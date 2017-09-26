Льготное лекарственное обеспечение: система в действии

Система льготного обеспечения граждан за последнее время существенно изменилась. «Журнал Здоровья» решил выяснить, как теперь рассчитывается бюджет для льготников, что представляет собой единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. На эти и другие вопросы корреспондента «ЖЗ» компетентно ответила заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края, д.м.н., профессор Екатерина ЕЛИСЕЕВА.

На волне современных технологий

С 1 февраля этого года департамент здравоохранения совместно с департаментом информатизации и телекоммуникаций реализовал проект по информатизации льготного обеспечения граждан. Государственная информационная система в защищенном исполнении «Льготное лекарственное обеспечение Приморского края» (ГИСЗИ ЛЛО ПК) была призвана объединить всех участников цепочки «врач-пациент-провизор» в режиме реального времени. До конца 2016 года программный модуль был заявлен как пилотный проект, с начала 2017-го программа заработала в полную силу.

- С введением новой системы все медицинские организации, департамент здравоохранения, льготные аптеки и уполномоченная фармацевтическая организация, отвечающая за приемку льготных лекарственных препаратов, их хранение, перемещение и выдачу через аптеки, заключены в единый информационный контур, - рассказывает Екатерина Елисеева. - Благодаря этому существенно упростился, например, процесс анализа потребностей в объемах лекарственного обеспечения. Если раньше сбор и анализ заявок занимал длительное время - это был обмен по электронной почте таблицами с их последующей детальной сверкой и многоэтапным согласованием каждой из сторон, то теперь все стало значительно проще. Медучреждение вносит заявку в систему, - кстати, что немаловажно, заявка отображается мгновенно, - далее специалисты департамента здравоохранения ее обрабатывают, оформляют должным образом и переправляют в департамент государственного заказа Приморского края, который проводит процедуру электронного аукциона.

Как пояснила «ЖЗ» Екатерина Валерьевна, такая оптимизация ресурсов здравоохранения при помощи современных технологических возможностей позволила решить ряд аналитических, организационных и стратегических задач медицинской отрасли. Медицинская организация может сразу видеть объем своей заявки в финансовом эквиваленте, что позволяет руководителю оперативно ориентироваться в ситуации и заранее планировать объем выписки. Это важно, поскольку существует определенный лимит финансовых затрат на каждого льготополучателя, а итоговая сумма заявки учреждения зависит от того, сколько пациентов, имеющих право на льготу, обращаются в данную поликлинику.

Кроме того, врачу теперь не нужно отвлекаться от текущей работы с пациентом, чтобы позвонить в аптеку и узнать, есть ли в наличии тот или иной препарат. Достаточно просто войти в систему, выбрать в справочнике препарат и в развернувшемся отчете можно увидеть все имеющиеся в наличии льготные препараты и их терапевтические аналоги. В прежнем варианте, помимо телефонного взаимодействия с врачами, аптечная организация осуществляла дополнительно рассылку информации по медучреждениям, что, безусловно, не являлось оптимальным вариантом «информационного взаимодействия». А когда пациент приходит непосредственно в аптеку за льготным препаратом, провизор, также используя эту систему, производит сканирование штрих-кода на рецепте и отпускает лекарственное средство льготнику.

- Таким образом, в режиме настоящего времени (а не в ходе утомительного ручного сбора отчетов, как это было ранее) департамент здравоохранения видит, какое лечебное учреждение какие препараты заказало, сколько рецептов и на какую сумму выписано на текущую дату, соответствует ли выписка рецептов поданной заявке, и какова структура лечебных назначений. Такой моментальный обмен информацией помогает оперативно управлять ситуацией. Появление системы позволило грамотно скоординировать все рабочие процессы - они стали более комфортными, быстрыми и эффективными. Конечно, еще есть к чему стремиться и что дорабатывать, но первые шаги в столь важном направлении нами сделаны, - говорит Екатерина ЕЛИСЕЕВА.

Всего в крае в выписке медпрепаратов участвует 83 учреждения, 56 пунктов льготного отпуска лекарств (9 из них - во Владивостоке). Специально для льготополучателей организована справочная служба. Позвонив по тел.: 222-45-13, можно получить всю информацию о наличии препарата в той или иной льготной аптеке.

