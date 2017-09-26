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УЗИ от макушки до пят
Ультразвуковую диагностику может сделать любой приморец и без направления врача
Медики называют аппарат УЗИ «третьим глазом врача, глядящим внутрь организма». Ультразвуковое исследование абсолютно безвредно, позволяет досконально «разглядеть» практически каждый орган и быстро поставить диагноз, буквально считывая его с экрана монитора.
О тонкостях самого популярного метода исследования рассказывает заведующий отделением ультразвуковой диагностики Владивостокской поликлиники №1 Сергей РОСИНСКИЙ.
- УЗИ - это совершеннейший метод диагностики, позволяющий обнаружить малейшие патологические изменения. Взять, к примеру, сердечнососудистые заболевания, в диагностике которых ультразвук просто незаменим. Эхокардиография дает возможность обнаружить врожденные и приобретенные пороки сердца, наличие внутрисердечных тромбов и аневризм, ишемическую болезнь, нарушение функции сократимости миокарда, аневризмы, тромбозы и т.д.
При УЗИ печени можно обнаружить признаки гепатита, цирроза, жировой инфильтрации и т.д. Исследуя желчный пузырь, опытный врач никогда не пропустит желчнокаменную болезнь, полипы, холецистит. При обследовании поджелудочной железы - панкреатит и его осложнения, при исследовании почек - аномалии их положения и развития, признаки воспалительных заболеваний, мочекаменную болезнь. Кстати, УЗИ - наиболее точный метод диагностики почечных камней, способный распознать камни любого состава и любой величины.
Ультразвуковое сканирование используется для исследования состояния сосудов головного мозга и шеи, тканей головного мозга при болезни Паркинсона и иных двигательных нарушениях, для выявления на ранних стадиях доброкачественных и злокачественных новообразований.
Ультразвуковая диагностика дает возможность визуально представить внутренние структуры глазного яблока даже в случаях непрозрачности его сред, позволяет измерить толщину хрусталика, длину осей глаза, обнаружить отслойку сетчатки и сосудистой оболочки, помутнение в стекловидном теле, инородные тела.
Зарекомендовал себя метод ультразвукового исследования в акушерстве и гинекологии, для диагностики заболеваний щитовидной железы, варикозной болезни, тромбофлебитов, атеросклеротических изменений в стенках артерий, гематом и разрывов мягких тканей и т.д.
Широкое распространение получило ультразвуковое исследование суставов (наиболее эффективно коленных и плечевых). При этом можно оценить состояние связок, мышц, хряща, наличие жидкости в полости сустава и околосуставных сумках, кист в окружающих тканях.
Врач может назначить этот вид исследования при подозрении на новообразования, желчнокаменную болезнь, панкреатит, уретрит и т.д. В этом случае УЗИ сделают бесплатно. Но те, кто проявляет заботу о своем здоровье, могут проходить УЗИ по собственному почину, хотя бы для исключения каких-либо опухолевых процессов. Для этого необходимо обратиться в кабинет ультразвуковой диагностики без всяких направлений, пройти исследования внутренних органов и узнать об их состоянии.
Как часто делать УЗИ - зависит от состояния здоровья человека. Поскольку у нас в крае действует «Программа развития здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы, одним из пунктов которой является профилактика, то с этой целью специалисты рекомендуют проходить полное комплексное ультразвуковое исследование раз в год. При этом подразумевается УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, мочевого пузыря, щитовидной железы, женщинам - молочных желез, мужчинам - предстательной железы.
При желании и для собственного спокойствия можно проходить УЗИ раз в полгода. Но в этом случае лучше потратиться на исследование всех внутренних органов, чем проверять какой-то один.
Не исключено, что при подозрении возникновения заболевания одного органа, на самом деле патология будет в другом, находящемся рядом.
Раз в год каждой женщине независимо от возраста рекомендуется сделать УЗИ молочных желез и органов малого таза. А мужчинам после
40 лет - УЗИ предстательной железы.
У тех, кому приходится подолгу сидеть или стоять, нередко развиваются заболевания вен. Чтобы своевременно отреагировать на любые изменения, желательно периодически проходить УЗИ сосудов нижних конечностей. Особенно, если есть генетическая предрасположенность к варикозной болезни. Ну, а учитывая, что в Приморье наблюдается дефицит содержания йода в окружающей среде (это является причиной нарушения работы щитовидной железы), раз в два года желательно делать УЗИ щитовидки.
Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора.
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