Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У Свободного порта Владивосток появился еще один резидент - медицинский
Японская компания ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», созданная в конце июля этого года специально под реализацию проекта по открытию в Приморье реабилитационного центра, вошла в число резидентов Свободного порта Владивосток. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока.
Согласно документу, в Приморском крае в январе 2018 года появится первый японский реабилитационный центр. Компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, инвестирующие в данный проект, намерены создать медицинское учреждение с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день.
Центр разместится во Владивостоке на улице Сельской в здании общей площадью около 550 квадратных метров. В течение ближайших двух месяцев резидент приступит к закупке оборудования, подготовит все необходимые документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и начнет нанимать персонал.
Кроме того, при успешной реализации проекта, в планы инвесторов входит также открытие в Приморье реабилитационного госпиталя и многофункционального диагностического и лечебного центра.
Отметим, на полях ВЭФ2017 было подписано еще одно соглашение, призванное закрепить намерение инвесторов создать во Владивостоке новое медучреждение. Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества заключили губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, председатель совета директоров Общества социальномедицинской помощи Хокуто Хадзиме ХАМАДА, председатель совета директоров японской компании JGC Corporation Масаюки САТО и генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Леонид ПЕТУХОВ.
Новости тематики
- Опасное похмелье
- В лечении онкологии намечается прорыв
- Продукты для долголетия: выбираем правильно
- Записаться к детскому врачу станет проще
- Запланированная беременность
- Эта безобидная родинка
- За здоровьем - в санаторий
- Проявить настороженность к туберкулезу
- В Приморье снижаются темпы прироста ВИЧ-инфицированных
- УЗИ от макушки до пят
Новости раздела
- Опасное похмелье
- От осенней хандры спасет здоровый образ жизни
- В лечении онкологии намечается прорыв
- Продукты для долголетия: выбираем правильно
- Записаться к детскому врачу станет проще
- Запланированная беременность
- Эта безобидная родинка
- За здоровьем - в санаторий
- Проявить настороженность к туберкулезу
- В Приморье снижаются темпы прироста ВИЧ-инфицированных
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Тучи насекомых не дают прохода жителям Владивостока
- "Звезду" в Приморье загрузят всем миром
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России
- Новым мэром Владивостока станет...
- День вулкана: праздник для сильных духом
- Планы по резкому ужесточению ЕГЭ вызвали протесты
- Банковские карты скоро станут не нужны
- АО "ННК" выставило на международную дрифт-битву свою команду (фото)
- "Доступная рыба" зашла в Хабаровск с "черного рынка"