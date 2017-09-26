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Вакцинация: береженого бог бережет
Врачи утверждают, что отказ от прививок может привести к мучительным для ребенка заболеваниям
Эмоциональные споры в Интернете продолжаются, на различных форумах молодые родители обсуждают: делать или не делать прививки детям и взрослым? Есть семьи, где категорически отказываются от прививок, и вроде бы ничего - не болеют дети. Правда, эти семьи особое внимание придают закалке и здоровому образу жизни. Но не является ли этот отказ миной замедленного действия?..
Кто голосует за прививку?
Статистика говорит, что охват прививками жителей Приморья от разных болезней составляет 95% населения, по отдельным видам инфекций - 96-97%. Региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2020 годы уделяет профилактике заболеваемости особое внимание.
А как же тогда относиться к протестам против вакцинации? Этот вопрос «ЖЗ» задал Евгении ВОРОБЬЁВОЙ, заведующей Краевым центром вакцинопрофилактики.
- В начале ХVII века были сделаны первые прививки против оспы, и тут же раздались голоса тех, кто против. То есть можно сказать, что антивакцинная кампания началась с момента появления первой вакцины, - сказала Евгения Анатольевна, - Но факт есть факт - массовых эпидемий оспы сейчас нет. Отрицательные отзывы о вакцинах ничем серьёзным не подкреплены. Вредные вещества, которыми нас пугают, входят в их состав в ничтожнейших дозах.
Ученые утверждают, что мы с вами живём в век вакциноуправляемых инфекций. Делает население прививки - нет болезней. Но как только родители начали отказываться от прививки АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина), врачи стали видеть рост заболевания коклюшем. Болезнь это серьёзная и мучительная.
В 2010 году россияне вдруг стали массово пренебрегать прививками против полиомиелита - мода такая пошла! - и тогда по стране начались вспышки этого заболевания. Поколение ныне взрослых людей были еще в детстве привиты от целого ряда опасных заболеваний. Почему мы вдруг стали отказываться защищать своих детей?
Аргументы «за» и «против»
Аргументы против вакцинации. Первый: прививки детям несут слишком большую опасность осложнений. Второй: в нашей стране новорожденным делают чересчур много прививок. Третий: современные вакцины, используемые для прививок, не оправдывают возложенных на них надежд по защите здоровья. Четвертый: в действительности опасность тех заболеваний, вакцины от которых делают детям, чрезмерно преувеличенна.
Разберем каждый пункт с помощью экспертных мнений. Первый: опасность осложнений никто не отменял. Люди - как дети, так и взрослые - все очень разные, и реакция даже на пищу у всех может быть разная, не говоря уж о реакции на вакцины. К тому же, например, вакцина АКДС (от коклюша, столбняка, дифтерии) содержит дифтерийный анатоксин, дозу которого невозможно стандартизировать. Такой разнобой потенциально опасен. Но важно осознавать и меру опасности в случае отказа от прививки. Это замечание к пункту третьему.
Второй пункт: слишком много прививок. Да, в Российской Федерации детям в течение первых полутора лет жизни делают 9 разных прививок. Получается, что ребенок первые 18 месяцев собственной жизни должен все время быть на «поствакцинальном периоде». То есть не вполне здоровым, причем совершенно умышленно, да к тому же на законных основаниях! Кроме того, любая прививка угнетает детскую иммунную систему на несколько ближайших месяцев, а конкретнее - 4-6 месяцев. Не всегда можно понять, какими аргументами руководствовались составители календаря прививок. Но он сделан на основании рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, практически не отличается от того, что принят в США и многих странах Европы. Видимо, идеальных календарей не существует ни в одной стране. Кстати, прививка БЦЖ обязательна во многих цивилизованных странах Европы, хотя не во всех…
Любопытный факт: 30 лет назад британцы решили сэкономить на прививках и не вакцинировать от свинки и краснухи всех детей, а только вакцинировать девочек от краснухи (для них она особенно опасна), а мальчиков от свинки (профилактика бесплодия). Но эпидемиологи настаивают - для того, чтобы прививка работала, надо вакцинировать не менее 70% населения, и попытки экономии в Англии провалились из-за недостаточного числа вакцинированных детей.