Монетизация как камень преткновения

«Когда только-только появилась система льготного лекарственного обеспечения, я, не раздумывая, написала заявление о том, что хочу перейти на денежную компенсацию, - посчитала, что это выгоднее, - делится у аптечного окошка с «ЖЗ» пенсионерка Татьяна Александровна. - Я инвалид III группы, по состоянию здоровья не работаю, поэтому деньги для меня лишними не бывают. С другой стороны, стоимость лекарственных препаратов, которые покупаю на ежемесячные отчисления, пока укладывается в выплаты. Но это пока… и то, иногда приходится доплачивать из своего кармана. А если завтра мне понадобятся более дорогие лекарства? Что тогда? Покроет ли их соцпакет суммой чуть меньше тысячи рублей? Что-то я сильно в этом сомневаюсь…»

- И это абсолютно правильные опасения, - комментирует Екатерина Валерьевна. - Ведь совсем немногие граждане, попадающие под льготы, задумываются о том, что если сегодня они в целом неплохо себя чувствуют, то завтра может все может измениться. Много ли инвалидов - наиболее социально незащищенной категории населения, - могут позволить себе дорогостоящее лечение? Я не хочу никого намеренно пугать, но, увы, это реалии нашей жизни. В случае отказа от льготного лекарственного обеспечения все медикаменты придется покупать на свои кровные.

Как поясняет заместитель директора департамента здравоохранения, система льготного лекарственного обеспечения действует по принципу социальной солидарности, когда денежные средства распределяются в равных частях, вне зависимости от того, требуется ли пациенту затратное лечение или нет. Согласно Федеральному закону от 19.12.2016 N 422-ФЗ, норматив финансовых затрат на одного льготополучателя в 2017 году составляет 807 руб. 20 копеек в месяц и, следовательно, 9 686 руб. 40 копеек в год. Но если пациент считает, что дополнительное лекарственное обеспечение, включая лекарства в натуральном виде, ему не нужно (такими правами его как раз наделяет процедура монетизации льгот), то он может написать заявление в Пенсионный фонд до 1 октября текущего года о том, что желает перейти на денежную компенсацию. При этом он добровольно отказывается от лекарственной помощи. Однако, оставляя за собой льготу, пациент в случае необходимости сможет получать лекарственные препараты на суммы, в разы больше гарантированного минимального возмещения.

- Я всегда привожу гражданам пример о страховании автомобилей, - добавляет Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - Что будет, если страховаться захотят только те, кто попадает в ДТП? Также и здесь. За счет принципа страхового возмещения мы сохраняем общий объем финансирования и имеем возможность обеспечивать дорогостоящими препаратами тех больных, которые в этом реально нуждаются и не могут самостоятельно приобрести лекарства.

Я ни в коем случае никому не хочу навязывать свою позицию, но как эксперт в этой области призываю граждан пользоваться теми социальными гарантиями, которые дает нам государство. Ни в одной стране мира нет такой мощной социальной поддержки населения в части лекарственного обеспечения, как в России. И это надо ценить.

Вернуть, на мой взгляд, бесценное право на получение лекарственной льготы, можно также, до 1 октября, обратившись в Пенсионный фонд по месту жительства.

Как распределяются средства

Правом на бесплатное обеспечение лекарственными средствами обладают граждане, оформившие инвалидность, и не оформившие отказ от лекарств в пользу денежной компенсации. Кроме инвалидов, сохранивших за собой лекарственное обеспечение, это право имеют больные, страдающие редкими орфанными заболеваниями, которые нуждаются в высокозатратном специализированном лечении. Семь таких болезней (злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, больные после трансплантации органов и/или тканей) взяла на себя Российская Федерация, в связи с чем, ежегодно главные специалисты департамента здравоохранения защищают заявки (в Приморском крае в регистре 7ВЗН насчитывается свыше 1500 пациентов), после чего препараты закупаются Министерством здравоохранения РФ и поставляются в регион.

Помимо семи высокозатратных болезней, обеспечение которых осуществляется централизованно, есть много других редких, жизнеугрожающих, и очень затратных в плане фармакотерапии заболеваний. Несмотря на высокую стоимость лечения и отсутствие федерального финансирования, эти пациенты (их в краевом регистре около 200 человек) не остаются без помощи. Приобретаются препараты для них за краевой счет.

Право на получение препаратов за счет краевых средств имеют пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями: онкологические больные, пациенты с туберкулезом, сахарным диабетом. В полном объеме за счет федерального бюджета лекарственными препаратами обеспечиваются также пациенты с ВИЧ/СПИД.

- С начала 2017 года в Приморский край из федерального бюджета в виде субвенций поступили 304 млн 691 тыс. 400 рублей, - дополняет Екатерина ЕЛИСЕЕВА. - В рамках этой суммы нам обозначен четкий перечень лекарств, которые мы имеем право приобретать на эти средства. В дополнении ко всему по решению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в соответствии с региональной программой «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы» бюджет краевой части был увеличен и нам было выделено 553 млн 315 тысяч рублей. Что примечательно, среди инвалидов, федеральной льготой воспользовались всего 36 776 человек, в то время как могли бы пользоваться данным видом льготы почти в три раза больше пациентов. Это, кстати, еще раз к вопросу «о монетизации и реализации прав». Всего же на сегодняшний день численность категорий льготополучателей лекарственных средств в Приморском крае - за счет федерального и краевого бюджетов - составляет более 90 000 человек.

Подготовила Марина Шестакова.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.