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Опасная экзотика
Какие прививки необходимы путешественнику перед поездкой в экзотические страны
С наступлением сезона отпусков мы снимаемся с места и отправляемся в путешествия: ктото - по России, другие - в далекие страны своей мечты, порой весьма экзотические. К счастью, сегодня это стало реальной возможностью. Между тем в некоторых из этих заморских земель распространены опасные инфекционные заболевания, защититься от которых можно лишь с помощью профилактической прививки, пишет "Журнал здоровья".
О том, что необходимо знать каждому путешественнику перед поездкой в экзотические страны, нам рассказала Евгения ВОРОБЬЁВА, заведующая центром вакцинопрофилактики ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи». В учреждении большое внимание уделяют разъяснительной и профилактической работе в рамках программы «Развитие здравоохранения Приморского края».
В числе наиболее распространенных заболеваний желтая лихорадка - опасное инфекционновирусное заболевание, ведущее к тяжелому поражению почек, печени, селезенки, костного мозга. Источник инфекции - дикие животные (обезьяны, сумчатые, грызуны и др.), комары, зараженные люди. Прививка от этого заболевания с 2016 года по новым санитарным правилам делается однократно.
В связи с высокой смертностью от данного заболевания (более 60%) прививка от желтой лихорадки является обязательной при въезде во многие страны.
Регионы распространения: страны Африки, Южной Америки, Филиппины, Гаити, острова Океании.
Гепатит А - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Болезнь может привести к воспалению желчных путей, развитию вторичных инфекций и даже летальному исходу. Источник инфекции: вода, пищевые продукты.
Курс вакцинации состоит из двух прививок. Интервал между введениями вакцины: от 6 месяцев до 1,5 лет.
Ввиду высокой распространенности данного заболевания прививку рекомендуется делать перед поездкой во все зарубежные страны.
Находясь на отдыхе в странах ЮгоВосточной Азии, надо быть очень аккуратным при общении с животными, поскольку они могут быть заражены таким опасным инфекционным заболеванием, как бешенство. В результате заражения происходит поражение центральной нервной системы, которое может закончиться смертельным исходом.
Источник инфекции - дикие животные (обезьяны, сумчатые, грызуны и др.), собаки, а в странах Америки - летучие мыши. Заражение происходит при укусах и даже при ослюнении поврежденных кожных покровов или слизистых оболочек.
Если иммунизация проводится в плановом порядке, то иммунитет сохраняется в течение трех лет. Данное заболевание встречается в Таиланде, Индии, Китае, Вьетнаме, странах Южной Америки.
Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Клинически характеризуется поражением слизистой оболочки носоглотки (назофарингит), генерализацией в форме специфической септицемии (менингококкемия) и воспалением мягких мозговых оболочек (менингит).
Особо опасна инфекция для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Менингококковая инфекция распространена повсеместно и отличается тяжелым течением, неблагоприятными исходами при неадекватной терапии. Источник инфекции: больные люди, здоровые носители вируса. Передается воздушнокапельным путем при чихании, кашле, разговоре.
Вакцинация входит в национальный календарь по эпидпоказаниям и позволяет вакцинировать детей с 9месячного возраста.
Менингококковая инфекция регистрируется во всех странах мира, во всех климатических зонах. Наиболее высокая заболеваемость - в странах Африки, особенно в Центральной и Западной (так называемый «менингитный пояс»). В Саудовской Аравии вакцинация является обязательной для паломников.
Брюшной тиф - тяжелое инфекционное заболевание, поражающее желудочнокишечный тракт, печень, селезенку, кровеносные сосуды. Источник инфекции: вода, продукты питания.
Против этой болезни осуществляется однократная вакцинация сроком на 3 года. Она распространена в странах Азии, Африки (особенно Центральной), Латинская Америки.
Каждому, кто собирается в далекое путешествие, заведующая центром вакцинопрофилактики порекомендовала заранее уточнить, какие инфекции распространены в той или иной стране, чтобы заблаговременно сделать профилактическую прививку. Что касается детей, то при выезде в зарубежные страны они должны быть полностью привиты в соответствии с национальным календарем прививок.
А для того чтобы сформировался иммунитет, привиться нужно заранее, а не за день до отъезда. Минимальный срок составляет две недели. Также обязательно должен быть и документ о полученных прививках - сертификат. Получить необходимую информацию можно в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а сделать прививки - в Центрах или кабинетах вакцинопрофилактики, в лечебнопрофилактических учреждениях по месту жительства.
Марина ШЕСТАКОВА. Фото Юрия Танича.
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