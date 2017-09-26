В миллиметре от души

До головного мозга нейрохирурги могут добраться через прокол в бедре

Сегодня при операциях на головном мозге уже не обязательно просверливать череп и делать трепанацию - их можно проводить при помощи рентгенэндоваскулярных технологий, гораздо более щадящих для пациента. Это дает возможность заблаговременного лечения, позволяющего предотвратить серьезные последствия инсульта. Программа «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» уделяет немалое значение этим патологиям.

Многие о них уже наслышаны, ведь именно благодаря эндоваскулярной (внутрисосудистой) хирургии стало возможно стентирование - восстановление просвета пораженных атеросклерозом коронарных артерий. Подобные операции более десяти лет успешно делают в Приморской краевой клинической больнице №1. А теперь эти технологии взяли на вооружение и нейрохирурги.

Больничная логистика

Древнегреческое название инсульта - «апоплексия», что означает «паралич» или «удар». Он опаснее инфаркта, потому как на спасение больного от настигшего его - «удара» в распоряжении врачей не более четырех часов - иначе пораженный участок мозга просто гибнет.

«Поэтому самое главное в нашей работе - чтобы пациента вовремя довезла скорая», - говорит зав. неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) Дмитрий ХАН.

Отделение ОНМК - своего рода «мозговой центр», откуда тянутся ниточки ко всем структурным подразделениям ПККБ №1, так или иначе причастным к борьбе за больного как с уже произошедшим инсультом, так и лишь прогнозируемым. Одним словом, здесь курируют больного с первых минут его поступления в стационар, осуществляя его маршрутизацию или логистику - кому как больше нравится - в профильные отделения больницы.

«Если мы выявляем у больного ту или иную патологию, у нас есть возможность в рамках нашего же лечебного учреждения довести его, что называется «до ума». Выявили, к примеру, у пациента стеноз сосудов - передаем его в отделение сосудистой хирургии для оперативного лечения. Выявили патологию сосудов головного мозга - передаем в отделение нейрохирургии и т.д. Все мы работаем в единой связке, единой командой», - подчеркивает Дмитрий Хан.

К слову, подобная внутрибольничная логистика - своего рода «изюминка» первой краевой больницы и этим она выгодно отличается от многих лечебных учреждений края.

«Выключить» заранее

- Самый опасный вид инсульта - геморрагический, при котором происходит кровоизлияние в головной мозг. Для мозга это погибель, особенно если происходит сдавливание, смещение структур, где находятся жизненно важные центры - двигательный, речевой, зрительный, дыхательный и т.д. В этом случае при наличии показаний делают трепанацию черепа и удаляют гематому, - говорит зав. нейрохирургическим отделением Родион ГОРБАРЕНКО. - Второй вариант течения геморрагического инсульта - субарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние под мозговые оболочки) вследствие разрыва аневризмы сосудов головного мозга.

Аневризма - патологическое выпячивание стенки сосуда, чаще всего в форме мешочка. В отличие от нормального сосуда аневризма имеет более тонкую стенку и в случае ее разрыва кровь попадает в мозг или в пространство между его оболочками. Это очень опасное внутричерепное кровоизлияние, которое может привести к смерти либо неврологическим расстройствам различной степени тяжести. Поэтому самым эффективным способом лечения является ранняя диагностика и «выключение» аневризмы из кровотока до того, как произойдет разрыв.

Среди провоцирующих факторов разрыва аневризмы могут быть и физические нагрузки, и травмы, и резкая смена положения тела, и высокое давление. Но нередко разрыв аневризмы происходит, когда мы, мучаясь запором, сидим на унитазе.

При классическом методе хирургического вмешательства делается трепанация черепа, вскрывается твердая мозговая оболочка и выделяется артерия с аневризмой. Затем на шейку аневризмы, у ее основания, накладывается клипса (прищепка), которая пережимает шейку аневризмы и выключает ее из кровотока.

При эндоваскулярном методе в магистральной артерии (чаще всего бедренной) делается прокол, сквозь него в сосудистое русло по направлению к аневризме запускается катетер, через который аневризма заполняется платиновыми спиралями. Там они сворачиваются в клубок, и затем поверх них формируется тромб, что в итоге прекращает циркуляцию крови в аневризме. А чтобы спирали не выпадали обратно в просвет сосуда, ставятся стенты - сетчатый каркас, поддерживающий эти спирали. Либо ставятся специальные баллоны, которые раздуваются внутри сосуда и тоже поддерживают каркас из спиралей.

Все эндоваскулярные операции проводятся под контролем рентгеновского излучения, которое как бы «прошивает» тело пациента. После необходимых преобразования на мониторе получается детализированное изображение высокой четкости. И его можно увеличить так, что сосуд диаметром в 2 мм будет выглядеть толщиной с палец. К тому же в область воздействия вводится красящее вещество, что еще более облегчает задачу хирургу.