И, наконец, пункт четвертый о преувеличенной опасности болезней. Специалисты утверждают, что Россия и Украина - это вечно-горящий эпидемиологический очаг кори, краснухи, свинки и коклюша, т.е. эпидемия по сути никогда и не заканчивалась. С дифтерией ситуация тоже не простая - эпидемию хоть и приглушили, но очаг сохраняется. Судя по данным польских специалистов, заболеваемость дифтерией в восточных районах Европы пошла вверх, даже в российской специальной литературе обсуждается необходимость ревакцинации населения.
Сегодня эксперты советуют родителям прежде всего ознакомиться с вакцинами, последствиями и рисками, связанными с их применением. И только после этого решать - надо ли делать конкретную прививку ребенку, хорошо бы - с учетом мнения участкового педиатра.
Разумный подход
Ходит негласное убеждение: прививка хороша для общества, но плоха для индивидуума. Это надо понимать так: если 80% населения привито, то для оставшихся 20% риск болезни минимален, то есть обществу хорошо. А если ваш ребенок привит, то он получает иммунитет к данной болезни, но не исключено, что будет чаще болеть обычной респираторной инфекцией, аллергизируется. Ребенок может получить и более серьезные осложнения, если прививку сделать в инкубационный период какого-нибудь заболевания. Исключение (из стандартного календаря прививок) составляет только столбняк, ибо здесь отвечает каждый за себя.
- Я не согласная с этими утверждениями, - говорит Ольга ШИЛОВА, врач-педиатр районной поликлиники г. Владивостока, - На моем участке привитые дети болеют не чаще, чем не привитые, то есть их иммунная система не ослабляется после вакцинации. Хотя может быть дело в том, что вовремя делают прививки именно здоровые, не болеющие дети. По моим наблюдениям, привитые дети не становятся аллергиками из-за вакцин. Более того, я настоятельно рекомендую делать прививки детям-аллергикам. Представьте себе астматика с коклюшем, с ветрянкой или с гриппом!
Руслан АХМАДИЕВ, врач-нейро-хирург Медицинского центра ДВФУ, отец троих детей от 8 лет до трех месяцев, делает прививки всей семье в согласии с национальным календарем прививок (На фото внизу с семьей).
- В нашей семье всех детей от рождения прививаем по графику. Мы много ходим в походы, поэтому прививаем детей еще и от клещевого энцефалита.
Я ни с кем не спорю, никого не убеждаю - жизнь покажет, кто прав. Есть знакомые, которые говорят: «Вот мы не делаем прививок - и ничего!» Они не задумываются над тем, что их безопасность защищена теми, кто прививки делает. Если в популяции привито более 80% населения, то опасность возникновения вспышки заболеваний невелика. Критическая масса - это понятие работает даже в случае туберкулеза.
Когда я слышу рассуждения об осложнениях после вакцинации, то я могу сказать следующее: даже после обычного укола могут быть осложнения. Что же касается качества вакцины, то я непременно изучаю все прилагаемые документы, где должны быть дата выпуска, срок годности, производитель. Иногда бывают ситуации, когда в детской поликлинике мне предлагают на выбор разные вакцины, и если качество платной вакцины мне нравится больше, то я доплачиваю за более современный препарат.
Очень внимательно семья Ахмадиевых относится к прививкам при поездке за границу, особенно в Юго-Восточную Азию. Дети относятся к этой медицинской процедуре оптимистично. «Мы не будем страдать от прививок, если нам будут давать конфеты!» - заявила восьмилетняя Эля, а пятилетний Ренат добавил: «Если мне будет больно, я буду терпеть!»
Есть ли государству до нас дело?
В России есть национальный календарь профилактических прививок, в который входят 12 инфекций: туберкулёз, гепатит В, пневмококковая инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, паротит, краснуха, грипп, гемофильная инфекция. Вакцинация от них оплачивается из федерального бюджета.
Надо сказать, что список этот ненамного меньше, чем в развитых странах, к тому же он довольно часто пересматривается (последний раз в 2014 году), и расширяется. В 2018 году возможен очередной пересмотр национального календаря прививок, и на очереди стоят такие инфекции, как ветряная оспа, ротавирусная инфекция и вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий рак шейки матки. В некоторых странах они уже входят в национальные календари прививок.
Обратите внимание на вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает смертельно опасное заболевание - рак шейки матки. От этого вируса только в России каждый день умирает 17 женщин. На сегодня это главная причина смерти молодых женщин от 15 до 39 лет. Если в семье есть девочка старше 9 лет, ей можно сделать эту прививку от онкогенных типов ВПЧ и она будет защищать её всю жизнь.
Наталья ДЕКА.
Фото автора.
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