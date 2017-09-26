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Онкобольным детям устроили праздник

26 Сентября 2017, 07:40 | Приморье

Яркий праздник в честь дня рождения краевого онкогематологического центра собрал более тысячи жителей и гостей Владивостока. Мороженое за пожертвование раздавали известные люди Приморского края - актеры театров, предприниматели, группа поддержки ХК «Адмирал». Всего за три часа удалось собрать более 300 тысяч рублей, которые будут направлены на нужды онкобольных детей, сообщает пресс­служба благотворительного фонда «Сохрани жизнь».

День рождения надо отмечать ярко, празднично и с пользой - так решили сотрудники благотворительного фонда «Сохрани жизнь», под опекой которого находятся пациенты краевого онкогематологического центра. Именно к 27­летнию отделения на центральной площади и был организован «День мороженого».

С полудня на центральной площади Владивостока раскинулись палатки с мороженым, сувенирами ручной работы. Параллельно проходил концерт творческих коллективов. Пять команд соревновались в том, кто соберет больше пожертвований для пациентов из краевого онкогематологического центра. Деньги нужны для того, чтобы отправлять детей на лечение в больницы центральных регионов России, приобретение лекарств, не входящих в государственную программу амбулаторного лечения.

- Государство делает очень многое для лечения онкобольных детей, - говорит главврач краевого онкогематологического центра Людмила МИНКИНА. - Однако болезнь крайне непредсказуемая и коварная, и требует индивидуального подхода. Возникает необходимость приобретать - и приобретать экстренно - лекарства, которые не предусмотрены бесплатной программой и крайне дороги.

Также в этом году благодаря собранным средствам получится приобрести модемы для дистанционного обучения детей, которые находятся на лечении в онкогематологическом центре. Терапия занимает более полугода и все это время дети не могут посещать школу. В итоге, отстают от школьной программы. И в дальнейшем родителям приходится нанимать репетиров, чтобы обеспечить детям необходимый уровень знаний. Сейчас получится организовать дистанционное обучение и сократить отставание от школьной программы.

На центральной площади в том, кто соберет больше средств для пациентов онкогематологического центра, соревновались пять команд: театр ТАН и его режиссер Андрей НАРТОВ, артисты Приморского краевого драматического театра, группа поддержки хоккейного клуба «Адмирал», приморские певцы и ведущие, в том числе певица ЛюSEA, корпорация «Сибирское здоровье», команда лиги торговых предпринимателей. Победителями стала команда «Конфетти», в которую вошли представительницы Комитета по развитию женского предпринимательства, они собрали почти 88 тысяч рублей. Девушки подготовили яркие костюмы. Благодаря их фантазии на площади появились Дед Мороз и Снегурочка, Зубная фея, Снеговик, Елка и другие яркие персонажи. За три часа удалось собрать 340 тысяч рублей.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.

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Теги: доступная медицина  журнал здоровья 













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