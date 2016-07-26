Тайны растений

Петр Зориков знает о них все и даже больше

На прием к директору Горнотаежной станции ДВО РАН П.С. Зорикову не пробиться. После получения Благодарности Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА представители СМИ выстроились в очередь к Петру Семеновичу. Однако для «Журнала Здоровья» доктор биологических наук, профессор выкроил время.

- Петр Семенович, скажите, как долго вы трудились над серией книг, за которые получили высокую награду?

- Около четырех лет. Но это не только моя заслуга, над научно­популярными статьями работал весь коллектив. Мне просто повезло руководить талантливыми специалистами, старания которых так оценили. В штате у нас 86 сотрудников, 35 из них имеют степень кандидатов и докторов наук. Надеюсь, что таких будет больше.

- Столица от нас далеко. Каким образом там узнали о трудах ученых Горнотаежной станции?

- Издательство, публикующее наши материалы, отослало их в Московский Дом книги, где с ними ознакомились сотрудники Академии Естествознания и отобрали на столичную международную выставку. Каждый из пяти обучающих сборников получил диплом, четыре из них были представлены на международной выставке в Париже. Во Франции работу специалистов Горнотаежной станции отметили четырьмя сертификатами, и произошло это еще в прошлом году. И вот приятная неожиданность - благодарность Президента России.

- Как вы стали ученым?

- Случайно. Окончил ветеринарный институт в г. Троицке Челябинской области и получил распределение на Дальний Восток. Обосновался в Хабаровске, а потом мне предложили заняться микробиологией. Не отказался. Приехал в Горнотаежное и выяснил, что работать буду с лекарственными растениями. Добрым словом вспомнил тогда бабушку, которая заставляла в детстве заготавливать разные травы и научила в них разбираться. Вот уже 54­й год провожу такие исследования.

Полвека назад на месте нашего здания было чистое поле. Лес, который шумит вокруг, - заслуга сотрудников станции, высадивших деревья и разбросавших семена. Теперь в этом «маленьком королевстве» (4700 гектаров) ученым есть где развернуться.





- Сколько видов растений составляют коллекцию дендрария?

- Около тысячи. Причем представляют они флору всех континентов планеты.

- Среди них есть уникальные, которыми особенно гордитесь?

- Конечно! Сосна Веймутова - яркий представитель Северной Америки. Растет быстро, за что и ценится. Гигантский ствол, достигающий в диаметре двух метров, человеку руками не обхватить. Не менее интересное растение - кирказон манчьжурский, эта древесная лиана очень популярна в Китае, где ее используют для лечения сердечных заболеваний.

Ну и давняя моя привязанность - элеутерококк. К разработке экстракта из него приложил руку и ваш покорный слуга. Ученые Горнотаежной станции первыми получили хорошо известный теперь препарат. О патринии, обладающей седативными свойствами, могу говорить часами. Запасы растения в Приморье большие, сейчас мы экспериментируем с ним.

- Какими лекарственными растениями, кроме широко известных женьшеня и элеутерококка богата наша тайга? Вопрос не праздный - «Журнал Здоровья» в рамках проекта, популяризирующего программу «Развитие здравоохранения Приморского края» рассказывает о региональных возможностях по сбережению здоровья и профилактике заболеваний.

- Перечислить все не берусь, их больше двухсот. По своим лекарственным свойствам особый интерес представляют патриния, кирказон, которые я уже называл, рейнутрия, шлемник байкальский, борщевики. Не могу не упомянуть и семейство аралиевых. Корень жизни - женьшень, как и элеутерококк, относится именно к ним, включающим более 850 видов.

Ученые станции подготовили и выпустили в свет «Атлас лекарственных растений Уссурийского района». В книге, оформленной снимками хорошего качества, мы подробно описали каждое растение и рассказали о его эффективности и биологическом действии. При желании каждый приморец может приобрести такой сборник.

- В дендрарии много лекарственных растений?

- У нас представлены практически все виды, перечисленные в «Атласе».

- Лечебные сборы, травяные чаи с каждым годом становятся все популярнее. Подскажите, когда и где лучше заготовлять сырье для них?

- У каждого растения свои сроки. «Вершки» обычно собирают в начальной стадии цветения, летом. «Корешки» принято выкапывать осенью, после окончания вегетационного периода. Заготавливать растения нужно в экологически чистых местах, вдали от города, промышленных объектов и, конечно, не на обочине дороги. Большую часть лекарственных растений мы собираем на территории станции, но за некоторыми видами, к примеру, патринией скальной, ездим в Хабаровский край. У нас такой, к сожалению, нет.

