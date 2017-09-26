У Свободного порта Владивосток появился еще один резидент - медицинский

Японская компания ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», созданная в конце июля этого года специально под реализацию проекта по открытию в Приморье реабилитационного центра, вошла в число резидентов Свободного порта Владивосток. Соответствующее соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Согласно документу, в Приморском крае в январе 2018 года появится первый японский реабилитационный центр. Компании JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation, инвестирующие в данный проект, намерены создать медицинское учреждение с пропускной способностью от 50 до 200 пациентов в день.

Центр разместится во Владивостоке на улице Сельской в здании общей площадью около 550 квадратных метров. В течение ближайших двух месяцев резидент приступит к закупке оборудования, подготовит все необходимые документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности и начнет нанимать персонал.

Кроме того, при успешной реализации проекта, в планы инвесторов входит также открытие в Приморье реабилитационного госпиталя и многофункционального диагностического и лечебного центра.

Отметим, на полях ВЭФ­2017 было подписано еще одно соглашение, призванное закрепить намерение инвесторов создать во Владивостоке новое медучреждение. Меморандум о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества заключили губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, председатель совета директоров Общества социально­медицинской помощи Хокуто Хадзиме ХАМАДА, председатель совета директоров японской компании JGC Corporation Масаюки САТО и генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Леонид ПЕТУХОВ.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.