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В Приморье открыты более 20 кабинетов онкопомощи
Борьба с онкологическими заболеваниями населения - одна из важнейших задач современной медицины.
23 первичных кабинета онкологической помощи открыты и действуют при лечебных учреждениях Приморья. Их главная задача - своевременная профилактика и раннее выявление раковых заболеваний, а также повышение информированности населения об этом недуге. Как сообщили «ЖЗ» в департаменте здравоохранения, большая часть онкологических кабинетов открыта в районах края.
«Три первичных онкологических кабинета открыты во Владивостоке - в поликлиниках №№1,6 и 9. Еще 20 кабинетов работают городских и районных лечебных учреждениях по краю», - сообщил директор департамента Андрей КУЗЬМИН.
Первичный прием врачи онкологи ведут в Арсеньеве, Уссурийске, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, а также в медицинских санитарных участях №98 и 100 федерального медикобиологического агентства (ФМБА) в Большом Камне и ЗАТО Фокино. Такие же кабинеты открыты и в больницах муниципальных образований - в Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Михайловском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Спасском, Хорольском, Хасанском, Яковлевском и Шкотовском районах.
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