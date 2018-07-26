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Младенческая смертность в Приморье пошла на убыль
На реализацию проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 20172021 годы» государство отводит несколько лет, но большинство мероприятий планируется полностью реализовать уже в 2018 году.
Так, в рамках информатизации здравоохранения, вводимый поэтапно с 2017 года электронный мониторинг беременных, а также другие мероприятия, приносят заметные результаты. Например, важным показателем эффективной работы программ стал индекс младенческой смертности в Приморье, который с начала года снизился на 24,2% - с 6,6 до 5,0, и сейчас ниже, чем в среднем по России.
Приморские медики достигли положительных результатов в выхаживании младенцев с экстремально низкой массой тела. Кроме того, в Приморском крае были внедрены новые формы перинатального и неонатального скринингов. В целом современные методики дают возможность выявлять у новорожденных более 40 заболеваний.
Вице-губернатор Павел Серебряков отметил, что на информатизацию здравоохранения Дальнего Востока правительством дополнительно выделено 175 млн рублей, из которых 52 миллиона будут направлены нашему региону.
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