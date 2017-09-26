В Приморье состоялся XIV Тихоокеанский медицинский конгресс

Подготовка к крупнейшему мероприятию в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона велась на протяжении года

Во Владивостоке прошел ежегодный Тихоокеанский медицинский конгресс. Поскольку в нашем крае особое внимание уделяется здоровью населения и действует «Программа развития здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», наше издание не могло пройти мимо этого знаменательного события в жизни региона. Накануне мероприятия «Журнал Здоровья» встретился с его организаторами и поговорил об основных тематических направлениях, целях и задачах конгресса, а также об особенностях подготовки медицинских кадров в наше время. Собеседники «ЖЗ» - д.м.н., профессор, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), председатель организационного комитета конгресса Валентин ШУМАТОВ и д.м.н., профессор, проректор по научной работе ТГМУ Лидия ТРАНКОВСКАЯ.

- Валентин Борисович, Лидия Викторовна, расскажите, что включает в себя программа конгресса?

Шуматов В.Б.: - Программа XIV конгресса чрезвычайно насыщена и включает 37 симпозиумов, 13 школ, 12 мастер-классов, 8 лекций, тренинги для практикующих врачей, пленарное заседание, а также ряд других интересных мероприятий. В преддверие медицинского конгресса уже состоялся включенный в его программу Первый Съезд хирургов Дальневосточного федерального округа совместно с научно-практической конференцией, посвященной 145-летию Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота. Работа организационного комитета велась на протяжении года, и мы постарались сделать все, чтобы максимально насытить и обогатить программу.

Традиционно в ходе конгресса будут обсуждены важнейшие проблемы современного здравоохранения: состояние здоровья населения, совершенствование первичной медико-санитарной помощи, эффективность и безопасность применения лекарственных средств с позиций доказательной медицины, лекарственное обеспечение и повышение качества жизни, клинические технологии, психологические аспекты врачебного взаимодействия с пациентами, актуальные вопросы педиатрии, неонатологии, кардиологии, гастроэнтерологии, инфекционных болезней, профилактической медицины, микробиологии. При этом ежегодно повестка конгресса совершенствуется и дополняется наиболее значимыми, востребованными в профессиональном сообществе вопросами, темами.

Транковская Л.В.: - В рамках непрерывного медицинского образования врачей, на конгрессе планируется представление и освещение вопросов из разделов детской нутрициологии, антимикробной терапии у детей, персонификации протоколов клинико-лабораторной диагностики и программ терапии аллергических и иммуноопосредованных заболеваний, аспекты скрининга и ранней диагностики заболеваний молочной железы, воспалительных заболеваний кишечника, а также проблем современной гигиены и санитарии.

На пленарном заседании, которое откроет работу конгресса, прозвучат доклады: «Артериальная гипертензия как междисциплинарная проблема» (докладчик - акад. РАН Чазова Ирина Евгеньевна, г. Москва), «Основные постулаты современной парадигмы эпидемиологии» (докладчик - акад. РАН Брико Николай Иванович г. Москва), «20 лет клинической фармакологии в России» (докладчик - Фролов Максим Юрьевич, г. Москва). Не могу не отметить, что для Приморского края, где фармакология активно развивается, данный юбилей имеет огромное значение. В нашем регионе работает одна из самых успешных и динамично развивающихся служб клинической фармакологии, и, надо сказать, что интерес студентов к этой специальности постоянно растет. А спикеры, которые будут выступать с этим и другими докладами, - являются исключительно общепризнанными экспертами в отрасли, чье авторитетное мнение, безусловно, будет интересно как для начинающих медиков, так и для врачей со стажем.

Особую практическую значимость для участников конгресса представляют мастер-классы «Проточная цитометрия: аспекты преаналитического этапа подготовки материала и интерпретация полученных данных», «Электрофорез в современной диагностике патологий», «Автоматизация микробиологических исследований», «Рассмотрение претензий в медицинской организации», тренинг «Типология клиентов. Как найти подход к каждому» и др.