Основное достоинство эндоваскулярного метода - его малотравматичность и короткий послеоперационный период: на следующий день пациент уже может вставать и ходить. Не требуется трепанация черепа, а значит, никаких снятий швов, перевязок, возможных нагноений ран. Основной недостаток - дороговизна. Стоимость операции - от полмиллиона до миллиона рублей. Основная часть стоимости - расходные материалы. Правда, в этом году краевая больница получила госзадание на проведение 11 эдноваскулярных операций по стентированию аневризм и соответствующее их финансирование. Все 11 операций, по словам Родиона Горбаренко, были выполнены буквально за месяц.

«При наличии финансирования мы готовы ежемесячно делать не меньше десяти таких операций», - уверен нейрохирург.

Узкое место

Ишемический инсульт в подавляющем большинстве случаев связан с атеросклеротическим сужением сонной артерии. Такое состояние специалисты называют стенозом.

На стенке сонной артерии образуется бляшка, которая по мере роста может привести к ее тромбозу. Кроме того, фрагменты бляшки с потоком крови могут попадать в артерии головного мозга, вызывая их закупорку. В обоих случаях развивается инсульт. Задача хирурга - восстановить кровоток в сонных артериях, и тем самым предупредить развитие ишемического инсульта.

Один из методов - хирургическое удаление атеросклеротической бляшки (эндартерэктомия). Для этого сосуд разрезают, соскабливают с его стенки бляшку, а затем зашивают. Если участок сужения находится на шее, подобные операции делают сосудистые хирурги, если в голове - нейрохирурги.

Когда бляшка расположена под черепной коробкой и к ней не подобраться, выполняется операция по созданию сообщения (анастомоза) между внутричерепными артериями и артериями, расположенными вне черепной коробки. Называется эта операция экстраинтракорониальный микроаностомоз.

Суть операции заключается в имплантации одной из поверхностных артерий (к примеру, височной) в кортикальную ветвь средней мозговой артерии. Иными словами, берется небольшая ветвь этой артерии, опускается в полость черепа и сшивается с артериями головного мозга. Таким образом, головной мозг получает дополнительный кровоток.

В скором времени такие операции будут проводиться в первой краевой больнице.

Еще один метод - стентирование. Это тоже малоинвазивная эндоваскулярная операция. Так же, как и в случае лечения аневризмы, пунктируется сосуды, располагающиеся в области паховой складки, и через них проводятся катетеры и имплантируются стенты, расширяющие просвет сонной артерии.

Чтобы сердце не «мерцало»

Сердце состоит из четырех камер, которые заполняются кровью попеременно, обеспечивая тем самым цикличность работы сердечной мышцы. Две нижних камеры - желудочки - играют роль нагнетающего насоса. При получении крови из верхних камер - предсердий - они сокращаются и посылают ее в артерии. Если же ритмичность сокращения предсердий нарушается и они лишь беспорядочно подергиваются - «мерцают», то врачи говорят о наличии мерцательной аритмии (синоним: фибрилляция предсердий) - самом опасном виде нарушения сердечного ритма. Она чревата не только одышкой и болями в груди, но и застоем крови, в результате которого в сосудах сердца образуются сгустки - тромбы. Самое страшное - это если этот сгусток отрывается от стенок сосудов и вместе с током крови поступает в аорту, а затем - в головной мозг.

Согласно статистике, каждый шестой случай острого нарушения мозгового кровообращения происходит именно в результате фибрилляции предсердий. Основной метод лечения, позволяющий избавиться от этого недуга, восстановить трудоспособность и застраховать себя от всевозможных осложнений, - хирургический.

Суть операции - изоляция легочных вен в левом предсердии и разрушение источников аритмии. После того как патологический очаг обнаружен, к сердцу подается радиочастотный импульс. При этом тончайший кончик электрода нагревается до высоких температур и точечно прижигает аритмичный участок. В итоге он становится неспособным воспроизводить патогенные импульсы. Данный метод называется радиочастотной абляцией (абляция - направленное разрушение ткани). Такие операции делают в отделении хирургии аритмий и электрокардиостимуляции.

Но последним словом в лечении фибрилляции предсердий является криобаллонная абляция. Это дорогостоящая и сложная операция. В мире первые эксперименты по ее применению начали не более десяти лет назад. Теперь ее осваивают в первой краевой больнице, кстати, первыми в Приморье.

В этом году в рамках федерального финансирования здесь будет выполнено 11 таких операций.

В левое предсердие впадают четыре легочные вены, и методика привлекательна тем, что специальным баллоном изолируют по очереди каждую из них и сжиженным газом до -400 С охлаждают баллон, повреждая устье вены. Проводится операция «за один заход», нет необходимости многократно делать точечные прижигания, как при радиочастотной абляции. Это довольно большой шанс на излечение от такого недуга, как фибрилляция предсердий, позволяющего предотвратить возможный инсульт.

Ирина ПЕТРОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.