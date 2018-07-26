www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Информатизация здравоохранения Приморья набирает темпы

26 Июля 2018, 11:19 | Приморье

Поэтапная информатизация здравоохранения в Приморском крае, направленная на доступную и качественную медпомощь пациентам, набирает темпы.

Услуга электронной записи на прием к врачу с каждым месяцем становится все более популярной. С начала года ею воспользовались более 102 тысяч приморцев.

Также на территории Приморья эффективно работает региональный портал записи на прием к врачу, который интегрирован с порталом Госуслуг. Оперативно записаться на прием к врачу позволяют и инфоматы, которые уже установлены в количестве 100 штук.

Среди востребованных у приморцев нововведений стали приложения для мобильных телефонов на базе Android и iOS. С помощью данного сервиса также можно записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Почти 600 жителей края воспользовались этой услугой с начала года.

По сообщению краевого департамента, также в рамках программы информатизации здравоохранения, ежемесячно увеличивается и число проводимых теле­-ЭКГ.

«С начала года врачи Службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили 29,7 тысяч дистанционных консультаций по кардиологии, помогли выявить почти 600 случаев инфаркта», - подчеркнул вице­губернатор Павел Серебряков.

Как отметил Павел Серебряков, главой региона Андреем Тарасенко поставлена задача на ближайшую перспективу - сделать так, чтобы не только руководители учреждений здравоохранения, врачи и медсестры владели цифровыми технологиями, но и пациенты активно ими пользовались.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: информатизация  госпрограмма  лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  приморье  технологии  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru