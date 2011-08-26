В приморских арбузах наличие нитратов в 15 раз ниже предельно допустимого уровня

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю проведены лабораторные исследования выращенных на территории трёх муниципальных образований Приморского края арбузов. Наличия опасных для здоровья человека веществ не обнаружено.

В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга плодоовощной продукции выращенной на территории Приморского края, сотрудниками Россельхознадзора на территории Лесозаводского городского округа, Яковлевского и Октябрьского муниципальных районов было отобрано пять проб от выращенных арбузов. Отбор проб проводился прямо с полей, на которых выращивается данный вид сельскохозяйственной продукции.

По результатам проведённых ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора исследований, все образцы признаны соответствующими требованиям СанПиН «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Так, содержание нитратов в арбузах в 4–15 раз ниже максимально допустимого уровня, наличия остаточного количества пестицидов также не обнаружено.