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В Приморье снижаются темпы прироста ВИЧ-инфицированных
И тем не менее ежемесячно специалисты выявляют до 100 ВИЧ-положительных граждан
Программа информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в последние годы внедряется во всех регионах России, в том числе и в нашем регионе в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы». У нас эту работу проводит ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» (Центр СПИД).
Лекции, семинары, тренинги с показом видеофильмов/роликов в средних школах, колледжах, реабилитационных центрах, детских домах, на предприятиях города и края - всю эту работу сотрудники Центра СПИД проводят на регулярной основе. Акции «СТОП. ВИЧ. Я выбираю здоровье» и «Знай свой ВИЧ-статус» хорошо знакомы жителям края. С определенной периодичностью организовываются и циклы просвещения трудовых коллективов на рабочих местах. Так, с начала этого года медработники Центра посетили такие предприятия, как ОАО «Владхлеб», «Приморский кондитер», «Мазда-Соллерс», Владивостокский молочный комбинат и др. В течение учебного года специалисты проводят лектории в 65-70 школах, совершают до 20 выходов в вузы, 6-10 выходов в техникумы Владивостока.
Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, запущенная Минздравом РФ совместно с ОАО «РЖД» 1 июля 2017 г., направлена на раннюю диагностику опасного заболевания. До конца октября специализированный медвагон, прикрепленный к разным пассажирским составам, проедет по всей стране. В проекте из Приморья участвовали и специалисты Центра СПИД.
- Люди должны знать правду о своем здоровье, - считает заведующая лечебно-профилактическим отделом Центра СПИД Светлана ЕРМОЛИЦКАЯ. - Только за первые дни акции анализ на ВИЧ сдали около 800 человек, в среднем за день, по данным наших врачей, в медвагон добровольно обращаются до 200 человек. С начала действия акции на территории Приморского края выявлен один зараженный вирусом иммунодефицита.
Как отмечают эксперты, сегодня, чтобы узнать свой ВИЧ-статус, даже не требуется сдавать кровь, достаточно лишь одной капли слюны. При этом экспресс-системы для диагностики ВИЧ по слюне имеют такую же достоверность (99,9 %), как и анализы крови. А время готовности результатов - 10-15 минут.
- Ежемесячно в результате проведенных обследований только в Приморье выявляется порядка 100 человек, зараженных ВИЧ, - говорит Светлана Александровна. - И это достаточно серьезная цифра. К сожалению, имеют место случаи ВИЧ-диссидентства, отказа принять диагноз и порой даже его сокрытия от врачей. Особенно это опасно, если это женщина и она беременна. Ведь в период беременности для защиты плода от заражения необходимо принимать определенные препараты. Но эти женщины по разным причинам уклоняются от обследования и наблюдения в Центре СПИД, поэтому подвергают своих будущих детей риску заражения коварной инфекцией. Нужно помнить: в крае созданы все условия (включая бесплатное обеспечение лекарствами) для помощи инфицированным людям. Что касается диагностики, то с начала этого года из федерального и краевого бюджетов выделено около 5 млн рублей на приобретение тестов на ВИЧ и каждый желающий может конфиденциально пройти такое тестирование.
В крае на сегодняшний день проживает около 10 000 человек с ВИЧ-инфекцией. За 2017 год в Приморье впервые выявлено 800 человек с ВИЧ. Больше всего инфицированных выявлено в возрастной группе 30-40 лет. За прошедший год в крае родилось 147 детей от ВИЧ-положительных матерей, за 8 месяцев этого года - 87 детей. Всего же в крае (начиная с 1989 года) родилось чуть более 1500 детей от ВИЧ-положительных женщин, из них диагноз «перинатальная ВИЧ-инфекция» выставлен 103 детям. По состоянию на 1.09.2017 г. отмечено незначительное снижение темпов прироста ВИЧ-инфекции в Приморском крае по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Марина Шестакова.
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