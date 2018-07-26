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Более 600 миллионов рублей - на ремонт и закупку оборудования
В Приморском крае активно ведется работа, нацеленная на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Так, более 600 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края в текущем году. И мероприятия в этом направлении продолжают разрабатываться и реализовываться, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В Спасской городской больнице после капитального ремонта наконец открылись и принимают пациентов из СпасскаДальнего, Спасского и Черниговского районов первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии.
Более 15,5 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы, сообщили в краевом департаменте здравоохранения.
Главный врач больницы Светлана Забудская рассказала:
«Новое первичное сосудистое отделение рассчитано на 36 коек, из которых шесть - это реанимационные койки. Благодаря капремонту, оба отделения сейчас находятся рядом. Это очень важно для соблюдения правила «золотого» часа в медицине».
Забудская добавила, что после ремонта наполняемость отделения очень быстро приблизилась к 100%.
Напомним, согласно комплексному плану социальноэкономического развития Приморского края в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка восьми фельдшерскоакушерских пунктов в шести муниципалитетах края - селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман.
Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.
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