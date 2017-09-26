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В регионе будут развивать телемедицину
На полях III Восточного экономического форума подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании в сфере телемедицины. Документ подписали генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ, глава группы развития бизнеса «Корея Телеком Корпорейшн» (Korea Telekom Corporation) госпожа ЮН Чок Ко и Президент Института обмена медицинскими технологиями Госпиталя Пусанского национального университета (Pusan National University Hospital) господин ЧАНГ Хун Ли.
Согласно меморандуму, стороны планируют определить оптимальный для развития цифровой телемедицины дальневосточный регион, а также провести ряд необходимых исследований. В частности, предполагается тестирование инновационного оборудования, изготовленного корейской компанией, в медицинском центре Дальневосточного государственного университета. Особенностью данного оборудования является его меньший, по сравнению с аналогами, размер, что уменьшает стоимость оборудования. Кроме того, оно позволяет передавать полученную информацию о состоянии здоровья человека через интернет.
Присутствовавший на церемонии подписания почетный гость - заместитель министра здравоохранения Республики Корея мистер Ганклинг КИМ - отметил, что Пусанский госпиталь уже имеет опыт работы в Казахстане, а Korea Telekom является одной из самых конкурентоспособных компаний в сфере телемедицины.
«Надеюсь, что сотрудничество Республики Кореи и России в сфере телемедицины будет успешным и поможет улучшить здоровье жителей Дальнего Востока», - подчеркнул Ганклинг Ким.
Иван КРЫШАН, по материалам прессслужб и информагентств.
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