Проявить настороженность к туберкулезу

Это означает ежегодные флюорографию для взрослых и пробы Манту для детей

Многие убеждены, что туберкулез – болезнь социально неблагополучных людей, и очень заблуждаются. Между тем она может поразить любого в момент, когда организм ослаблен банальной простудой или другим заболеванием, когда контакт с носителем инфекции, который и сам пока не знает, что болен, оказывается достаточно тесным. Злую шутку могут сыграть даже общее полотенце для рук и не достаточно тщательно вымытые чайные чашки.

По мнению специалистов Приморского краевого противотуберкулезного диспансера, жителям нашего региона необходимо проявлять особую настороженность к туберкулезу. В Приморье показатели заболеваемости и смертности от этой коварной болезни превышают средние показатели по России. На начало года общая распространенность заболевания туберкулезом по краю составила 517,5 на 100 тысяч населения, и хотя сегодня специалисты фиксируют снижение данного показателя на 10%, это не может быть поводом для самоуспокоенности, поскольку влажный и переменчивый приморский климат является одним из факторов, влияющих на распространение туберкулеза.

КОВАРНАЯ ПАЛОЧКА КОХА

– Возбудителем туберкулеза является микобактерия (туберкулезная палочка), открытая немецким ученым Робертом КОХОМ. Источником заражения является больной человек, – поясняет заведующая кабинетом медицинской профилактики Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Приморский краевой противотуберкулезный диспансер» Наталья КОРЖАВИНА. – В заражении может играть роль капельный путь передачи инфекции, а также контакт с личными вещами больного (контактно-бытовой путь). Проникая в легкие через дыхательные пути, микобактерия туберкулеза приводит к образованию туберкулезных бугорков- очагов, отграниченных от здоровой ткани. Бугорок подвергается распаду и в случае выздоровления рубцуется.

– Туберкулез органов дыхания – очень серьезное инфекционное заболевание. Оно занимает второе место в мире по смертности от какого-либо инфекционного агента, – добавляет заведующая отделением лучевой диагностики ГБУЗ «ПКПД» Наталья УСОВА. – Туберкулез поражает различные органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник, но чаще легкие. Проблемой становится все большее распространение штаммов микобактерий туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и высокий уровень инвалидизации трудоспособного населения.

В ГРУППЕ РИСКА – ДЕТИ

В группе риска по этому заболеванию, по мнению врачей, на первом месте стоят дети.

– Рост заболеваемости среди детей и подростков опережает темпы распространения инфекции среди взрослого населения, – говорит Наталья Коржавина. – Почти каждый второй выявленный больной туберкулезом имеет заразную форму заболевания, что способствует инфицированию окружающих. Развитию туберкулеза способствуют такие факторы, как недостаточное и неполноценное питание, недостаток витаминов, частые простудные заболевания, стрессы, курение, что ведет к ослаблению иммунитета.

Основным источником инфекции являются больные туберкулезом легких, выделяющие микобактерии туберкулеза во внешнюю среду. Заражение происходит через дыхательные пути при вдыхании мельчайших капелек мокроты, которые выделяет больной, при разговоре, чихании, кашле, а в высушенном состоянии при вдыхании с пылью. Инфекция может попасть в организм через предметы обихода, посуду, постельные принадлежности, обсемененные микобактериями; через некипяченое молоко, непроваренное мясо больного животного.

Очень часто заражение детей происходит в семьях, где проживает больной туберкулезом, который нарушает правила санитарии и гигиены, – констатирует Наталья Григорьевна.

Коварство болезни, по мнению врачей, заключается в том, что заболевание в детском возрасте начинается незаметно. Первыми признаками этой инфекции у детей являются потливость, утомляемость, снижение массы тела, снижение аппетита, плаксивость, раздражительность, субфебрильная непостоянная температура тела. При появлении таких признаков у ребенка следует обратиться к врачу. Несвоевременно выявленный туберкулез может вызывать осложнения, обострения болезни, привести к инвалидности и даже к смерти.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ФЛЮОРОГРАФИЮ

В группу риска входят и многие взрослые – это лица, перенесшие тяжелые заболевания, попавшие в трудную жизненную ситуацию, перенесшие нервное и физическое перенапряжение. Последние из названных факторов знакомы если не каждому, то очень многим, а значит, настороженность к туберкулезу нужно проявлять практически всем.

