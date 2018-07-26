Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами
Скорая медицинская помощь (СМП) является главным связующим звеном между пациентом и медицинским учреждением. От мобильности бригады скорой часто зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому наличие новых современных автомобилей в СМП необходимо как воздух, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В этой связи особенно приятно отметить достаточное обеспечение машинами скорой помощи практически всех станций и отделений в Приморском крае в рамках программы «Развития здравохранения Приморского края на 2013 - 2020 гг.». И автопарк продолжает ежегодно обновляться.
Напомним, по данным администрации Приморского края, в 2018 году автопарк Службы скорой помощи региона был пополнен 11 автомобилями марки ГАЗ и УАЗ, а также семью полноприводными машинами класса «В» для работы на северных и малодоступных территориях. Средства на приобретение скорых направлены из резервного фонда Правительства РФ.
Так, новая полноприводная автомашина «Соболь» для работы на острове Русском поступила на станцию СМП совсем недавно. За счет комплектации самым современным медицинским оборудованием и своей высокой проходимости этот автомобиль способен максимально уменьшить время ожидания пациентам, а врачи имеют возможность спасти жизнь находящимся в экстренном состоянии людям прямо во время транспортировки в медучреждение.
Также в июне текущего года новыми автомашинами пополнился автопарк Службы скорой медицинской помощи Уссурийского и Спасского городских округов. Автомобили стали подарком от спонсоров - двух социально ответственных компаний региона - ООО «Ратимир» и сети супермаркетов «Фреш 25».
Главный специалист департамента здравоохранения по развитию службы скорой медицинской помощи края, главный врач СМП Уссурийска Александр Федейкин рассказал, что комплектация данных автомашин - на самом высоком уровне.
Каждый автомобиль оборудован дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором и другим современным оборудованием. Также в них установлены системы видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, система кондиционирования.
Главный врач Спасской городской больницы Светлана Забудская выразила признательность спонсорам за участие в социальных проектах.
«Машина Скорой медицинской помощи нам крайне необходима, и мы благодарны за такой подарок. Автомобиль в ближайшее время заступит на дежурство и будет спасать жизни людей», - подчеркнула главврач, добавив, что радиус обслуживания у скорой Спасска большой и машина будет задействована практически круглосуточно.
Напомним, что в мае нынешнего года компания «Приморский уголь» также преподнесла приморскому здравоохранению в подарок три современных реанимобиля класса «С». Теперь они задействованы в транспортировке и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, вручая ключи от новых машин представителям Центра медицины катастроф, отметил важность качественной, оперативной и доступной медицинской помощи для жителей края.
«Важно, когда крупные компании, представители бизнессообщества в регионе не только успешные, но и социальноответственные», - сказал глава региона.
Новости тематики
- О кавалеровцах позаботились краевые медики
- Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами
- Реанимобили с инкубатором для младенца поступили в больницы Приморья
- Вертолеты санавиации на старте
- Вертолеты для санитарной авиации прибыли в Приморье
- 40 санитарных машин для лечебных учреждений края прибыли в Приморье
- Санитарные вертолеты прибудут в Приморье в декабре
- Приморье закупит два санитарных вертолета Bell 407
- Очередная партия карет скорой помощи прибыла в Приморье
Новости раздела
- О кавалеровцах позаботились краевые медики
- Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами
- Младенческая смертность в Приморье пошла на убыль
- Более 600 миллионов рублей - на ремонт и закупку оборудования
- Информатизация здравоохранения Приморья набирает темпы
- Лечим диарею дома
- Энтеровирусные инфекции атакуют приморцев
- Наркомания: как уйти от удара
- Приморцам помогут в борьбе с болью
- Если десны кровоточат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова