий им. 50-летия Октября. Последний - ведомственная здравница Центробанка, и чужих не жалует.
Остальные приморские здравницы в основном сосредоточены в пригородной зоне Владивостока. Среди них как широко известные
санатории («Амурский залив», «Океанский», «Приморье»), так и бывшие ведомственные пансионаты и дома отдыха, нарастившие собственную лечебную базу («Строитель», «Океан» и др.).
Большинство местных санаториев специализируется на лечении не какого-то одного, а целого ряда заболеваний, подстраиваясь тем самым под своих отдыхающих. Ведь на боли или дискомфорт в позвоночнике жалуется практически каждый, больной желудок - у каждого второго, гинекология - у каждой третьей... То есть, здоровых людей практически нет. У многих - целый букет болезней.
И все-таки, выбирая санаторий, надо понять, какой недуг приносит больше всего огорчений. Профиль санатория - не пустые слова. Под тот, что является основным, строится лечебная база, подбирается медперсонал. Среди кардиологических лидирует «Амурский залив», пальму первенства среди желудочно-кишечных держат санатории курорта Шмаковка, позвоночник и суставы надо лечить там, где есть грязи (санатории в окрестностях Владивостока).
Наряду с природными лечебными факторами - лечебными грязями и минеральными водами - в санаторно-курортном лечении широко применяются методы дието- и физиотерапии, лечебная физкультура, массаж, иглорефлексотерапия и т.д.
СМЕШАТЬСЯ С ГРЯЗЬЮ
Влияние грязи на очаг хронического воспаления проявляется обезболивающим, противовоспалительным и рассасывающим действием. Грязелечение полезно при проблемах опорно-двигательного аппарата, некоторых гинекологических и урологических заболеваниях, но имеет и противопоказания.
«Грязелечение, даже местное, противопоказано при сердечно-сосудистых заболеваниях, варикозном расширении вен, заболеваниях крови, любых видах новообразований, включая полипы», - предупреждает зав. терапевтическим отделением Владивостокской поликлиники №1 Лариса НАЗАРОВА.
При болезнях органов пищеварения рекомендован курс минеральных вод, и в этом случае - прямая дорога в один из шмаковских санаториев. Шмаковский нарзан там применяют не только внутрь, но и наружно (ванны, ингаляции, клизмы, орошения, промывания кишечника и желудка).
Ванны из шмаковского нарзана улучшают сократительную способность миокарда и коронарное кровообращение, снижают артериальное давление, активизируют функцию желез внутренней секреции и центральной нервной системы. А при приеме внутрь - благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Однако, по словам доктора, минеральная вода противопоказана при язвенной болезни, болезнях мочевыводящих путей, заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы. И назначают минеральные воды лишь вне обострений заболевания.
Есть свои противопоказания и у лечебных минеральных ванн. Это ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, гипертиреоз, заболевания почек.
К слову, ванны нельзя принимать ежедневно, а лишь через день, индивидуальным курсом. Больше - не значит лучше! Это касается и лечебных грязей: лучше принимать их в щадящем режиме частичных грязевых аппликаций («куртка», «перчатки», «трусы»).
НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ
Вопреки бытующему мнению лучшим временем для санаторно-курортного лечения специалисты считают не лето, а осенне-зимне-весенний период, когда все природные факторы более стабильны и нет высокой солнечной радиации. Тогда и климат благоприятнее, и персонал санатория внимательнее из-за отсутствия наплыва отдыхающих, традиционного для сезона отпусков.
По словам Ларисы Назаровой, летняя жара - серьезный стресс для организма, особенно немолодого, отягощенного заболеваниями сердца и сосудов. Да и болезни желудочно-кишечного тракта оказывается разумнее ехать лечить весной или осенью.
Сегодня все санатории и оздоровительные центры имеют собственные странички в Интернете, где можно найти полную информацию о профиле учреждения, специализации курорта и через которую можно забронировать путевку на любое количество дней. Но если задача поездки в здравницу - активно полечиться, то ехать нужно минимум на 18 дней. А лучше - на 21-24 дня.
«Физиологический цикл человеческого организма - 21 день, и все полные программы лечения должны быть привязаны к нему. При сроке до 14 дней следует выбирать лишь успокаивающие и стимулирующие процедуры, не несущие серьезной лечебной нагрузки. Но они тоже очень полезны», - утверждает доктор Назарова.
КАРТУ НА СТОЛ
Перед поездкой в санаторий не забудьте пройти обследование и оформить санаторно-курортную карту (форма №072/у).
Санаторно-курортная карта оформляется в той же поликлинике по месту жительства или в любом другом частном или государственном медицинском учреждении. Желательно начать оформление карты не позднее, чем за две недели до отъезда в санаторий. Не переживайте за срок ее действия, оформленная санаторно-курортная карта действительна в течение 2 месяцев.
В список обязательных исследований и консультаций входят:
- консультация врача-терапевта (а также, возможно, узких специалистов);
- клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- ЭКГ с расшифровкой;
- флюорография (не сдается, если есть результаты последней ФЛГ давностью не более 1 года);
- консультация гинеколога (для женщин).
Возможно, вам назначат дополнительные обследования - их не нужно избегать, поскольку, чем больше информации о состоянии вашего здоровья получит врач санатория, тем более эффективным будет лечение или оздоровление.
Санаторно-курортная карта подписывается лечащим врачом, заведующим поликлиникой, председателем КЭК.
Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора.
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