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Более 600 миллионов рублей - на ремонт и закупку оборудования

26 Июля 2018, 12:15 | Приморье

В Приморском крае активно ведется работа, нацеленная на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Так, более 600 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края в текущем году. И мероприятия в этом направлении продолжают разрабатываться и реализовываться, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Спасской городской больнице после капитального ремонта наконец открылись и принимают пациентов из Спасска­Дальнего, Спасского и Черниговского районов первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии.

Более 15,5 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы, сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

Главный врач больницы Светлана Забудская рассказала:

«Новое первичное сосудистое отделение рассчитано на 36 коек, из которых шесть - это реанимационные койки. Благодаря капремонту, оба отделения сейчас находятся рядом. Это очень важно для соблюдения правила «золотого» часа в медицине».

Забудская добавила, что после ремонта наполняемость отделения очень быстро приблизилась к 100%.

Напомним, согласно комплексному плану социально­экономического развития Приморского края в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка восьми фельдшерско­акушерских пунктов в шести муниципалитетах края - селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман.

Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: лекарства  заболевание  лечение  профилактика  медицина  приморье  оборудование  технологии  здоровье  реабилитация  болезни  диагностика  врачи  здравоохранение  бюджет  техника  госпрограмма 



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