Зато много тимьяна (богородской травы), который незаменим при простудах. Это растение, как душицу и перечную мяту, добавляют в чай, который приобретает необыкновенный аромат. Только без фанатизма. Не стоит забывать, что мята содержит активные вещества, снижающие давление. Поэтому в заварник кладите не горсть, а всего один листочек. Дух появится, вреда никакого.

- Любителям стоит заниматься заготовкой лекарственных растений?

- Можно, но только в том случае, если они хорошо знают их. В прошлом году на рынке увидел женщину, продававшую, по ее заверению, зверобой. Но на прилавке лежал вербенник. Вреда он не нанесет, так как тоже обладает лечебными свойствами, но пользы не будет. И таких случаев немало. Отличить зверобой от похожих трав просто. Возьмите его листочек и посмотрите сквозь него на солнце, он весь в дырочках.

- В дендрарии 20 экспозиционных участков, какой, на ваш взгляд, самый интересный?

- Центральный. Его заложили первым. В основном здесь растут сосны, возраст которых перевалил за полвека. Мощные деревья впечатляют всех.

- Ваша коллекция часто пополняется?

- Ежегодно. Без новых приобретений сотрудники станции из отпусков и командировок не возвращаются. Сам в прошлом году привез березу повислую (плакучую) и прострел (сон­траву) с Урала. В Приморье он тоже есть, но другого вида. «Новоселы» отличаются от аборигенов размером и оттенком соцветия. Они очень крупные, голубые или розовые, а в Приморье сон­трава грязно­бордовая. В сказе Бажова Данила­мастер вырезал чашу в виде цветка именно уральского вида.

- Много экскурсий проводится в дендрарии?

- За год - около двухсот. Организованным группам, а это обычно школьники, студенты, иностранцы, мы рады. А вот многочисленных туристов, желающих устроить в дендрарии пикник, не привечаем. Незваные гости оставляли после себя много мусора, пытались разжигать костры и загадили все окрестные тропинки. Таким давали от ворот поворот прямо у шлагбаума, установленного на въезде в село. Как­то в один день завернули больше 150 машин.

- А как обстановка с клещами на станции?

- Не беспокойтесь, всех, что были, собрали до вас. Если серьезно, природных очагов обитания этих членистоногих в дендрарии нет, зато в заповеднике им. Комарова они встречаются.

- О случаях браконьерства расскажете?

- Бог миловал, таких происшествий давно не было, хотя раньше случалось. Как­то, помню, высаженные кустики экзотических для наших мест магнолий выкопали. А еще долго не оставляли в покое подросшее деревце этого вида, без конца обламывали ветки, заготавливая черенки для проращивания. Сейчас браконьерством занимаются в основном китайцы, истребляют в заповеднике женьшень, аралию.

- У вас есть любимое растение?

- До сих пор не охладел к прострелу. В школьные годы прикалывал его цветы к кепке, и для меня он словно привет из детства. Ну и последняя моя «болезнь» - уральская солодка. Не один год пытаюсь вырастить ее в Приморье, пока безрезультатно. Вычитал в научном журнале, что геологи обнаружили на глубине 30­ти метров корень солодки диаметром 42 см. Растение выдерживает сильную засуху и является отличным средством для повышения иммунитета.

- Дети разделили ваши интересы?

- Сын выбрал профессию военного. А вот дочь защитила диссертацию, стала кандидатом биологических наук, занимается исследовательской работой на станции и преподает в вузе. Надеюсь, что внуки заинтересуются наукой о растениях и продолжат династию.

Досье "Журнала здоровья": Научные интересы, значительная часть жизни доктора биологических наук, профессора Петра Семеновича Зорикова связаны с Горнотаежной станцией ДВО РАН. Он предан академической науке, верен традициям, заложенным основателями этой уникальной естественной лаборатории академиком В.Л. Комаровым. Исследования ученого посвящены изучению биологически активных веществ дальневосточной флоры, рациональному использованию растительного сырья Дальнего Востока. В его научном багаже более ста названий - монографии, статьи, патенты и изобретения. Коллектив ГТС, руководимый Петром Зориковым, решает современные проблемы, связанные с охраной и резервацией ценных видов растений, использованием их в лекарственных и пищевых целях.

Елена АБРАМОВА. Фото автора.

"Журнал здоровья", N4, июль, 2016.