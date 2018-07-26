Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами

Скорая медицинская помощь (СМП) является главным связующим звеном между пациентом и медицинским учреждением. От мобильности бригады скорой часто зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому наличие новых современных автомобилей в СМП необходимо как воздух, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В этой связи особенно приятно отметить достаточное обеспечение машинами скорой помощи практически всех станций и отделений в Приморском крае в рамках программы «Развития здравохранения Приморского края на 2013 - 2020 гг.». И автопарк продолжает ежегодно обновляться.

Напомним, по данным администрации Приморского края, в 2018 году автопарк Службы скорой помощи региона был пополнен 11 автомобилями марки ГАЗ и УАЗ, а также семью полноприводными машинами класса «В» для работы на северных и малодоступных территориях. Средства на приобретение скорых направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Так, новая полноприводная автомашина «Соболь» для работы на острове Русском поступила на станцию СМП совсем недавно. За счет комплектации самым современным медицинским оборудованием и своей высокой проходимости этот автомобиль способен максимально уменьшить время ожидания пациентам, а врачи имеют возможность спасти жизнь находящимся в экстренном состоянии людям прямо во время транспортировки в медучреждение.

Также в июне текущего года новыми автомашинами пополнился автопарк Службы скорой медицинской помощи Уссурийского и Спасского городских округов. Автомобили стали подарком от спонсоров - двух социально ответственных компаний региона - ООО «Ратимир» и сети супермаркетов «Фреш 25».

Главный специалист департамента здравоохранения по развитию службы скорой медицинской помощи края, главный врач СМП Уссурийска Александр Федейкин рассказал, что комплектация данных автомашин - на самом высоком уровне.

Каждый автомобиль оборудован дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором и другим современным оборудованием. Также в них установлены системы видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, система кондиционирования.

Главный врач Спасской городской больницы Светлана Забудская выразила признательность спонсорам за участие в социальных проектах.

«Машина Скорой медицинской помощи нам крайне необходима, и мы благодарны за такой подарок. Автомобиль в ближайшее время заступит на дежурство и будет спасать жизни людей», - подчеркнула главврач, добавив, что радиус обслуживания у скорой Спасска большой и машина будет задействована практически круглосуточно.

Напомним, что в мае нынешнего года компания «Приморский уголь» также преподнесла приморскому здравоохранению в подарок три современных реанимобиля класса «С». Теперь они задействованы в транспортировке и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, вручая ключи от новых машин представителям Центра медицины катастроф, отметил важность качественной, оперативной и доступной медицинской помощи для жителей края.

«Важно, когда крупные компании, представители бизнес­сообщества в регионе не только успешные, но и социально­ответственные», - сказал глава региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.