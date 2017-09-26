В Приморье открыты более 20 кабинетов онкопомощи

Борьба с онкологическими заболеваниями населения - одна из важнейших задач современной медицины.

23 первичных кабинета онкологической помощи открыты и действуют при лечебных учреждениях Приморья. Их главная задача - своевременная профилактика и раннее выявление раковых заболеваний, а также повышение информированности населения об этом недуге. Как сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения, большая часть онкологических кабинетов открыта в районах края.

«Три первичных онкологических кабинета открыты во Владивостоке - в поликлиниках №№1,6 и 9. Еще 20 кабинетов работают городских и районных лечебных учреждениях по краю», - сообщил директор департамента Андрей КУЗЬМИН.

Первичный прием врачи онкологи ведут в Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, а также в медицинских санитарных участях №98 и 100 федерального медико­биологического агентства (ФМБА) в Большом Камне и ЗАТО Фокино. Такие же кабинеты открыты и в больницах муниципальных образований - в Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хорольском, Хасанском, Яковлевском и Шкотовском районах.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.