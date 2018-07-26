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Информатизация здравоохранения Приморья набирает темпы
Поэтапная информатизация здравоохранения в Приморском крае, направленная на доступную и качественную медпомощь пациентам, набирает темпы.
Услуга электронной записи на прием к врачу с каждым месяцем становится все более популярной. С начала года ею воспользовались более 102 тысяч приморцев.
Также на территории Приморья эффективно работает региональный портал записи на прием к врачу, который интегрирован с порталом Госуслуг. Оперативно записаться на прием к врачу позволяют и инфоматы, которые уже установлены в количестве 100 штук.
Среди востребованных у приморцев нововведений стали приложения для мобильных телефонов на базе Android и iOS. С помощью данного сервиса также можно записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Почти 600 жителей края воспользовались этой услугой с начала года.
По сообщению краевого департамента, также в рамках программы информатизации здравоохранения, ежемесячно увеличивается и число проводимых теле-ЭКГ.
«С начала года врачи Службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили 29,7 тысяч дистанционных консультаций по кардиологии, помогли выявить почти 600 случаев инфаркта», - подчеркнул вицегубернатор Павел Серебряков.
Как отметил Павел Серебряков, главой региона Андреем Тарасенко поставлена задача на ближайшую перспективу - сделать так, чтобы не только руководители учреждений здравоохранения, врачи и медсестры владели цифровыми технологиями, но и пациенты активно ими пользовались.
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