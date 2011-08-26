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В приморских арбузах наличие нитратов в 15 раз ниже предельно допустимого уровня
Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю проведены лабораторные исследования выращенных на территории трёх муниципальных образований Приморского края арбузов. Наличия опасных для здоровья человека веществ не обнаружено.
В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга плодоовощной продукции выращенной на территории Приморского края, сотрудниками Россельхознадзора на территории Лесозаводского городского округа, Яковлевского и Октябрьского муниципальных районов было отобрано пять проб от выращенных арбузов. Отбор проб проводился прямо с полей, на которых выращивается данный вид сельскохозяйственной продукции.
По результатам проведённых ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследований, все образцы признаны соответствующими требованиям СанПиН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Так, содержание нитратов в арбузах в 4–15 раз ниже максимально допустимого уровня, наличия остаточного количества пестицидов также не обнаружено.
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