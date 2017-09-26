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В регионе будут развивать телемедицину

26 Сентября 2017, 07:50 | Приморье

На полях III Восточного экономического форума подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании в сфере телемедицины. Документ подписали генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ, глава группы развития бизнеса «Корея Телеком Корпорейшн» (Korea Telekom Corporation) госпожа ЮН Чок Ко и Президент Института обмена медицинскими технологиями Госпиталя Пусанского национального университета (Pusan National University Hospital) господин ЧАНГ Хун Ли.

Согласно меморандуму, стороны планируют определить оптимальный для развития цифровой телемедицины дальневосточный регион, а также провести ряд необходимых исследований. В частности, предполагается тестирование инновационного оборудования, изготовленного корейской компанией, в медицинском центре Дальневосточного государственного университета. Особенностью данного оборудования является его меньший, по сравнению с аналогами, размер, что уменьшает стоимость оборудования. Кроме того, оно позволяет передавать полученную информацию о состоянии здоровья человека через интернет.

Присутствовавший на церемонии подписания почетный гость - заместитель министра здравоохранения Республики Корея мистер Ганклинг КИМ - отметил, что Пусанский госпиталь уже имеет опыт работы в Казахстане, а Korea Telekom является одной из самых конкурентоспособных компаний в сфере телемедицины.

«Надеюсь, что сотрудничество Республики Кореи и России в сфере телемедицины будет успешным и поможет улучшить здоровье жителей Дальнего Востока», - подчеркнул Ганклинг Ким.

Иван КРЫШАН, по материалам пресс­служб и информагентств.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.

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Теги: доступная медицина  журнал здоровья 













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