- Сколько участников ожидается на этот раз? Гости из каких стран и городов посетят Приморье?

Транковская Л.В.: - Мы ожидаем, что в работе конгресса, как и в прошлом году, примут участие свыше 4000 специалистов и обучающихся Дальневосточного федерального округа и России. И это те специалисты, которые уже подтвердили свое участие. Высокий научный и образовательный уровень конгресса обеспечивают ведущие российские ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Волгограда, Красноярска, Казани, Уфы, Челябинска, Архангельска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми, Липецка, Читы, Новосибирска, Якутска, Хабаровска, Иркутска, Благовещенска, Магадана, Находки, Владивостока и других городов России, а также из стран: Японии, Южной Кореи, Китая, Литвы.

Сегодня конгресс является не только международной, но и масштабной междисциплинарной платформой для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины.

Неотъемлемой составляющей мероприятия является конкурс молодых ученых, который состоится и в этот раз. Тематика конкурсных работ охватывает такие социально-значимые разделы медицинской науки как лучевая терапия, кардиология, гигиена, внутренние болезни, психология, ревматология, педиатрия, рентгенология, экспериментальная хирургия.

- Как вы оцениваете уровень подготовки наших врачей и по какому пути сегодня идет система медицинского образования?





Шуматов В.Б.: - Мы стремимся к тому, чтобы профессиональный уровень приморских врачей оставался всегда неизменно высоким. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава постоянно развивает систему непрерывного многоуровневого образования, обеспечивающую подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру специальностей и отвечающую потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока, и, прежде всего, Приморского края. Ежегодно в вуз зачисляются абитуриенты, которые обучаются по программам высшего образования «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». По программам интернатуры и ординатуры за последние 5 лет подготовлено более 500 врачей по наиболее востребованным для региона специальностям. С целью повышения квалификации специалистов практического краевого здравоохранения в ТГМУ реализуется более 300 программ дополнительного профессионального образования врачей, в том числе, в дистанционной форме. Также, совсем скоро, в рамках нового проекта университета - дистанционное электронное образование - будут реализованы первые образовательные модули, касающиеся как системы высшего медицинского образования, так и непрерывного медицинского образования.

Транковская Л.В.: - Добавлю, что важным разделом программ подготовки будущих врачей является освоение методов и средств использования современных информационных технологий (включая телемедицину). Кроме того, мы применяем практикоориентированный подход в обучении студентов, широкое внедрение имитационного моделирования и стандартизованных методик.

Центр симуляционно-тренинговых технологий университета, оснащенный передовым учебным и тренинговым оборудованием, один из лучших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он включает в себя тренажеры мануальных навыков, инструментальных методов диагностики, эндоскопических оперативных вмешательств, родовспоможения, аудио- и видео-тренажеры патологических состояний, учебные компьютерные 3D технологии. Их использование в системе медицинского образования способствует максимальной адаптации будущих специалистов к условиям практической деятельности в здравоохранении. Вы сами видите, что ситуация в медицине меняется чуть ли не ежечасно: появляются новые диагностические и лечебные методы, совершенствуется медоборудование, внедряются различные инновации. И наши врачи обязаны быть не просто к этому готовы, а должны быть на шаг впереди.

- Как вы считаете, повышают ли такие мероприятия престиж профессии врача? Стала ли молодежь с большим желанием идти в медицину?

Шуматов В.Б.: - Отвечая на ваш первый вопрос - конечно, без сомнения. Мы не устаем радоваться тому, с каким интересом представители всех направлений медицины участвуют в симпозиумах, конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах, тренингах, организованных на конгрессе. Лично я убежден, что профессия медицинского работника будет востребована всегда, пока существует человечество. Но сегодня врач - это не нищий человек с протянутой рукой, как это было в советские времена, а представитель почетной и благороднейшей профессии. И да в глазах молодежи мы видим неподдельный интерес к сфере здравоохранения, и, скажу честно, это вдохновляет.

Подготовила Марина Шестакова.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.