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О кавалеровцах позаботились краевые медики
В Кавалерово 8 июля прибыл автопоезд «Забота» врачами из краевого центра. Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, передвижная поликлиника работала здесь по 18 июля включительно.
В районе врачи побывали в семи населенных пунктах, среди них два поселка - Горнореченский и Фабричный, где до этого автопоезд не бывал.
Посетить специалистов автопоезда «Забота» смогли все желающие.
9 июля врачи работали в селе Зеркальное, 10 июля - в селе Богополь, 11 июля - в Синегорье. Двухдневные остановки, 1213 июля, «Забота» сделаела в п. Горнореченский, 1415 июля - в п.Фабричный, 1617 июля - в селе Рудный. В последний день работы в районе, 18 июля, врачи вели прием в селе Высокогорск.
Напомним, социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году по инициативе губернатора Приморья для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 20132020 годы».
Как подчеркнул куратор здравоохранения - вицегубернатор Павел Серебряков, цель проекта - сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья: «Сегодня в крае развиваются разные формы доступности медицинских услуг. Для первичной помощи в сельских районах открываются новые фельдшерскоакушерские пункты. Однако в Приморье, как и в других регионах России, есть кадровый дефицит, особенно врачей узкой специализации в глубинке. И работа автопоездов “Забота”, наряду с другими, помогает решать эту проблему прямо сейчас».
В составе врачебных бригад - терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИдиагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (ЭКГ).
Состав мобильной бригады определяется индивидуально, в зависимости от потребностей территорий, где проходит обследование.
Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях. Всю медицинскую помощь жители Приморья получают бесплатно в рамках полиса ОМС.
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