Детям из социально неблагополучных семей подарят красивые улыбки

Во Владивостоке дан региональный старт благотворительной программы «Детские улыбки России».

Благодаря ей дети из социально неблагополучных слоев населения, проживающих в многодетных, неполных семьях, семьях с детьми c ограниченными возможностями, малолетними детьми, а также в семьях безработных смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.

Владивосток станет третьим регионом, где будет реализована благотворительная программа «Детские улыбки России», которая проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Общество врачей России»; администрации Приморского края и др.

Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» - повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.