– Выявление туберкулеза на ранних стадиях очень важно, так как малые формы не сопровождаются распадом легочной ткани, хорошо поддаются лечению, после лечения человек возвращается к труду и полноценной жизни, подчеркивает Наталья Усова. – Опасность и коварство туберкулеза в том, что в легочной ткани нет болевых рецепторов, человек не чувствует боли, между тем он становится источником заражения для других. Беспокоить могут слабость, потливость, утомляемость. Люди не связывают такие симптомы с туберкулезом и к врачу попадают поздно, когда болезнь поражает большие участки легочной ткани и осложняется деструкциями. Поэтому взрослые должны помнить, что вовремя пройденное флюорографическое обследование сохранит жизнь и здоровье не только им, но и их детям.

Надо подчеркнуть, что в нашей стране разработаны мероприятия по ликвидации туберкулеза. Профилактике заболеваемости населения уделяется внимание в «Программе развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

– Значительную роль здесь играет флюорография. С ее помощью можно выявить болезнь в ранних стадиях. По флюорограмме специалист определит, есть ли патология и есть ли необходимость послать пациента на более углубленное обследование. Флюорография помогает обнаружить не только туберкулез, но и онкологические заболевания, – поясняет врач и добавляет, что за последние годы в Приморском крае улучшена материально-техническая база противотуберкулезных учреждений и медицинских организаций.

По словам Натальи Усовой, в поликлиниках и стационарах города Владивостока и края установлены цифровые малодозовые флюорографы, цифровые рентгенологические аппараты, что значительно ускорило прохождение этих обследований, повысило информативность и качество, снизило лучевую нагрузку на пациентов. В Приморском краевом противотуберкулезном диспансере работает кабинет компьютерной томографии. КТ значительно повышает точность диагностики, особенно локальных форм у детей, туберкулеза легких на ранних стадиях, поражения туберкулезом костей и суставов.

Учитывая напряженную эпидемическую ситуацию по туберкулезу в Приморском крае и высокий риск заражения этой опасной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем, специалисты диспансера настоятельно рекомендуют каждому жителю старше 15 лет проходить флюорографию легких 1 раз в год.

Взрослые должны помнить, что вовремя пройденное флюорографическое обследование сохранит жизнь и здоровье не только им, но и их детям

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Детям и подросткам для уточнения диагноза проводят ежегодно внутрикожную пробу Манту, для которой используют вытяжку из убитых бактерий. Если в организме есть туберкулезные микобактерии, значит, есть и антитела, которые с ними борются. В результате взаимодействия антител с туберкулином через 2-3 дня появляется краснота на коже как свидетельство того, что организм инфицирован микобактериями. Если у ребенка хороший иммунитет, то организм с ними справится.

– Появился новый экспресс-метод диагностики туберкулеза – диаскин-тест. Это инъекция в кожу обследуемого человека небольшого количества специального раствора, который содержит белки, характерные только для возбудителей туберкулеза. Тест дает положительный результат только в случае, если человек заражен туберкулезом. У здоровых людей, а также у ранее зараженных, но после лечения и полного выздоровления он будет отрицательным, – рассказала Наталья Коржавина. – Результаты диаскин-теста также остаются отрицательными в случае наличия у человека иммунитета после прививки против туберкулеза (БЦЖ) или в случае заражения обследуемого человека микобактериями, которые не могут вызывать туберкулез (ложноположительные результаты пробы Манту).

По мнению врача, диаскин-тест является гораздо более специфичным и эффективным методом диагностики туберкулеза, чем реакция Манту. Диаскин-тест дает положительный результат в том случае, если организму обследуемого человека знакомы белки, которые можно встретить только в возбудителях туберкулеза. И такое обследование также доступно жителям Приморья.

Ирина БАРАННИК.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.