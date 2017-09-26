Приморский дом ребенка: забота о здоровье и судьбе

Попавшему теплым августовским утром на территорию этого детского учреждения трудно избавиться от ощущения, что он находится в цветущем саду. Любовью к детям, деликатной заботой об их здоровье, безопасности, эстетическом и интеллектуальном развитии здесь пропитан буквально каждый уголок.

Сегодняшний Приморский дом ребенка - это современное и комфортное для круглосуточного пребывания учреждение здравоохранения. Здесь чисто, красиво и просторно. Свеже отремонтированные корпуса, грамотно укомплектованные медицинским оборудованием и качественной мебелью готовы принять единовременно до 270 ребятишек. Это - исток сотен очень непростых детских судеб, заботу о которых берёт на себя государство. Напоминаем, что забота о детях и здоровье - один из важнейших пунктов программы «Развитие здравохранения Приморского края на 2013-2020 годы».

Корреспондент «Журнала Здоровья» беседует с главным врачом Государственного казенного учреждения здравоохранения «Краевой психоневрологический дом ребенка» Викторией Анатольевной ВАРНАКОВОЙ.

- Виктория Анатольевна, как начиналась история вашего учреждения и как давно оно существует?

- Официальная история Краевого психоневрологического дома ребенка в его нынешнем состоянии началась с апреля 2011 года, когда были объединены в единое целое три самостоятельных детских учреждения здравоохранения - уссурийское, артемовское и владивостокское. Но старейшее из них, ныне филиал №1 в Уссурийске, уже отметило свое семидесятипятилетие. Первыми воспитанниками дома младенца г. Ворошилова (ныне г. Уссурийск) были сорок малышей репрессированных родителей, отбывавших в дальневосточных лагерях для политзаключенных. В годы Великой Отечественной состав воспитанников пополнялся за счет ребятишек, чьи родители воевали на фронтах или ковали победу в тылу. В не менее сложной жизненной ситуации оказались многие семьи и в послевоенное время. История дома ребенка всегда шла бок о бок с историей своей страны.

- А каков социальный портрет ваших подопечных в сегодняшних условиях?

- Наши воспитанники - это дети в возрасте до четырех лет - отказники, сироты, дети, оставшиеся без попечительства (социальное сиротство), а также малыши из семей, оказавшихся в кризисных условиях и вынужденных обратиться за помощью в содержании и воспитании. Примерно четверть детей попадает сюда в связи с лишением их родителей родительских прав. Порядка сорока процентов - по программам социальной помощи или по согласию родителей. В различные годы от 5 до 8 процентов прибывших составляют те, от кого матери отказались прямо в роддоме. Осуждены и отбывают наказание в исправительных учреждениях родители примерно трех процентов наших воспитанников. Такова невеселая статистика…

- То есть значительная часть ваших воспитанников в будущем вернется в родную семью?

- По данным за прошлый год, в свои биологические семьи вернулись 46 детей при общем количестве убывших 200 человек. Это меньше четверти, не так много, как хотелось бы. Мы работаем с родными семьями детей в этом направлении, но тут главный приоритет - интересы самого ребенка.

Самое большое количество детей в прошлом году было передано под опеку и в приемные семьи на возмездной основе - более 90 человек из 200. На усыновление - 25 человек, при этом только один был усыновлен российской семьей…

Замечу, что во всех случаях, когда возникают основания для усыновления или оформления опекунства, Дом ребенка тесно взаимодействует с органами опеки и попечительства. Например, направление на посещение ребенка выдается органами опеки и попечительства, на усыновление - ГКУЗ «КПДР».

- Но медицинские заключения о здоровье и состоянии ребенка, на основании которого кандидаты в усыновители принимают решение, выдает именно Дом ребенка…

- Разумеется. Мы - в первую очередь учреждение здравоохранения. Будущий усыновитель или опекун должен принять осмысленное информированное решение. Предъявив направление от органов опеки, потенциальная семья получает доступ к ознакомлению с документами и имеет возможность пообщаться с ребенком. Только после этого ими принимается окончательное решение.

К сожалению, очень небольшое число из наших подопечных при поступлении отличается крепким физическим здоровьем, а для части характерно и некоторое отставание в нервно-психическом и интеллектуальном развитии. Это вполне объяснимо: показатели здоровья и развития в их возрасте напрямую связаны с количеством приложенных взрослыми усилий, и в идеале это - родители. Воспитательные и оздоровительные мероприятия, которые мы проводим со своими подопечными, в определенной степени компенсируют возникшие пробелы.

- Вы имеете в виду проблемы медицинского или педагогического характера?

- И те, и другие. У нас дети находятся под постоянным контролем педиатра, невролога, психиатра, эти специалисты у нас есть в штате. Постоянно совершенствуются физические навыки воспитанников: мы ежедневно проводим утреннюю зарядку и спортивные занятия в оборудованных залах, подвижные игры, выводим на прогулки. Дети-инвалиды выделены в отдельные группы, обеспечены манежами для бодрствования, верандой для прогулок.

Мы широко практикуем сеансы массажа, лечебной физкультуры, водные процедуры, у нас есть собственный физио-кабинет. Систематически проводим диспансеризацию. Нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи получают ее в Краевом клиническом центре охраны материнства и детства, в медцентре ДВФУ, Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск).

С группами (их численность составляет от шести до десяти человек), у нас работают воспитатели, логопеды, дефектологи, музыкальные руководители. Мы прививаем своим воспитанникам культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, соответствующие их возрасту, развиваем речь. Благодаря благотворительным фондам и спонсорам у нас нередко проводятся костюмированные утренники, детские спектакли и игровые шоу.

85 процентов ребят в результате комплексной реабилитации улучшают показатели своего развития.

- Не каждое элитное дошкольное заведение может похвастаться таким арсеналом.

- Думаю, что да. Но воспитанники других дошкольных заведений каждый день возвращаются к маме и папе. А наши - ищут глазенками маму или папу в любом, кто заходит в группу и проявляет внимание.

- Привлекаете ли вы к работе в Доме ребенка волонтеров и спонсоров?

- Государственное финансирование достаточно для того, чтобы покрыть все насущные нужды. Тем не менее, мы признательны тем предприятиям и фондам, которые с нами сотрудничают. На протяжении нескольких лет в Приморье действует акция «Сладкий сон», цель которой - обеспечить подгузниками малышей-отказничков. В нашей работе это - большое подспорье.

Хочу поблагодарить всех, кто устраивал для наших деток праздничные шоу, детские спектакли, поздравлял их с праздниками. Это - МЖСК «Варяг», гостиница «Экватор», ООО «Ратимир», ООО «Манчжур», ООО «Армада», благотворительный детский фонд «Тепло наших рук».

Что же касается привлечения волонтеров, то здесь мы ограничены разве что благоустройством территории. Ведь чтобы приблизиться к детям, необходим медицинский допуск (хотя бы обычная справка). К тому же малыши очень эмоционально привязчивы, и им легко нанести психологическую травму. В этом мы точно никак не заинтересованы.

- Если бы вам предложили загадать желание, которое обязательно сбудется, что это было бы за желание?..

- Это очень просто. Чтобы все наши малыши нашли достойную и надежную семью. Чтобы эта семья была готова их принимать и любить такими, как есть, и никогда больше они не чувствовали себя беспомощными и одинокими.

























Беседовала Клавдия Чернилевская.

Фото автора и из архива КПДР.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.