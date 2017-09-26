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Детям из социально неблагополучных семей подарят красивые улыбки
Во Владивостоке дан региональный старт благотворительной программы «Детские улыбки России».
Благодаря ей дети из социально неблагополучных слоев населения, проживающих в многодетных, неполных семьях, семьях с детьми c ограниченными возможностями, малолетними детьми, а также в семьях безработных смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.
Владивосток станет третьим регионом, где будет реализована благотворительная программа «Детские улыбки России», которая проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Общество врачей России»; администрации Приморского края и др.
Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» - повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.
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