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Онкобольным детям устроили праздник
Яркий праздник в честь дня рождения краевого онкогематологического центра собрал более тысячи жителей и гостей Владивостока. Мороженое за пожертвование раздавали известные люди Приморского края - актеры театров, предприниматели, группа поддержки ХК «Адмирал». Всего за три часа удалось собрать более 300 тысяч рублей, которые будут направлены на нужды онкобольных детей, сообщает прессслужба благотворительного фонда «Сохрани жизнь».
День рождения надо отмечать ярко, празднично и с пользой - так решили сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся пациенты краевого онкогематологического центра. Именно к 27летнию отделения на центральной площади и был организован «День мороженого».
С полудня на центральной площади Владивостока раскинулись палатки с мороженым, сувенирами ручной работы. Параллельно проходил концерт творческих коллективов. Пять команд соревновались в том, кто соберет больше пожертвований для пациентов из краевого онкогематологического центра. Деньги нужны для того, чтобы отправлять детей на лечение в больницы центральных регионов России, приобретение лекарств, не входящих в государственную программу амбулаторного лечения.
- Государство делает очень многое для лечения онкобольных детей, - говорит главврач краевого онкогематологического центра Людмила МИНКИНА. - Однако болезнь крайне непредсказуемая и коварная, и требует индивидуального подхода. Возникает необходимость приобретать - и приобретать экстренно - лекарства, которые не предусмотрены бесплатной программой и крайне дороги.
Также в этом году благодаря собранным средствам получится приобрести модемы для дистанционного обучения детей, которые находятся на лечении в онкогематологическом центре. Терапия занимает более полугода и все это время дети не могут посещать школу. В итоге, отстают от школьной программы. И в дальнейшем родителям приходится нанимать репетиров, чтобы обеспечить детям необходимый уровень знаний. Сейчас получится организовать дистанционное обучение и сократить отставание от школьной программы.
На центральной площади в том, кто соберет больше средств для пациентов онкогематологического центра, соревновались пять команд: театр ТАН и его режиссер Андрей НАРТОВ, артисты Приморского краевого драматического театра, группа поддержки хоккейного клуба «Адмирал», приморские певцы и ведущие, в том числе певица ЛюSEA, корпорация «Сибирское здоровье», команда лиги торговых предпринимателей. Победителями стала команда «Конфетти», в которую вошли представительницы Комитета по развитию женского предпринимательства, они собрали почти 88 тысяч рублей. Девушки подготовили яркие костюмы. Благодаря их фантазии на площади появились Дед Мороз и Снегурочка, Зубная фея, Снеговик, Елка и другие яркие персонажи. За три часа удалось собрать 340 тысяч рублей.
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