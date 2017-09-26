Медицина восходящего солнца

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова - об изменениях в системе медпомощи на Дальнем Востоке

За последние годы здоровье жителей Дальневосточного федерального округа серьезно изменилось к лучшему. Главными индикаторами реальных перемен в этом плане являются демографические показатели - продолжительность жизни и смертность. Благодаря предпринимаемым усилиям, с 2012 года ожидаемая продолжительность жизни на Дальнем Востоке увеличилась более чем на два года, впервые в истории превысив 69 лет. Смертность, напротив, снизилась с 13,1 до 12,5 на 1 тыс. населения.

Когда-то Константин СИМОНОВ сказал, что Дальний Восток - это край, где хочется начинать жизнь. И сегодня дальневосточные медики делают все, чтобы начало этой жизни было счастливым.

За пять лет уровень младенческой смертности в регионе снизился на 40,4 %, впервые в истории края достигнув в 2016 году 6,5 на 1 тыс. родившихся живыми, а за семь месяцев 2017-го этот показатель снизился уже до 5,8 на 1 тыс. родившихся живыми.

Климатические и географические условия Дальнего Востока диктуют свои требования по организации медицинской помощи населению. И здесь ключевой вопрос - обеспечение доступности. Человек не может ждать, когда до него доберется качественная медицинская помощь вместе со строителями дорог. По этой причине мы действуем по двум направлениям: ввод новых медицинских объектов и развитие выездных форм работы, прежде всего санитарной авиации.

Два года назад Минздравом впервые с советского времени были утверждены требования к размещению медицинских организаций исходя из количества жителей населенного пункта и его удаленности от ближайшей медицинской организации. Это дало результат: удалось остановить повальное сокращение маломощных медучреждений, в особенности на селе.

Только в 2016 году в ДВФО было построено 32 медицинских объекта, из них 24 - это фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), 199 - отремонтированы, из них 50 - ФАПы. Это особенно важно для дальневосточного региона с его колоссальными расстояниями и рассредоточением населения...

Получила развитие санитарная авиация. В этом году в ДФО самолетами и вертолетами было эвакуировано почти 3 тыс. человек, многим из которых это спасло жизнь...

Достойный уровень оплаты труда врача - это гарантия сохранения кадров на своих местах и привлечения в профессию новых специалистов. Сегодня на Дальнем Востоке врач получает в среднем более 65 тыс. рублей в месяц, средний медицинский персонал - более 38 тыс. рублей, младший - 24 тыс. рублей. Это самые высокие средние показатели, если сравнивать с другими федеральными округами...

Многое сделано в самом восточном регионе страны, но многое еще предстоит осуществить. Развитие медицины на Дальнем Востоке - один из приоритетов в работе Министерства здравоохранения РФ...

Уверена, что наши совместные усилия позволят найти те решения, которые станут еще одним важным шагом к тому, чтобы сделать дальневосточную медицину по-настоящему передовой - медициной восходящего солнца.

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ, накануне ВЭФ-2017.

"Журнал здоровья", N5, сентябрь, 2017.